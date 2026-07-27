كان أندرو جونز بمثابة مصدر إلهام لكوراساو الذي كان يعلم أنه يمكن أن يكون

كوبرستون – ربما يمكن لفريق يانكيز، الذي لا يزال بإمكانه إخبارك بما فعله في اللعبة الأولى من بطولة العالم لعام 1996، وميتس أن يلوموا أحدهم على أندرو جونز.

أحد الأسماء الأولى التي ذكرها جونز أثناء تقديمه إلى Hall of Fame كان Hensley “Bam Bam” Meulens، وهو لاعب يانكيز من 1989 إلى 1993 ومساعد مدرب الضربات في عام 2022، بالإضافة إلى مدرب Mets على مقاعد البدلاء في عام 2020.

أراد جونز، أول عضو في قاعة المشاهير من كوراساو، أن يشكر مولينز، الذي كان أول مواطن من كوراساو يلعب في دوري البيسبول الرئيسي.

قال جونز خلال خطاب ألقاه أخيرًا بعد تسع سنوات من التصويت: “لقد فتح فيلم “بام بام” الباب أمام العديد من الآخرين لتحقيق حلمهم في أن يصبحوا محترفين”. “عندما وصلت إلى أتلانتا، كنت أعلم أنني أستطيع إلهام الكثير من الناس في كوراساو للوصول إلى الدوريات الكبرى.”

لقد شاهد أمثال أوزي ألبيس، ويريكسون بروفار، وجوناثان شوب، وأندريلتون سيمونز، وكينلي يانسن وغيرهم الكثير يصلون إلى MLB من جزيرة هولندية في الكاريبي تبعد أكثر من 2000 ميل عن هنا، حيث وضع جونز اللمسات الأخيرة على مسيرة استمرت 17 عامًا يوم الأحد.

تم تقديم لاعب الوسط النجم Braves منذ فترة طويلة بواسطة John Smoltz وتحدث بينما كان Greg Maddux و Tom Glavine و Chipper Jones يجلسون خلفه، حيث جلسوا في فرق Braves التي تمتلك NL East وخسرت أمام Yankees في بطولة العالم 1996 و 1999.

وشكر جونز “لاري واين” جونز، “أخيه من أم أخرى”، على الضغط من أجل تعيينه.

قال أندرو جونز: “إن أولاد جونز موجودون في كوبرستاون الآن”.

ما يخيم على لحظة جونز هو أن مديره منذ فترة طويلة لم يكن حاضرا.

توفي بوبي كوكس، وهو عضو في قاعة المشاهير، في مايو عن عمر يناهز 84 عامًا.

قال جونز، الذي شارك في أول مباراتين له في بطولة العالم (ضد آندي بيتيت وبريان بورينجر)، ليصبح أصغر لاعب هوميروس على الإطلاق في Fall Classic: “لم يكن لأحد في منظمة Braves تأثير أكبر علي من المدير بوبي كوكس”. “لقد وضع شابًا يبلغ من العمر 19 عامًا في بطولة العالم في التشكيلة وآمن بي.

“كان لدى بوبي ثقة بي وساعدني في أن أصبح أفضل لاعب يمكن أن أكونه. لقد نال الاحترام وخلق ثقافة الفوز. أنت تلعب بقوة. تلعب من أجل الفوز، وتبذل دائمًا جهدًا صادقًا. قواعد بسيطة للعب اللعبة.”

جونز، أحد أعظم لاعبي الوسط على الإطلاق ومضرب قوي، لعب مع أتلانتا في الفترة من 1996 إلى 2007 ثم ارتد.

وشكر في خطابه كلاً من جو توري (الذي أداره مع فريق دودجرز) وجو جيراردي (مديره مع فريق يانكيز في 2011-12).