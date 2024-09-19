كانت طفولة جيه دي فانس أكثر رعبًا مما كنت تتخيل

لا أحد ممن التقطوا وقرأوا كتاب “مرثية ريفية: مذكرات عائلة وثقافة في أزمة” في عام 2016 كان ليتوقع أن مؤلفه، جيه دي فانس، سيترشح لمنصب نائب الرئيس دونالد ترامب في عام 2024. وهذا يشمل فانس نفسه، الذي يقول في مقدمة كتابه إنه “ليس عضوًا في مجلس الشيوخ أو حاكمًا أو سكرتيرًا سابقًا في مجلس الوزراء”. ويوضح أنه ليس شخصًا مميزًا على الإطلاق، ولم يفعل شيئًا غير عادي. وهو يصف نفسه بأنه “رجل ريفي اسكتلندي أيرلندي في القلب” تعود جذور عائلته إلى ريف كنتاكي في منطقة أبالاشيا الكبرى الفقيرة والضخمة. ويوضح أن الحياة العادية في منتصف العمر التي عاشها في زواج سعيد ومنزل وكلبين كانت مقدمة للحياة العادية المأساوية التي نشأ عليها – من النوع الذي شاركه مع عدد لا يحصى من الأفراد.
وبعد إعلان فانس عن نيته الانضمام إلى بطاقة الحزب الجمهوري الرئاسية لعام 2024، ظهرت على الإنترنت العديد من المقالات التي تنتقد الاستنتاجات التي توصل إليها من تجارب الطفولة هذه. وتختلف إحدى مقالات صحيفة شارلوت أوبزرفر مع تقييم فانس لسكان الأبالاش باعتبارهم “كسالى ومتشائمين” إلى حد كبير ولا يتحملون المسؤولية عن حياتهم. وتقول مقالة أخرى في صحيفة واشنطن بوست نفس الشيء، فتنتقد ما تصفه بمزيج غريب من التعاطف واللوم على الفقراء.
ومع ذلك، لا أحد يتجاهل تجارب فانس الحقيقية. فقد نشأ في أسرة مفككة مليئة بالعنف الغريب، وتعاطي المخدرات على نطاق واسع من قبل أقاربه مثل والدته بيفرلي، ولقاء مراهق غريب مع والده المنفصل عنه دونالد، وغير ذلك الكثير.
علاقته المضطربة مع والدته
عندما ننظر إلى نشأة جيه دي فانس، فلا خيار أمامنا سوى أن نبدأ بوالدته بيفرلي. وبالحكم على المؤتمر الوطني الجمهوري الأخير حيث تحدث فانس عن عائلته وطفولته، فقد توصل هو ووالدته إلى تفاهم متبادل في السنوات الطويلة منذ طفولته المضطربة. في الواقع، يبدو أنهما يشتركان في علاقة حب. في المؤتمر الوطني الجمهوري، تطرق فانس على نطاق واسع إلى ما تحدث عنه بالتفصيل في مذكراته لعام 2016، “مرثية ريفية”، عندما وصف الحزب الجمهوري بأنه يدعم “الأمهات العازبات مثلي، اللاتي كافحن من أجل المال والإدمان ولكنهن لم يستسلمن أبدًا”. وقال أيضًا إن والدته كانت رصينة لمدة 10 سنوات.
كانت مشاكل بيفرلي تنبع إلى حد كبير من تعاطي المخدرات. فبصفتها ممرضة، كان لديها إمكانية الوصول إلى الأدوية الموصوفة، والتي أساءت استخدامها وتسببت في سلوك غير مستقر وعدواني وعنيف في المنزل. تم القبض على بيفرلي عندما كان فانس يبلغ من العمر 12 عامًا بتهمة السرعة بينما أعلنت أنها ستقتلهما معًا. في مقابلة عام 2017 على قناة إن بي سي نيوز، وصف فانس، الذي كان على وشك البكاء، اعتقالها بأنه راحة لأنه يعني أنه “سيعيش يومًا آخر”. كما روى أنه شهد والدته وهي مكتئبة وميول انتحارية و”مهينة”.
وفي الوقت نفسه، كتب فانس في كتابه عن “الباب الدوار لشخصيات الأب” بعد طلاق والدته من والده عندما كان في السادسة من عمره. وبعد ذلك، تزوجت بيفرلي مرة أخرى وطلقت عدة مرات أخرى. وقال إن هذا كان يكرهه أكثر من أي شيء آخر.
تم وضع فانس تحت رعاية جدته
في مرحلة ما، ترك جيه دي فانس رعاية والدته وانتقل للعيش مع جدته، بوني إيلويز بلانتون، المعروفة باسم “مامو”، كما أطلق عليها في المؤتمر الوطني الجمهوري الأخير. وفي حين روى فانس حكايات فكاهية إلى حد كبير في المؤتمر الوطني الجمهوري تهدف إلى تصوير جدته على أنها ودودة ــ ذات روح الدعابة السوداء، على وجه التحديد ــ إلا أن كل شيء مع ماو لم يكن على ما يرام. ففي بعض الأحيان أظهرت جدته بعض العنف المتهور الذي تحمله أثناء إقامته مع والدته.
من ناحية أخرى، وصف فانس جدته بعبارات متوهجة في مقابلة NBC News المذكورة أعلاه عام 2017. قال: “كانت تعرف متى أحتاج إلى الحب والراحة. كانت تعرف متى تحتاج فقط إلى التعاطف. كانت ذكية حقًا”. استشهد بها باعتبارها الشخصية الأكثر تأثيرًا إيجابيًا في حياته. وفقًا لـ NPR، قال فانس في المؤتمر الوطني الجمهوري إن جدته كانت “امرأة ذات إيمان مسيحي عميق جدًا” و”أحبت أيضًا كلمة F. … يمكنها أن تجعل البحار يحمر خجلاً”.
وبغض النظر عن صفاتها، عاشت جدة فانس نفس دورة تعاطي المخدرات والفقر والعنف التي أثرت على عائلته بأكملها. فقد شهدت ابنتها بيفرلي تعاني من الإدمان كما حدث لزوجها جيمس، جد فانس واسمه. وفي مرحلة ما، سئمت جدة فانس من جيمس لدرجة أنها سكبته بالبنزين وأشعلت فيه النار – لكنه نجا. كما هددت بدهس أصدقاء فانس – وهو التهديد الذي أخذه على محمل الجد.
لقد كان منفصلا عن والده
لقد ذكرنا بالفعل أن والدة جيه دي فانس ووالده انفصلا عندما كان في السادسة من عمره، وهو الحدث الذي ربما ساعد في تعجيل انحدار والدته بيفرلي إلى تعاطي المخدرات والسلوك المسيء اللاحق تجاه ابنها. وكما نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن فانس، فقد دخلت والدته ذات يوم وقالت إن والده دونالد بومان “لم يعد يريدني”. وكتب في “مرثية ريفية”: “لقد كان الأمر الأكثر حزنًا الذي شعرت به على الإطلاق”. وبالانتقال إلى مرحلة الطفولة، نواجه “الباب الدوار” للرجال الذين ارتبطت والدته بهم وكان فانس يكرههم.
وعندما بلغ فانس سن المراهقة، عاد بومان ذات يوم “خمسينيا مخلصا”، كما وصفته صحيفة نيويورك تايمز. ويبدو من جميع الروايات أن بومان كان شديد التدين حتى عندما ترك فانس وأساء معاملة والدته. ومع ذلك، عندما عاد بومان، بدأ فانس في إصلاح حياته في محاولة لاستمالة والده المنفصل عنه، الذي قال إنه تخلى عن ابنه لأنه تلقى إشارات من الله تطلب منه ذلك. وكتب فانس في مذكراته: “لست متأكدا ما إذا كنت أحب البنية أم أنني أردت فقط المشاركة في شيء مهم بالنسبة له”. وانتهى به الأمر إلى التخلص من موسيقاه، واختيار موسيقى الروك المسيحية بدلا من ذلك، والقفز على الإنترنت لدحض نظرية التطور في غرف الدردشة. وسواء أدرك فانس ذلك أم لا، فإن مثل هذه الديناميكية بين الأب والابن تشكل إساءة نفسية.
مُحاطة بالعنف
لقد ذكرنا بالفعل بعض أعمال العنف التي أحاطت بجيه دي فانس عندما كان طفلاً، مثل عندما اعتقلت والدته أو عندما أشعلت جدته النار في جده. ولكن حتى خارج عائلته المباشرة، كانت أصول فانس الأبالاشية محددة بنوع “فروسية الجبال” التي أدت إلى ثأر الدم والعنف غير المبلغ عنه، كما قال ستيفن بولينج، مدير مكتبة مقاطعة بريثيت بولاية كنتاكي، لصحيفة واشنطن بوست. في مذكراته “مرثية ريفية”، يصف فانس أحد هذه الأفعال العنيفة التي ارتكبها عمه، بلين بلانتون جونيور.
في الحكاية، دخل بلانتون، الذي يلقب باسم “العم بيت”، في جدال مع رجل محلي آخر يلقب باسم “بيج ريد”. وبعد بعض الشتائم، انتزع عم فانس بيج ريد من شاحنته، وضربه حتى فقد وعيه، ثم استخدم منشاراً كهربائياً، فشق جسد بيج ريد من أعلى إلى أسفل. ونجا بيج ريد ـ أياً كان ـ ولم يتم الإبلاغ عن الجريمة مثل العديد من الجرائم الأخرى. وكما ذكرت صحيفة واشنطن بوست، كان هذا العنف جزءاً لا يتجزأ من “أجيال من الإساءة” التي خلقت سابقة في الثقافة والقيم الإقليمية التي “شكلت شخصيته (فانس) وأقاربه”.
في مقابلة أجريت معه عام 2016 مع NPR، أكد فانس هذا على وجه التحديد. ولخص محاوره تربية فانس بقوله إن “العنف كان دائمًا احتمالًا، حتى بين الأشخاص الذين من المفترض أن يحبوا بعضهم البعض”. وقال فانس إن هذا “صحيح تمامًا”، وإنه إذا لم تكن والدته تتشاجر مع أحد أصدقائها، فإن السكان المحليين العشوائيين كانوا يتشاجرون في المطاعم أو في الشوارع.
مدفون في الفقر
وأخيرا، لم تقتصر تربية جيه دي فانس على مشاهدة والدته تستسلم لإدمان المخدرات، والتهديد المستمر بالعنف، والعلاقات الأسرية المحطمة والمسيئة، بل وشمل ذلك أيضا عامل آخر ربط كل هذه الأمور معا: الفقر. وفي هذه الحالة يعني فانس الفقر الشامل الذي ورثه جيل كامل من أجداده عن أجداده. فقد كتب في كتابه “مرثية أهل الريف” أن أسلافه كانوا “عمالا يوميين في اقتصاد العبيد في الجنوب، ثم مزارعين مستأجرين، ثم عمال مناجم الفحم، ثم مشغلين للآلات وعمال المطاحن في العصور الحديثة. ويطلق عليهم الأميركيون لقب أهل الريف، أو الريفيين، أو الحثالة البيض”.
في كتابه “مرثية ريفية”، كتب جاكسون أن مسقط رأسه، جاكسون كنتاكي، كان “محزنًا ومبتذلًا” ومليئًا بأشياء مثل “الأكواخ المتداعية المتعفنة” و”الكلاب الضالة” الجائعة التي تتسول الطعام. كانت مجموعات القرابة الممتدة والمترامية الأطراف هي القاعدة في جاكسون أكثر من العائلات النووية، وكانت عادات الجميع وثرواتهم – السيئة والجيدة – متداخلة. عندما انتقلت عائلة فانس إلى ميدلتاون، أوهايو، جلبوا معهم عاداتهم وثرواتهم. قال لـ NPR في عام 2016 إن الفقر كان “تقليدًا عائليًا”. حتى اليوم، كما ذكرت صحيفة واشنطن بوست، تظل مقاطعة بريثيت في كنتاكي – حيث يقع جاكسون – واحدة من أفقر 10 مقاطعات في الولايات المتحدة.
ورغم هذا فإن الفقر هو الذي ساعد فانس على الفرار من ظروف نشأته والالتحاق بكلية الحقوق بجامعة ييل، حيث تقدم الجامعة منحاً دراسية للأفراد الذين ينتمون إلى أسر فقيرة. وكما كتب فانس في كتابه “مرثية ريفية”، فقد استكمل منحته الدراسية بالعمل في أكبر عدد ممكن من نوبات العمل بالساعة لنقل صناديق بلاط الأرضيات إلى المنصات.