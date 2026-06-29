كانت شائعة في الثمانينات، والآن أصبحت ذات مظهر جمالي غريب لا نريده في منازلنا

كان ميرانو فوجيتا أحد الدوافع الرئيسية وراء جنون مهرج بييرو، وهو فنان ياباني بدأ مسيرته المهنية في إنشاء الرسوم التوضيحية لمجلة للفتيات. وبعد تكليفها بتصميم ملصقات لشركة فرنسية، وصل عملها إلى جمهور أوسع. على الرغم من أنه قد يبدو الآن غريبًا تجهيز منزلك بالمهرجين، إلا أن رسوماتها التوضيحية جميلة بلا شك، حيث تتميز بشخصيات لطيفة وخجولة ترتدي طلاء الوجه الذي يتماشى مع الخط الفاصل بين مكياج المهرج الكارتوني واتجاهات الجمال الحديثة. في العصر الذي شهد أيضًا شعبية فنانين مثل باتريك ناجل والباستيل، وألواح الألوان المنعشة، ليس من المفاجئ أن ينطلق فن فوجيتا ويبدأ في تجهيز كل سلعة استهلاكية يمكن تخيلها.

ومع ذلك، كانت الآراء حول هذا الجنون مختلطة، حتى في ذلك الوقت. “اشترت لي جدتي غطاء اللحاف. لقد وجدته مخيفًا للغاية. لا أمانع وجود أنواع أخرى من المهرجين على الإطلاق،” هذا ما قاله أحد المعلقين على فيسبوك في مجموعة “أطفال المملكة المتحدة في السبعينيات والثمانينيات”. ومع ذلك، كان آخرون من المعجبين الهائلين، يجمعون كل ما يمكنهم الحصول عليه من العناصر. اليوم، لا يزال عشاق القطع التي تبعث على الحنين ينجذبون نحو هذه العناصر، لأنها تعتبر اكتشافًا عتيقًا يمكن أن يساعد في إلهام ديكور الثمانينيات الخاص بك.

في حين أن عمل فوجيتا كان بالتأكيد محركًا رئيسيًا لهذا الجنون، إلا أنها لم تكن المصدر الوحيد للعناصر المستوحاة من المهرج. ظهرت أيضًا تماثيل المهرج والأقنعة الفينيسية والبضائع العامة المطبوعة على يد بييرو في هذا الوقت تقريبًا، لكنها تراجعت إلى حد كبير عن شعبيتها بحلول التسعينيات. اليوم، أصبح من السهل إلى حد ما العثور على ديكور مهرج مستعمل، ولكن مع ادعاء الكثير من الأشخاص بالخوف العميق من هذه الشخصيات، فمن الأفضل أن تمرره من أجل ضيوفك.