كان الجميع يمتلكها في الأربعينيات – الآن يمكنك تحويل واحدة إلى زارع عتيق

إذا كنت تحاول خلق شعور أنيق بالعالم القديم في حديقة الفناء الخاصة بك أو بجوار الباب الأمامي الخاص بك، فمن المؤكد أن هناك مزارعات على طراز الاستنساخ يمكنك شراؤها والتي ستلمح إلى هذا النوع من الجمالية. ومع ذلك، فإن العثور على أوعية نباتات رائعة يمكن أن يكلفك الكثير، وقد لا تجدها ساحرة مثل التحف الحقيقية. لذا، عندما تكون في متجر التوفير، ابحث دائمًا عن إكسسوارات المدفأة العتيقة مثل قوارير الفحم من الأربعينيات – لأنه يمكنك إعادة تدويرها إلى مزارع جميلة.
إن دلو الفحم هو في الأساس سطل ذو شفة يجعل من السهل نقل وصب قطع الفحم في المدفأة أو الموقد لتدفئة المنزل. ويمكن أيضًا استخدامها لجمع الرماد وحمله إلى الخارج. من المؤكد أن هناك أيضًا علامات تجارية قديمة للمزارعين للبحث عنها في متجر التوفير، ولكن من الممتع جدًا إنشاء DIY من التحف المعاد تدويرها والتي ليس لها فائدة تذكر في منازلنا الحديثة اليوم. بدأت مواقد الفحم في الخروج من الموضة في الأربعينيات من القرن الماضي حيث تحول السكان إلى الغاز الطبيعي أو زيت التدفئة، مما ترك مراكب الفحم دون عمل للقيام به. عادة ما تكون هذه الأواني مصنوعة من المعدن، ولكنها تأتي بأشكال مختلفة، وبعضها يتميز بتصميمات ومقابض زخرفية – مما يجعلها تحفًا تستحق إعادة التدوير إلى مزارعين جذابين.
نصائح لإعادة تدوير الفحم إلى زارع ساحر
قد تتمكن من العثور على سفينة فحم في متجر التوفير المحلي الخاص بك، وحتى الإصدارات الحديثة موجودة مثل سفينة الفحم السوداء هذه من Blackspur. ومع ذلك، للحصول على نسخة قديمة حقيقية تناسب أسلوبك، قد يكون حظك أفضل في تصفح مزادات التحف عبر الإنترنت ومواقع مثل eBay. تكون بعض قواطع الفحم أقل عمقًا ومستديرة ولها فوهة صب، في حين أن بعضها الآخر طويل وضيق نسبيًا وله شفة مائلة. يمكن لأي نوع أن يعمل مع زارع DIY الخاص بك.
إذا كنت على استعداد لتوديع المزارعين التقليديين واستخدام الاكتشافات القديمة بدلاً من ذلك، فإن التحول الرئيسي الذي ستحتاج إلى إجرائه لإعادة تدوير فحم عتيق من الأربعينيات إلى وعاء نباتي هو إضافة فتحات تصريف إلى أسفله. سوف تحتاج إلى استخدام لقم الثقب التي تتكيف مع نوع المعدن المصنوع منه الحاوية، مثل لقم الكوبالت، والتي يمكن أن تخترق مواد مثل الفولاذ المقاوم للصدأ والحديد الزهر والبرونز.
بمجرد حصولك على فتحات تصريف، يمكنك إضافة تربة تأصيص وزراعة الزهور أو أوراق الشجر. ومع ذلك، على الرغم من أن وعاء الفحم قد يبدو جميلًا تمامًا عند استخدامه كزارع، إلا أن بعض المواد سوف تصدأ عند وضعها في العناصر. ولمنع ذلك، قم بطلائها بطلاء خارجي مقاوم للصدأ لحمايتها من المطر والرطوبة، لكن احرص على عدم زراعة نباتات صالحة للأكل في الحاوية ما لم يُشار إلى أن الطلاء آمن للطعام. قد يفضل بعض البستانيين تجديد زارعهم العتيق المُعاد تدويره من الأربعينيات بطبقة من الطلاء على أي حال.