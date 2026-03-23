كانساس بيل سيلف غير متأكد من مستقبل التدريب بعد خروج مارس مادنس

ربما يكون مدرب كانساس بيل سيلف قد درب مباراته الأخيرة مع فريق Jayhawks.

بعد خسارة ساحقة أمام سانت جون ريد ستورم يوم الأحد، قال مدرب كانساس الأسطوري، 63 عامًا، إنه سيحدد مستقبله الجانبي في الأيام المقبلة.

وقال سيلف للصحفيين بعد الخسارة المذهلة 67-65 في الجولة الثانية من March Madness: “سأعود وأقوم بالزيارة مع عائلتي وأرى ما يحدث”. “أنا أحب ما أقوم به، وأحتاج إلى أن أكون قادرًا على القيام بذلك حيث أشعر أنني بحالة جيدة وصحية للقيام بذلك بشكل جيد إلى حد ما. سأعود إلى المنزل، وستتم مناقشة كل شيء.”

لقد تعامل سيلف مع المشكلات الصحية في السنوات الأخيرة، ويبدو أنها ستبدأ في عام 2023، عندما خضع لعملية جراحية طفيفة التوغل في القلب بعد أن اشتكى من ضيق في صدره، وغاب عن جولة ما بعد الموسم للفريق.

تم إقصاء فريق Jayhawks من دور الـ 32 في عام 2023 بخسارة أمام أركنساس. مساعد المدرب نورم روبرتس، الذي سبق له تدريب سانت جون، شغل منصب الذات.

وزار سيلف أيضًا المستشفى في وقت سابق من هذا الموسم بسبب سوء الأحوال الجوية وغاب عن مباراة يوم 20 يناير في كولورادو، حيث تولى المساعد جاك فون مهامه.

ومع ذلك، أضاف مدرب البطل الوطني مرتين أنه يشعر بشكل عام “بنفس الجودة التي شعرت بها منذ فترة طويلة”.

قام سيلف بتغيير نظامه الغذائي في فترة الإجازة، وقلل من تناوله للكحول وزاد من تمارينه الرياضية، مما أدى إلى فقدان 20 رطلاً من الوزن.

قال سيلف قرب بداية الموسم: “اكتشفت أن الأمر يكون أسهل كثيرًا عندما يكون لديك عادات صحية”. “كنت آكلًا عاطفيًا. كنت آكل بسبب التوتر قبل المباراة، ثم آكل بعد المباراة. يمكن لهؤلاء الأطفال تناول أربع وجبات كبيرة يوميًا، وكنت أحاول أن أفعل الشيء نفسه. عندما حصلت على الحلقة الأولى، ربما كنت أخدع طريقي خلال الأمر. عندما لا تشعر أنك على ما يرام، يصبح الأمر هو القاعدة.”

سيلف هو 634-167 كمدرب رئيسي لكانساس، حيث يوجه أمثال دارين بيترسون هذا العام ونجوم مثل جويل إمبييد وأندرو ويجينز خلال فترة وجوده في لورانس.

إذا اختار التنحي بعد الخروج المخيب للآمال من الموسم الذي احتلوا فيه المرتبة رقم 19 في البلاد قبل بداية الموسم من قبل وكالة أسوشيتد برس، ستصبح كانساس واحدة من أكثر الوظائف المرغوبة في البلاد.

درّب ذاتيًا سابقًا في أورال روبرتس وتولسا وإلينوي.