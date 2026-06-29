كانت شائعة في الثمانينات، والآن أصبحت ذات مظهر جمالي غريب لا نريده في منازلنا

عندما تسأل الناس عن أكبر أنواع الرهاب لديهم، هناك بعض الإجابات الشائعة – الثعابين والعناكب وأسماك القرش – ولكن هناك شخصية واحدة تثير الخوف والتي انتشرت بالفعل في العقود الأخيرة. لآلاف السنين، كان المهرجون يتمتعون بسمعة طيبة كمصدر للترفيه الكوميدي والمرح البريء بدلاً من المحتالين المخيفين ذوي الجوانب المظلمة الذين يراهم الكثيرون اليوم. لقد كانوا زائرين متكررين لحفلات أعياد الميلاد، وغالبًا ما يتم الترفيه عنهم في المعارض، حتى أن أحدهم أصبح التميمة لواحدة من سلاسل الوجبات السريعة الأكثر شهرة في العالم. في الثمانينات من القرن العشرين، اكتسب مهرجو بييرو، على وجه الخصوص، شعبية كبيرة، حيث وضعوا لمسة أكثر حزنًا وهدوءًا ونضجًا على الفنانين الموهوبين والمتفوقين في كثير من الأحيان. وجدت صور الشخصيات الأنثوية الكارتونية مع طلاء الوجه ذو الألوان الفاتحة والعيون الكبيرة والأزياء ذات الألوان الفاتحة طريقها إلى كل شيء بدءًا من أغطية الألحفة وحتى دفاتر الملاحظات.
على الرغم من أن هناك الكثير من الاتجاهات القديمة التي تعود، إلا أننا نشعر بالراحة في إبقاء هذه البدعة في الماضي. بفضل أهوال الحياة الواقعية التي ارتكبها جون واين جاسي في السبعينيات، والأفلام الشهيرة مثل “It” و”Saw”، والانزعاج الغريزي الناجم عن المبالغة في رسم الوجه، تأرجح التصور العام للمهرجين بشدة من غبي إلى مزعج. في الوقت الحاضر، من المرجح أن تجد مهرجين يجهزون ممرات عيد الهالوين الروحي أكثر من منتجات HomeGoods المحلية الخاصة بك، ولكن إذا كنت شخصًا يقدر المهرجين بما يتجاوز تطبيقاتهم في ديكور الهالوين المخيف، فقد يكون من المفيد التجول في متجر السلع المستعملة المحلي الخاص بك.
كيف ظهر المهرجون في ديكور المنزل في الثمانينات
كان ميرانو فوجيتا أحد الدوافع الرئيسية وراء جنون مهرج بييرو، وهو فنان ياباني بدأ مسيرته المهنية في إنشاء الرسوم التوضيحية لمجلة للفتيات. وبعد تكليفها بتصميم ملصقات لشركة فرنسية، وصل عملها إلى جمهور أوسع. على الرغم من أنه قد يبدو الآن غريبًا تجهيز منزلك بالمهرجين، إلا أن رسوماتها التوضيحية جميلة بلا شك، حيث تتميز بشخصيات لطيفة وخجولة ترتدي طلاء الوجه الذي يتماشى مع الخط الفاصل بين مكياج المهرج الكارتوني واتجاهات الجمال الحديثة. في العصر الذي شهد أيضًا شعبية فنانين مثل باتريك ناجل والباستيل، وألواح الألوان المنعشة، ليس من المفاجئ أن ينطلق فن فوجيتا ويبدأ في تجهيز كل سلعة استهلاكية يمكن تخيلها.
ومع ذلك، كانت الآراء حول هذا الجنون مختلطة، حتى في ذلك الوقت. “اشترت لي جدتي غطاء اللحاف. لقد وجدته مخيفًا للغاية. لا أمانع وجود أنواع أخرى من المهرجين على الإطلاق،” هذا ما قاله أحد المعلقين على فيسبوك في مجموعة “أطفال المملكة المتحدة في السبعينيات والثمانينيات”. ومع ذلك، كان آخرون من المعجبين الهائلين، يجمعون كل ما يمكنهم الحصول عليه من العناصر. اليوم، لا يزال عشاق القطع التي تبعث على الحنين ينجذبون نحو هذه العناصر، لأنها تعتبر اكتشافًا عتيقًا يمكن أن يساعد في إلهام ديكور الثمانينيات الخاص بك.
في حين أن عمل فوجيتا كان بالتأكيد محركًا رئيسيًا لهذا الجنون، إلا أنها لم تكن المصدر الوحيد للعناصر المستوحاة من المهرج. ظهرت أيضًا تماثيل المهرج والأقنعة الفينيسية والبضائع العامة المطبوعة على يد بييرو في هذا الوقت تقريبًا، لكنها تراجعت إلى حد كبير عن شعبيتها بحلول التسعينيات. اليوم، أصبح من السهل إلى حد ما العثور على ديكور مهرج مستعمل، ولكن مع ادعاء الكثير من الأشخاص بالخوف العميق من هذه الشخصيات، فمن الأفضل أن تمرره من أجل ضيوفك.