كانت موجودة في كل مكان في ستينيات القرن التاسع عشر – والآن أصبح عشاق نباتات الديكور في القرن التاسع عشر لا يمكنهم مقاومتها

هل سيفاجئك أن تعلم أن أسلوب الديكور الحرفي المعاد اكتشافه منذ قرنين من الزمان هو مزيف؟ ومع ذلك، يجد الناس، بما في ذلك مارثا ستيوارت، صعوبة في المقاومة. بمجرد أن تعرف اسم الاتجاه، “faux bois”، فمن الواضح أن التزييف متعمد. تُترجم كلمة “faux bois” من الفرنسية إلى “الخشب المزيف”، ويتضمن الشكل الفني إنشاء عناصر ديكور، من الأثاث إلى المزارع إلى النوافير، التي تبدو مثل الخشب ولكنها مصنوعة من مواد أخرى، مثل الخرسانة. تم تقديم مزارعي الخشب الصناعي في معرض باريس عام 1867، وظلت شائعة لمدة نصف قرن تقريبًا قبل أن تتفوق الحداثة في أوائل القرن العشرين. اليوم، يتمتع هذا النمط بتجدد بسبب الجمال الطبيعي والفن الذي يجلبه إلى الحدائق والمنازل.

يعود الفضل في إنشاء شجرة الخشب المزيفة إلى البستاني الفرنسي جوزيف مونييه. كان كل من مونييه وزميله الفرنسي جوزيف لويس لامبوت من رواد المادة المعروفة باسم الحديد، حيث يتم لصق الخرسانة والملاط والجص على إطار معدني. بينما استخدم لامبوت الحديد لبناء قوارب التجديف، كان مونييه يحاول تطوير زارع لا ينكسر أثناء دورات التجميد والذوبان، كما كان معروفًا عن أوعية جذوع الأشجار المجوفة والطينية. أظهرت كلتا العمليتين قيمة الخرسانة المسلحة بالمعادن، والتي كانت آخذة في الارتفاع في تشييد المباني. كمفهوم تصميمي، استوحى مونييه الإلهام من الهياكل الصخرية في بارك دي بوت شومو في باريس، والتي تم بناؤها بين عامي 1864 و1867. وبعد سنوات، قام مونييه أيضًا ببناء جسر فوق خندق بهذه التقنية.