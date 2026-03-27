كانت كايلي جينر صادقة تمامًا بشأن تكبير ثدييها، ولكن يجب على المعجبين أن يعرفوا المخاطر

هل ستبقى كايلي جينر صامتة بشأن عملياتها التجميلية الاختيارية؟ بالكاد. في السنوات الماضية، قامت ببناء قاعدة جماهيرية مخلصة من خلال الصراحة مع معجبيها حول ما فعلته لتحسين جسدها. وهي صادقة تمامًا، حتى أنها أخبرت Homme Girls أن الحصول على حشو الشفاه كان “أفضل شيء” فعلته.
على الرغم من أنها منعشة، إلا أن صراحة جينر لا تحكي دائمًا القصة الكاملة وراء العلاجات التي جربتها. خذ هذا الوقت وهي تتحدث بحماس عن تكبير ثدييها ردًا على أحد المعجبين على TikTok في عام 2025، على سبيل المثال.
طلبت المعجبة من جينر الكشف عن الخبايا وراء زراعة ثدييها. وها هو جينر امتثل، وترك مختصرًا ومبهمًا إلى حد ما “445 سم مكعب، مظهر معتدل، نصف تحت العضلات !!!!! سيليكون !!! جارث فيشر !!!” الرسالة التي تركت المعلقين الآخرين يتدافعون حول رغبة النجم في أن يصبح حقيقيًا (عبر إغراء).
من الفريد سماع الصوت عبر الإنترنت خلف أحد المشاهير، لكن إجابة جينر المقتضبة والمبهجة قد تعطي انطباعًا خاطئًا حول تكبير الثدي. على الرغم من أنها كانت تتمتع بتجربة رائعة على ما يبدو، إلا أن الجميع لم يفعلوا ذلك. تحمل إجراءات تكبير الثدي الكثير من المخاطر التي لا تظهر في ثلاثة أسطر من النص. (ولكي نكون منصفين، فإن جميع علاجات الجراحة التجميلية تأتي مصحوبة بمخاطر قد تجعلك تفكر مرتين).
القيود العمرية ونضج الأنسجة مهم
أولاً، قد تكونين غير راضية عن زراعة الثدي إذا حصلت عليها في سن مبكرة جدًا. تبلغ جينر 28 عامًا اعتبارًا من أوائل عام 2026، لكنها قامت في الأصل بتكبير ثدييها عندما كان عمرها 19 عامًا، وفقًا لموقع TODAY. لقد قالت إنها تأسف لقرار إنجابهم صغارًا جدًا قبل أن تبدأ في إنجاب الأطفال في سن العشرين.
يحذر جراحو التجميل من الخوض في عملية تكبير الثدي إذا كنتِ شابة جدًا. يمكن أن تستغرق أنسجة الثدي سنوات حتى تنضج، مما يجعل النتائج أقل قابلية للتنبؤ بها إذا قفزت إلى الإجراء مبكرًا جدًا.
بالإضافة إلى ذلك، وضعت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) حدودًا عمرية أقل لزراعة الثدي. يمكن للمرضى الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عامًا اختيار غرسات المياه المالحة فقط. أولئك الذين يريدون زراعة السيليكون أو ما يسمى بزراعة “الدب الصمغي” يجب عليهم الانتظار حتى يبلغوا 21 عامًا.
ونظرًا لأن جينر أجرت أول عملية تكبير للثدي قبل أن تبلغ 21 عامًا، فمن المؤكد أن الغرسات كانت مالحة. وبالتالي، فإن أحدث منتجاتها، والتي أشارت إلى أنها مصنوعة من السيليكون، كانت على ما يبدو ترقيات.
اتصالات لحالة يحتمل أن تهدد الحياة
يمكن أيضًا أن تحدث مخاطر أكثر خطورة من مجرد عدم الرضا عن تكبير الثدي إذا خطوت إلى صدر أكثر تناسقًا. لدى إدارة الغذاء والدواء قائمة طويلة منها، بما في ذلك الالتهابات، والالتهابات، وألم الثدي، وتشوهات الجلد، وتضخم الغدد الليمفاوية. بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن هناك بعض الأدلة التي تربط زراعة الثدي بالتطور المحتمل لنوع محدد جدًا ونادر من سرطان الدم المعروف باسم سرطان الغدد الليمفاوية الكشمي ذو الخلايا الكبيرة المرتبط بزراعة الثدي (BIA-ALCL).
توضح الجمعية الأمريكية لجراحي التجميل أن BIA-ALCL ليس سرطان الثدي، لكنه لا يزال سرطانًا. يمكن أن يحدث ذلك للأشخاص الذين يزرعون محلول ملحي أو سيليكون، وقد يظهر بعد ما يقرب من عقد من الزمن بعد الجراحة. لحسن الحظ، BIA-ALCL قابل للشفاء في مراحله الأولى ولديه معدل بقاء مرتفع للغاية لمدة خمس سنوات يزيد عن 90٪ (عبر مركز إم دي أندرسون للسرطان). ومع ذلك، يحتاج مرضى تكبير الثدي إلى البقاء على اطلاع بأي تغييرات في الطريقة التي يشعر بها ثدييهم أو الاعتناء بهم بعد عملية الزرع. وبهذه الطريقة، يمكنهم الحصول على علاج السرطان المناسب على الفور إذا تم تشخيص إصابتهم بهذا النوع من سرطان الغدد الليمفاوية.
ليس هناك من ينكر أن وجود نجوم مثل جينر منفتحين بشأن علاجاتهم الاختيارية أمر منعش. ومع ذلك، فإن الأمر متروك لكل شخص للقيام ببعض العناية الواجبة قبل اتباع خطى المشاهير المفضلين لديه.
