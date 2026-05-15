كان الجميع يمتلكها في الأربعينيات – الآن يمكنك تحويل واحدة إلى زارع عتيق

إذا كنت تحاول خلق شعور أنيق بالعالم القديم في حديقة الفناء الخاصة بك أو بجوار الباب الأمامي الخاص بك، فمن المؤكد أن هناك مزارعات على طراز الاستنساخ يمكنك شراؤها والتي ستلمح إلى هذا النوع من الجمالية. ومع ذلك، فإن العثور على أوعية نباتات رائعة يمكن أن يكلفك الكثير، وقد لا تجدها ساحرة مثل التحف الحقيقية. لذا، عندما تكون في متجر التوفير، ابحث دائمًا عن إكسسوارات المدفأة العتيقة مثل قوارير الفحم من الأربعينيات – لأنه يمكنك إعادة تدويرها إلى مزارع جميلة.

إن دلو الفحم هو في الأساس سطل ذو شفة يجعل من السهل نقل وصب قطع الفحم في المدفأة أو الموقد لتدفئة المنزل. ويمكن أيضًا استخدامها لجمع الرماد وحمله إلى الخارج. من المؤكد أن هناك أيضًا علامات تجارية قديمة للمزارعين للبحث عنها في متجر التوفير، ولكن من الممتع جدًا إنشاء DIY من التحف المعاد تدويرها والتي ليس لها فائدة تذكر في منازلنا الحديثة اليوم. بدأت مواقد الفحم في الخروج من الموضة في الأربعينيات من القرن الماضي حيث تحول السكان إلى الغاز الطبيعي أو زيت التدفئة، مما ترك مراكب الفحم دون عمل للقيام به. عادة ما تكون هذه الأواني مصنوعة من المعدن، ولكنها تأتي بأشكال مختلفة، وبعضها يتميز بتصميمات ومقابض زخرفية – مما يجعلها تحفًا تستحق إعادة التدوير إلى مزارعين جذابين.