كانت هذه الأغنية المبهجة هي أغنية الحب الأولى لعام 1978

لم تكن أغنية “Shadow Dancing” مجرد نجاح هائل لأغنية حب عززت شخصية آندي جيب – وهو موسيقي من السبعينيات نسيناه تمامًا – كنجم جديد كبير في أواخر السبعينيات، بل وصلت في وقت لم تكن فيه عائلة جيب قادرة على ارتكاب أي خطأ. ترأس الأشقاء باري وروبن وموريس، من خلال فرقتهم The Bee Gees، الموسيقى التصويرية لدراما الديسكو الساحقة “Saturday Night Fever” في أواخر عام 1977، واستمرت مساهماتهم في الوصول إلى المركز الأول. وكذلك فعلت أغاني الأخ الأصغر آندي، الذي قضى بعض الوقت على قمة Hot 100. وقضت أغنية “Shadow Dancing” سبعة أسابيع في المركز الأول على Billboard Hot 100 في عام 1978، أكثر من أي أغنية حب أخرى. في ذلك العام.
مستفيدًا من الشعبية الهائلة التي حظي بها فريق Bee Gees في عصر الديسكو، تمتع آندي جيب بواحدة من أنجح الانطلاقات المهنية في تاريخ الموسيقى. مع غناء لا يمكن تمييزه فعليًا عن باري جيب وصوت رقص الروك الناعم الجذاب على نطاق واسع، حققت أول ثلاث أغاني منفردة لآندي جيب المركز الأول. بعد أغنيتي “أريد فقط أن أكون كل شيء بالنسبة لك” و”(الحب) أثخن من الماء” جاءت الأغنية الأكبر على الإطلاق. هيا نرقص في الظل مع أغنية “Shadow Dancing” لأندي جيب.
احترق نجم آندي جيب بسرعة كبيرة
أحد الأشياء الخاطئة العديدة التي قد تصدقها عن البي جيز هو أن آندي جيب كان عضوًا فيها. لقد كان ربيبًا لإخوته الأكبر سنًا، وقد كتبوا جميعًا “Shadow Dancing” معًا. ادعى جيب لاحقًا أن الأمر استغرق 10 دقائق من الرباعية. في عام 1978، لم يستطع الجمهور الاكتفاء من صوت البي جيز، وحققت أغنية “Shadow Dancing” تلك الرغبة. من خلال أداء صوتي، لاهث وحلق بالتناوب، يُسمع عبر مقطع وتر صاخب ونغمة ديسكو نطاطة ولكن غير مزعجة، تلتزم أغنية “Shadow Dancing” بشكل وثيق جدًا بقواعد اللعب الخاصة بالبي جيز.
كما تم إنتاجها وكتابتها في صيغة كما كانت، تظل أغنية “Shadow Dancing” أغنية حب، ولها وجهة نظر عاطفية قوية. أغنية جيب هي تعبير عن العشق المحبط لمحبوبته. بمقارنة الأشياء سريعة الزوال مثل حيل الضوء والحركة الإيقاعية بالمشاعر الرومانسية، يشتاق جيب لشخص يقع في حبه بشدة، وربما حتى مهووس به. لكن يبدو أن الهدف من حبه لا يعرف بوجوده، أو على الأقل يعرف مدى مشاعره.
من المؤسف أن مسيرة جيب المهنية لن تصل إلى تلك القمم مرة أخرى. كان لديه ثلاث أغاني أخرى من بين العشرة الأوائل قبل وفاته بسبب مشكلة في القلب في عام 1988.