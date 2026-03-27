كانت كايلي جينر صادقة تمامًا بشأن تكبير ثدييها، ولكن يجب على المعجبين أن يعرفوا المخاطر

هل ستبقى كايلي جينر صامتة بشأن عملياتها التجميلية الاختيارية؟ بالكاد. في السنوات الماضية، قامت ببناء قاعدة جماهيرية مخلصة من خلال الصراحة مع معجبيها حول ما فعلته لتحسين جسدها. وهي صادقة تمامًا، حتى أنها أخبرت Homme Girls أن الحصول على حشو الشفاه كان “أفضل شيء” فعلته.

على الرغم من أنها منعشة، إلا أن صراحة جينر لا تحكي دائمًا القصة الكاملة وراء العلاجات التي جربتها. خذ هذا الوقت وهي تتحدث بحماس عن تكبير ثدييها ردًا على أحد المعجبين على TikTok في عام 2025، على سبيل المثال.

طلبت المعجبة من جينر الكشف عن الخبايا وراء زراعة ثدييها. وها هو جينر امتثل، وترك مختصرًا ومبهمًا إلى حد ما “445 سم مكعب، مظهر معتدل، نصف تحت العضلات !!!!! سيليكون !!! جارث فيشر !!!” الرسالة التي تركت المعلقين الآخرين يتدافعون حول رغبة النجم في أن يصبح حقيقيًا (عبر إغراء).

من الفريد سماع الصوت عبر الإنترنت خلف أحد المشاهير، لكن إجابة جينر المقتضبة والمبهجة قد تعطي انطباعًا خاطئًا حول تكبير الثدي. على الرغم من أنها كانت تتمتع بتجربة رائعة على ما يبدو، إلا أن الجميع لم يفعلوا ذلك. تحمل إجراءات تكبير الثدي الكثير من المخاطر التي لا تظهر في ثلاثة أسطر من النص. (ولكي نكون منصفين، فإن جميع علاجات الجراحة التجميلية تأتي مصحوبة بمخاطر قد تجعلك تفكر مرتين).