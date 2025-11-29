كان آر إف كي جونيور يشعر بالقلق بسبب هذا السلوك من رئيسه الرئيس ترامب

لقد عمل الكثير من الناس مع رئيس صعب. وبعض عادات “الرئيس السيئ” محبطة حقًا، وفقًا لمسح أجرته Kickresume عام 2025. توصل الاستطلاع إلى أن ثلاثة من أفضل 10 سلوكيات “للمدير السيئ” تشمل الإدارة التفصيلية (50%)، وعدم الاهتمام برفاهية الموظفين (49%)، والضغط على الموظفين للعمل خارج ساعات العمل العادية (36%). ومن غير المستغرب أن 34% من المشاركين في الاستطلاع أفادوا أن مديرهم السيئ تسبب في مشاكل تتعلق بالصحة العقلية. (هذا ما يحدث لجسمك عندما تعمل كثيرًا.)

في حدث صحفي بالبيت الأبيض عام 2025، دعا روبرت ف. كينيدي الابن، بشكل مثير للسخرية، دونالد ترامب لأنه سبب له “القلق” (عبر ديلي بيست). وعلى الرغم من أن كينيدي بدا وكأنه يمزح، إلا أنه ذكر السلوك المشكوك فيه الذي سبب له الكثير من التوتر. وأشار كينيدي إلى أن ترامب اتصل به مرارا وتكرارا في وقت متأخر جدا للضغط عليه للتحرك بسرعة بشأن اتفاق مع شركة فايزر لخفض تكاليف الأدوية مقابل إعفاء من الرسوم الجمركية. قال كينيدي: “كنت أتلقى مكالمات في الساعة 11:30 أو 12:00 ليلاً.” وفي وقت لاحق قال ساخرا: “هذا سبب لي القلق، لذا أشكرك أيها الرئيس ترامب”.