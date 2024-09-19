كانت طفولة جيه دي فانس أكثر رعبًا مما كنت تتخيل

لا أحد ممن التقطوا وقرأوا كتاب “مرثية ريفية: مذكرات عائلة وثقافة في أزمة” في عام 2016 كان ليتوقع أن مؤلفه، جيه دي فانس، سيترشح لمنصب نائب الرئيس دونالد ترامب في عام 2024. وهذا يشمل فانس نفسه، الذي يقول في مقدمة كتابه إنه “ليس عضوًا في مجلس الشيوخ أو حاكمًا أو سكرتيرًا سابقًا في مجلس الوزراء”. ويوضح أنه ليس شخصًا مميزًا على الإطلاق، ولم يفعل شيئًا غير عادي. وهو يصف نفسه بأنه “رجل ريفي اسكتلندي أيرلندي في القلب” تعود جذور عائلته إلى ريف كنتاكي في منطقة أبالاشيا الكبرى الفقيرة والضخمة. ويوضح أن الحياة العادية في منتصف العمر التي عاشها في زواج سعيد ومنزل وكلبين كانت مقدمة للحياة العادية المأساوية التي نشأ عليها – من النوع الذي شاركه مع عدد لا يحصى من الأفراد.

وبعد إعلان فانس عن نيته الانضمام إلى بطاقة الحزب الجمهوري الرئاسية لعام 2024، ظهرت على الإنترنت العديد من المقالات التي تنتقد الاستنتاجات التي توصل إليها من تجارب الطفولة هذه. وتختلف إحدى مقالات صحيفة شارلوت أوبزرفر مع تقييم فانس لسكان الأبالاش باعتبارهم “كسالى ومتشائمين” إلى حد كبير ولا يتحملون المسؤولية عن حياتهم. وتقول مقالة أخرى في صحيفة واشنطن بوست نفس الشيء، فتنتقد ما تصفه بمزيج غريب من التعاطف واللوم على الفقراء.

ومع ذلك، لا أحد يتجاهل تجارب فانس الحقيقية. فقد نشأ في أسرة مفككة مليئة بالعنف الغريب، وتعاطي المخدرات على نطاق واسع من قبل أقاربه مثل والدته بيفرلي، ولقاء مراهق غريب مع والده المنفصل عنه دونالد، وغير ذلك الكثير.