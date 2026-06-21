كانت موجودة في كل مكان في ستينيات القرن التاسع عشر – والآن أصبح عشاق نباتات الديكور في القرن التاسع عشر لا يمكنهم مقاومتها

هل سيفاجئك أن تعلم أن أسلوب الديكور الحرفي المعاد اكتشافه منذ قرنين من الزمان هو مزيف؟ ومع ذلك، يجد الناس، بما في ذلك مارثا ستيوارت، صعوبة في المقاومة. بمجرد أن تعرف اسم الاتجاه، “faux bois”، فمن الواضح أن التزييف متعمد. تُترجم كلمة “faux bois” من الفرنسية إلى “الخشب المزيف”، ويتضمن الشكل الفني إنشاء عناصر ديكور، من الأثاث إلى المزارع إلى النوافير، التي تبدو مثل الخشب ولكنها مصنوعة من مواد أخرى، مثل الخرسانة. تم تقديم مزارعي الخشب الصناعي في معرض باريس عام 1867، وظلت شائعة لمدة نصف قرن تقريبًا قبل أن تتفوق الحداثة في أوائل القرن العشرين. اليوم، يتمتع هذا النمط بتجدد بسبب الجمال الطبيعي والفن الذي يجلبه إلى الحدائق والمنازل.
يعود الفضل في إنشاء شجرة الخشب المزيفة إلى البستاني الفرنسي جوزيف مونييه. كان كل من مونييه وزميله الفرنسي جوزيف لويس لامبوت من رواد المادة المعروفة باسم الحديد، حيث يتم لصق الخرسانة والملاط والجص على إطار معدني. بينما استخدم لامبوت الحديد لبناء قوارب التجديف، كان مونييه يحاول تطوير زارع لا ينكسر أثناء دورات التجميد والذوبان، كما كان معروفًا عن أوعية جذوع الأشجار المجوفة والطينية. أظهرت كلتا العمليتين قيمة الخرسانة المسلحة بالمعادن، والتي كانت آخذة في الارتفاع في تشييد المباني. كمفهوم تصميمي، استوحى مونييه الإلهام من الهياكل الصخرية في بارك دي بوت شومو في باريس، والتي تم بناؤها بين عامي 1864 و1867. وبعد سنوات، قام مونييه أيضًا ببناء جسر فوق خندق بهذه التقنية.
فكر في استخدام مزارعي الأشجار المزيفة العتيقة أو المعاصرة المذهلة
الجانب السلبي لقطع الخشب الصناعي المصنوعة من الخرسانة والمعدن هو أنها يمكن أن تكون ثقيلة جدًا ويصعب تحريكها، خاصة مع وجود النباتات والتربة بداخلها. ومع ذلك، لا تزال مزارعي الخشب الصناعي العتيقة تحظى بشعبية كبيرة لدى هواة الجمع. تمتلك مارثا ستيوارت مجموعة من مزارعي الخرسانة المسلحة في منزلها في ولاية ماين، وقد ألهمتها لبدء خط مزارعها الخاص. معظم الخشب الصناعي الذي يتم تصنيعه اليوم مصنوع من الراتنج والسيراميك ومواد أخرى ليست فقط أخف وزنًا ولكنها أيضًا أكثر مقاومة للطقس. يبدو العديد من مزارعي اليوم أشبه بنسخ واقعية من جذوع الأشجار والأخشاب الطافية والمواد النباتية الأخرى.
إذا كنت تتطلع إلى خلق إحساس بالغابة الساحرة باستخدام خشب الصنوبر الصناعي، فيمكنك العثور على مزارعي عتيقة ومعاصرة بهذا النمط. يعد تجار التحف هم الخيار الواضح للقطع العتيقة، إلى جانب تجار التجزئة عبر الإنترنت مثل Etsy. تُباع النسخ في أماكن فنون الحدائق ومصادر مختلفة عبر الإنترنت، بما في ذلك أمازون، الذي يحمل مجموعة مختارة من مزارعي الخشب الصناعي الحديثين.
قم بتكييف مزارعي الخشب الصناعي الخاص بك مع احتياجات نباتاتك
قد تكون بعض التعديلات ضرورية إذا اخترت زارعًا عتيقًا. هناك احتمال ألا تحتوي هذه القطع القديمة على فتحات تصريف، وستحتاج إلى توفير منفذ. قد يكون من الممكن إضافة فتحات تصريف، لكن قد يصطدم المثقاب بالتدعيم المعدني مما يتسبب في تلفه. كما أن المزارعون قد يفقدون قيمتهم كتحف إذا تم تغييرهم بهذه الطريقة. الحل الأفضل هو وضع نباتاتك في أواني بلاستيكية تناسب أواني النباتات المزيفة، ثم أخرجها لسقايتها واتركها تجف. يمكن أن تساعدك الأواني البلاستيكية أيضًا في معالجة مشكلة المزارع الثقيلة، أو تجعل نقل المزارع الثقيلة أمرًا سهلاً مع حوامل أمازون الدوارة التي تتحمل ما يصل إلى 440 رطلاً.
العديد من مزارعي نباتات الخيزران المزيفة المصنوعة اليوم تأتي بأقدام، مما يساهم في التصريف عن طريق إبقاء الزارع بعيدًا عن الأرض. تعمل الأقدام أيضًا على تسهيل دوران الهواء وحماية الأسطح التي تجلس عليها الأواني. فكر في استخدام أصيص ذو أقدام لمنح نباتاتك بيئة مثالية وكن حذرًا لتجنب أكبر الأخطاء في حديقتك، مثل الإفراط في الري واستخدام التربة الخاطئة.