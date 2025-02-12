كانت هذه أتعس لحظة في موسم جويل إمبييد الكارثي

قام جويل إمبيد بإنطباعه بين بن سيمونز.

في خضم موسم كارثي ، اجتاز Embiid تسديدًا مفتوحًا يمكن أن يمنح فيلادلفيا 76 زمام المبادرة في الثواني الختامية من خسارة 106-103 يوم الثلاثاء إلى Raptors.

مع وجود Sixers Learding ، 105-103 ، وحوالي 10 ثوانٍ متبقية ، تم تمرير Embiid على الكرة من قبل الحارس Tyrese Maxey في الجزء العلوي من المفتاح مع مجموعة قدميه ، بالتأكيد على استعداد لتصوير مؤشر على مصراعيه ، لكنه بدلاً من ذلك ضع الكرة مرة أخرى على الأرض ومربى في طوفان من المدافعين عن تورنتو.

نظر Embiid إلى السلة بدون مدافع حتى في الصورة قبل وضع الكرة على الأرض ، وسوءًا الكرة وهو يتجول بين ساقيه بالقرب من خط الرمية الحرة ، وأخذها جرادي ديك حارس رابتور.

كان ديك يذهب إلى خط الرمية الحرة ويجعل واحدة من اثنين ، بينما غاب Maxey عن محاولة من 3 نقاط من 3 نقاط مع 5.1 ثانية.

لقد كان Embiid مشهدًا للعيون المؤلمة في فيلادلفيا ، حيث لعب في 17 مباراة فقط من 53 مباراة لفريق دخل هذا الموسم بتطلعات البطولة.

Embiid مع دوران حاسم 😭 Raptors يسرق W في Philly 👀 pic.twitter.com/rzvbu8e8ys – تقرير المبيض (pbleacherreport) 12 فبراير 2025

تعد فيلادلفيا (20-33) حاليًا المصنفة رقم 11 في المؤتمر الشرقي أثناء التعامل مع الإصابات الجماعية في جميع أنحاء القائمة.

في 29 يناير ، فقد غاب عن 47 في المائة من مبارياته المهنية (446 لعب مقابل 400 ضاع) ، لعب في الألعاب الأولمبية لفريق الولايات المتحدة الأمريكية على الرغم من التكهن بأنه كان مخاطرة صحية بعد اللعب في 39 مباراة فقط في العام السابق.

تابع موسم 2023-24 غير متكافئ بعدم الظهور في لعبة حتى 12 نوفمبر ، عندما بدأ 76ers 2-8.

إذا كان Embiid ، 30 عامًا ، يلعب كل لعبة لبقية الموسم العادي ، لكان قد لعب في 44 مباراة فقط هذا الموسم.

لم يصل أبدًا إلى هضبة 70 لعبة في حياته المهنية.

كان Embiid ، مثل زميله السابق في الجري Simmons ، جزءًا من عصر “Trust the Process” في فيلادلفيا ، حيث قام المكتب الأمامي البالغ عددهم 76 عامًا بتوصيل المواسم المتتالية بينما جلس نجمهما في معظم الموسم العادي.

سيكون الافتقار إلى وقت اللعب علامة على الأشياء القادمة ، حيث انتقل Simmons من Superstar إلى فكرة بعد أن تم تداولها من 76ers إلى الشباك ، حيث تم قطعها في النهاية من الفريق والتوقيع مع Clippers في سوق الاستحواذ.

من المقرر أن يلعب Embiid و 76 من الشباك في المباراة الثانية ليكون يوم الأربعاء المتتالي ، وعلى الرغم من أنه لم يتم إدراجه في تقرير الإصابة ، إلا أنه قال في السابق إنه لن يلعب في مباراتين متتاليتين لبقية بقية حياته المهنية.

“إذا كان علي أن أخمن ، فربما لن ألعب أبدًا في بقية مسيرتي المهنية” ، قال Embiid قبل بداية هذا الموسم ، وفقًا لـ ESPN.