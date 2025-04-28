كانت مقابلة بيل بيليتشيك من جوردون هدسون أسوأ

تجدرت CBS جوردون هدسون في التحرير النهائي لمقابلة بيل بيليتشيك الآن فيرال يوم الأحد ، وفقًا لمحادثات كرة القدم المحترفين.

تداخل الصديقة البالغة من العمر 24 عامًا لمدرب كرة القدم في ولاية كارولينا الشمالية ، 73 عامًا ، خلال مقابلته مع “CBS Sunday Morning” عندما سئل عن كيفية التقيا به.

وبحسب ما ورد لم يكن الوقت الوحيد الذي قاطعت فيه الأسئلة والأجوبة.

“على الرغم من أننا لا نعرف إجمالي عدد الانقطاعات ، إلا أنه من فهمنا أن CBS قررت تضمين هذه الحالة المحددة لأنه لم يكن شيئًا لمرة واحدة” ، ذكرت PFT.

وقال توني دوكويل من سي بي إس: “كان جوردون حضورًا مستمرًا خلال مقابلتنا”.

عندما ضغط Dokoupil على Belichick حول كيفية التقى الزوجان ، قال هدسون ، “نحن لا نتحدث عن هذا”.

“لا” ، أجاب Dokoupil وهو ينظر إلى هدسون ، الذي أجاب “لا”

لم يكن هدسون و Belichick مريحًا في التعليق عليه.

قال بيليتشيك عندما سئل كيف يتعامل مع الاهتمام بحياته الشخصية: “لم أكن قلقًا جدًا بشأن ما يفكر فيه الجميع”. “أنا فقط أحاول أن أفعل ما أشعر به هو الأفضل بالنسبة لي وما هو الصواب.”

التقى هدسون وبيليتشيك في رحلة من بوسطن إلى فلوريدا في عام 2021 ، وفقا ل TMZ.

في فبراير ، شارك هدسون في منشور Instagram التقيا في 11 فبراير 2021 ، ووصفها بأنها “لقاء”.

تضمن المشجع السابق في جامعة بريدجووتر ستيت صورة لكتاب وقع عليها بيليتشيك.

شاركت هدسون لمحات من علاقة الزوجين على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن أصبحت عامة في يونيو الماضي.

في ذلك الوقت ، شوهد الزوج على يخت بيليتشيك في نانتوكيت.

جعلت هدسون وجودها معروفًا في UNC ، حيث حضرت مؤخرًا ممارسة الربيع بينما يستعد Belichick لموسمه الأول على مستوى الكلية.

شاركت أيضًا في مفاوضات البرنامج مع أفلام اتحاد كرة القدم الأميركي حول فيلم وثائقي/إنفوميركال على غرار القطع الصلب ، وفقًا لـ PFT.