كانت هذه الأغنية المبهجة هي أغنية الحب الأولى لعام 1978

لم تكن أغنية “Shadow Dancing” مجرد نجاح هائل لأغنية حب عززت شخصية آندي جيب – وهو موسيقي من السبعينيات نسيناه تمامًا – كنجم جديد كبير في أواخر السبعينيات، بل وصلت في وقت لم تكن فيه عائلة جيب قادرة على ارتكاب أي خطأ. ترأس الأشقاء باري وروبن وموريس، من خلال فرقتهم The Bee Gees، الموسيقى التصويرية لدراما الديسكو الساحقة “Saturday Night Fever” في أواخر عام 1977، واستمرت مساهماتهم في الوصول إلى المركز الأول. وكذلك فعلت أغاني الأخ الأصغر آندي، الذي قضى بعض الوقت على قمة Hot 100. وقضت أغنية “Shadow Dancing” سبعة أسابيع في المركز الأول على Billboard Hot 100 في عام 1978، أكثر من أي أغنية حب أخرى. في ذلك العام.

مستفيدًا من الشعبية الهائلة التي حظي بها فريق Bee Gees في عصر الديسكو، تمتع آندي جيب بواحدة من أنجح الانطلاقات المهنية في تاريخ الموسيقى. مع غناء لا يمكن تمييزه فعليًا عن باري جيب وصوت رقص الروك الناعم الجذاب على نطاق واسع، حققت أول ثلاث أغاني منفردة لآندي جيب المركز الأول. بعد أغنيتي “أريد فقط أن أكون كل شيء بالنسبة لك” و”(الحب) أثخن من الماء” جاءت الأغنية الأكبر على الإطلاق. هيا نرقص في الظل مع أغنية “Shadow Dancing” لأندي جيب.