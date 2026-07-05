كانت كبيرة في التسعينيات – والآن أصبحت الطاولة الجانبية التي نريدها في منازلنا

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عندما يتعلق الأمر بالأثاث، فمن النادر أن تجد شيئًا يشعرك بالمرح حقًا ويخرج عن المألوف. خذ الجداول على سبيل المثال. لديهم عادةً بعض الأشياء المشتركة: أربعة أرجل وطاولة. قد تحتوي بعض الخيارات الفريدة والغريبة على ثلاثة أرجل وبعض الألوان الزاهية، ولكن ليس هناك ما هو أكثر من ذلك. وذلك بالطبع حتى ترى هذه الطاولة الجانبية الجامحة تمامًا التي تعود إلى التسعينيات والتي نريدها في منازلنا مرة أخرى.

نحن نتحدث عن طاولة جانبية لصينية التقديم لجيمس ذا بتلر. هذه طاولة أنتجتها شركة بومباي بين عامي 1992 و1994. إنها قطعة عتيقة مرحة تمثل لمسة نابضة بالحياة على التطرف. بغض النظر عن المكان الذي تضعه فيه والغرض الذي تستخدمه من أجله، فهي طريقة رائعة للتكيف مع اتجاه ديكور المنزل الهابط وجلب بعض المرح إلى منزلك.

تحتوي هذه الطاولة الجانبية على قاعدة سوداء دائرية كبيرة يجلس عليها جيمس، وهو كبير الخدم يرتدي سترة سوداء وياقة بيضاء وسروالًا مخططًا. يحمل جيمس صينية التقديم أمامه، وهو ما ستستخدمه كطاولة. وجهه هو المكان الذي تحدث فيه كل المتعة: لديه شعر رمادي وخط شعر متراجع، وحواجب كثيفة، وسوالف مثيرة. وجهه منحوت بتجاعيد عميقة وشفة وردية وعيون زرقاء. من الجانب له وجه طويل وكاريكاتير. من الأمام، يبلغ سمكه بضع بوصات فقط، وله عينان حزينتان متدليتان وتعبير يشعر بالملل. الطاولة مصنوعة من الخشب المطلي والراتنج ويبلغ طولها حوالي 33 بوصة. يبلغ حجم صينية التقديم نفسها حوالي 9 × 9 بوصات.