كانديس باركر يفكر في مواجهة جينو أوريما مع داون ستالي

تحدث أسطورة WNBA كانديس باركر عن الدراما المحيطة بالمشاجرة النارية بين مدرب UConn Geno Auriemma مع مدرب South Carolina Dawn Staley.

سُئل باركر، الذي تم الإعلان عنه كعضو في قاعة مشاهير كرة السلة في نايسميث لعام 2026 يوم السبت، عن التبادل الساخن بين أوريما وستالي بعد فوز فريق Gamecocks بنتيجة 62-48 في Final Four March Madness على كلاب الهاسكي يوم الجمعة.

وقال باركر: “مع مرور الوقت، ترى ألوان الناس مراراً وتكراراً”. “ويمكن أن يكون هناك فاصل زمني مع ذلك، لكن الألوان تظهر دائمًا للضوء. أعتقد أن الألوان ظهرت بالأمس على كلا الجانبين، أليس كذلك؟ كيفما تريد أن تأخذ ذلك.”

يتمتع باركر وأورييما بتاريخ ثلجي، حيث اعترفت نجمة كل النجوم سبع مرات في مقابلة عام 2021 أن الاثنين “لا يحبان بعضهما البعض”، وقالتا إن علاقتهما هي سبب استبعادها من القائمة الأولمبية لفريق الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2016 على الرغم من فوزها بميداليات ذهبية في عامي 2008 و2012.

وأصدر أوريما اعتذارًا لستالي يوم السبت، واصفًا أفعاله بأنها غير مبررة.

وقالت أوريما في بيان: “ليس هناك أي عذر لكيفية تعاملي مع نهاية المباراة ضد ساوث كارولينا”. “إنه على عكس ما أفعله وما هو معيارنا هنا في ولاية كونيتيكت. أريد أن أعتذر للموظفين والفريق في ولاية كارولينا الجنوبية. لم يكن هناك مبرر في كيفية رد فعلي. ”

“يجب أن تكون القصة هي مدى جودة أداء ساوث كارولينا، ولا أريد أن تنتقص أفعالي من ذلك. لقد كانت لدي علاقة رائعة مع موظفيهم، وأريد بصدق أن أعتذر لهم”.

ولم تخبر ستالي الصحفيين ما إذا كانت أوريما قد تواصلت معها ولم يكن لديها رد على اعتذاره، لكنها قالت إن الحادث الذي أدى إلى إبعاد أداء لاعبيها كان “مثبطًا للهمم”.

وقال ستالي للصحفيين، بحسب شبكة سي بي إس سبورتس: “نعم، هذا أمر محبط بعض الشيء”. “في الوقت نفسه، هذه هي الرياضة. في بعض الأحيان تحدث أشياء مثل هذه.

“لهذا السبب سأواصل التركيز على فريقنا وقدرته على التقدم في هذه البطولة وآمل أن يفوز ببطولة وطنية أخرى.”

من المقرر أن تلعب ساوث كارولينا دور جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس في نهائي السيدات يوم الأحد.