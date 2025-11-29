كان آر إف كي جونيور يشعر بالقلق بسبب هذا السلوك من رئيسه الرئيس ترامب

لقد عمل الكثير من الناس مع رئيس صعب. وبعض عادات “الرئيس السيئ” محبطة حقًا، وفقًا لمسح أجرته Kickresume عام 2025. توصل الاستطلاع إلى أن ثلاثة من أفضل 10 سلوكيات “للمدير السيئ” تشمل الإدارة التفصيلية (50%)، وعدم الاهتمام برفاهية الموظفين (49%)، والضغط على الموظفين للعمل خارج ساعات العمل العادية (36%). ومن غير المستغرب أن 34% من المشاركين في الاستطلاع أفادوا أن مديرهم السيئ تسبب في مشاكل تتعلق بالصحة العقلية. (هذا ما يحدث لجسمك عندما تعمل كثيرًا.)
في حدث صحفي بالبيت الأبيض عام 2025، دعا روبرت ف. كينيدي الابن، بشكل مثير للسخرية، دونالد ترامب لأنه سبب له “القلق” (عبر ديلي بيست). وعلى الرغم من أن كينيدي بدا وكأنه يمزح، إلا أنه ذكر السلوك المشكوك فيه الذي سبب له الكثير من التوتر. وأشار كينيدي إلى أن ترامب اتصل به مرارا وتكرارا في وقت متأخر جدا للضغط عليه للتحرك بسرعة بشأن اتفاق مع شركة فايزر لخفض تكاليف الأدوية مقابل إعفاء من الرسوم الجمركية. قال كينيدي: “كنت أتلقى مكالمات في الساعة 11:30 أو 12:00 ليلاً.” وفي وقت لاحق قال ساخرا: “هذا سبب لي القلق، لذا أشكرك أيها الرئيس ترامب”.
تؤدي الممارسات الإدارية السامة إلى تفاقم قلق الموظفين
ورغم أن تصريحات كينيدي ألقيت بطريقة مرحة، فإن سلوكيات ترامب التي وصفها يمكن اعتبارها من السمات المميزة لرئيس صعب المراس. ويشعر العديد من الأشخاص بالقلق عندما لا ينسجمون مع رؤسائهم. في الواقع، وجدت دراسة استقصائية أجرتها مؤسسة هاريس بول عام 2023 أن 74% من الموظفين الذين لديهم مديرين سامين يصبحون قلقين مع نهاية عطلة نهاية الأسبوع (واقتراب أسبوع آخر مع رئيسهم)، وأن 41% منهم قد حضروا نوعًا من العلاج بسبب مواجهاتهم السامة مع مديرهم.
ومن المفارقات أن العديد من أعراض القلق الشائعة تجعل من الصعب على العمال أن يكونوا منتجين قدر الإمكان، مما يحبط أهداف كل من الرؤساء والشركات. وتشمل هذه المشاكل التركيز، والأرق، وضيق الجهاز الهضمي. في الواقع، ارتفع عدد حالات التغيب عن العمل بسبب الصحة العقلية بنسبة 33% بين عامي 2022 و2023 (عبر SHRM). شجع ريتشارد تشيفيتز، الرئيس التنفيذي لشركة ComPsych، أصحاب العمل على دعم الصحة العقلية لموظفيهم. وأضاف تشيفيتز أنه “عندما يتم الاستثمار في الصحة العقلية للموظفين مقدمًا، يتم تقليل التغيب عن العمل، وكذلك الحضور، أو فقدان الإنتاجية عندما لا يكون الشخص قادرًا على الأداء بالمستويات المثلى”.
مضادات الاكتئاب لإدارة القلق
بالإضافة إلى العلاج، يجد بعض الأفراد أن مضادات الاكتئاب مفيدة في إدارة الآثار الجانبية للقلق. ومن المثير للاهتمام أن إحدى فئات مضادات الاكتئاب، والتي تسمى مثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائية (SSRIs)، كانت هدفا لمخاوف كينيدي منذ أن أصبح وزيرا للصحة والخدمات الإنسانية في الولايات المتحدة في بداية الولاية الرئاسية الثانية لترامب.
وفقًا لادعاءات كينيدي، تم وصف مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية مثل زولوفت وبروزاك بشكل مبالغ فيه للمرضى الأصغر سنًا، بما في ذلك الأطفال. في NBC News، صرح كينيدي ذات مرة: “أعرف أشخاصًا، بما في ذلك أفراد عائلتي، الذين مروا بوقت أسوأ بكثير في التخلص من مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية مقارنة بالأشخاص الذين تخلصوا من الهيروين”. ومع ذلك، وفقًا لموقع WebMD، على الرغم من أنها يمكن أن تسبب أعراض الانسحاب عند إيقافها فجأة، إلا أن مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية لا تسبب الإدمان. وبالنسبة للعديد من الأشخاص – سواء كانوا يعملون لدى رؤسائهم الذين يتصلون بهم في وقت متأخر من الليل أم لا – فإن مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية تساعدهم في السيطرة على قلقهم.