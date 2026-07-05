كانت كبيرة في التسعينيات – والآن أصبحت الطاولة الجانبية التي نريدها في منازلنا

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عندما يتعلق الأمر بالأثاث، فمن النادر أن تجد شيئًا يشعرك بالمرح حقًا ويخرج عن المألوف. خذ الجداول على سبيل المثال. لديهم عادةً بعض الأشياء المشتركة: أربعة أرجل وطاولة. قد تحتوي بعض الخيارات الفريدة والغريبة على ثلاثة أرجل وبعض الألوان الزاهية، ولكن ليس هناك ما هو أكثر من ذلك. وذلك بالطبع حتى ترى هذه الطاولة الجانبية الجامحة تمامًا التي تعود إلى التسعينيات والتي نريدها في منازلنا مرة أخرى.
نحن نتحدث عن طاولة جانبية لصينية التقديم لجيمس ذا بتلر. هذه طاولة أنتجتها شركة بومباي بين عامي 1992 و1994. إنها قطعة عتيقة مرحة تمثل لمسة نابضة بالحياة على التطرف. بغض النظر عن المكان الذي تضعه فيه والغرض الذي تستخدمه من أجله، فهي طريقة رائعة للتكيف مع اتجاه ديكور المنزل الهابط وجلب بعض المرح إلى منزلك.
تحتوي هذه الطاولة الجانبية على قاعدة سوداء دائرية كبيرة يجلس عليها جيمس، وهو كبير الخدم يرتدي سترة سوداء وياقة بيضاء وسروالًا مخططًا. يحمل جيمس صينية التقديم أمامه، وهو ما ستستخدمه كطاولة. وجهه هو المكان الذي تحدث فيه كل المتعة: لديه شعر رمادي وخط شعر متراجع، وحواجب كثيفة، وسوالف مثيرة. وجهه منحوت بتجاعيد عميقة وشفة وردية وعيون زرقاء. من الجانب له وجه طويل وكاريكاتير. من الأمام، يبلغ سمكه بضع بوصات فقط، وله عينان حزينتان متدليتان وتعبير يشعر بالملل. الطاولة مصنوعة من الخشب المطلي والراتنج ويبلغ طولها حوالي 33 بوصة. يبلغ حجم صينية التقديم نفسها حوالي 9 × 9 بوصات.
كيفية استخدام طاولة جانبية قديمة لجيمس بتلر في منزلك
إذا بحثت عن طاولات بومباي على موقع eBay أو Etsy، فستجد الكثير من الطاولات الخشبية العادية. للعثور على هذه القطعة المحددة، ابحث عن “James the Butler”، وستحصل على نتائج أفضل. عادةً ما يمكن العثور على هذه القطع الممتعة من التسعينيات بسعر يتراوح بين 200 إلى 300 دولار لكل منها. هناك أيضًا نسخة نسائية من الطاولة تسمى “ميلي الخادمة”. وإذا بحثت بشكل أعمق قليلاً، فقد تجد نماذج نادرة مثل “هنري ذا بتلر”، والتي تكلف ما يزيد عن 300 دولار. من الخيارات الممتعة الأخرى التي توفرها شركة بومباي حاملات النبيذ، مثل “Dudley the Bellhop” (البيجل) وشخصيات الخادم الشخصي الأخرى. إذا كنت محظوظًا، فقد تتعثر على بعض هذه الاكتشافات الممتعة في سوق التحف المحلي أو متجر التوفير أو متجر السلع المستعملة.
إذا كنت محظوظًا بما يكفي للعثور على واحدة، فقد تتساءل عن كيفية استخدامها. تعد هذه الأنواع من القطع المرحة طريقة رائعة لدمج الديكور العتيق في منزلك البسيط. للقيام بذلك، ضع جيمس في مقدمة منزلك وفي وسطه، ولا تحاول إخفائه في الزاوية. على سبيل المثال، يمكنه الوقوف على جانب الأريكة كطاولة جانبية مريحة لوضع المشروبات والوجبات الخفيفة أثناء مشاهدة الأفلام أو لعب ألعاب الطاولة مع الأصدقاء. خلال الحفلة، استخدم جيمس لحمل الوجبات الخفيفة في غرفة المعيشة، أو ضع العديد من الكوكتيلات على صينية التقديم الخاصة به بالقرب من المدخل للضيوف الذين يدخلون. هناك خيار آخر وهو وضع جيمس كبير الخدم في غرفة نومك أو غرفة الضيوف، إذا لم يخيفك وجوده. هناك، يمكنك استخدام درجه كطاولة جانبية لحمل كتاب أو شمعة أو ساعة منبه.