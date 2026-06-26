كان الجميع يمتلكونه في الثمانينات، والآن أصبح متجر التوفير يعيد الألوان إلى المنازل

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كان هناك وقت لم يكن فيه أصحاب المنازل خائفين من اللون. كانت أرفف آبائنا وأجدادنا مليئة بالديكور البنفسجي والأخضر والبرتقالي. من أرائكهم إلى ورق جدرانهم، بدا كل شيء جريئًا وحيويًا. ثم، في وقت ما في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، اتخذت التصميمات الداخلية منعطفًا نحو البساطة الأنيقة باللونين الأبيض والأسود. ننتقل سريعًا إلى عام 2020، حيث تُغطى المنازل بأكملها بجدران رمادية اللون وأثاث باللون البيج. على الرغم من التحول في الألوان، لا تزال بعض القطع من الثمانينيات موجودة في متاجر التوفير ومراكز التسوق العتيقة. بعد سنوات من تراكم الغبار، أصبحت إكسسوارات السيراميك الوردية والبنفسجية جاهزة لإعادة الألوان المبهجة إلى منازلنا.

تلك القطع الوردية المستوحاة من فن الآرت ديكو والتي تذكرنا بفترة الثمانينات كانت موجودة في كل مكان. وكانت على شكل مزهريات وأطباق صابون ومصابيح وبجعات زينة. إذا فكرت في الأمر، فمن المحتمل أن تتذكر رؤية بعض تلك القطع وهي تنمو أو على رفوف متاجر السلع المستعملة.

يختلف اللون الدقيق لهذه القطع الخزفية، لكنها تتميز دائمًا بلون الورد المغبر. سواء كانت أقرب إلى اللون البنفسجي أو الوردي، فإنها تبدو صامتة، مثل الباستيل العميق. عادة ما يتم تصنيعها باستخدام تقنية السيراميك المزجج، والتي تترك لمسة نهائية زجاجية لامعة. إنها تمتزج جيدًا مع التصميمات الداخلية الحالية لأنها أنيقة وليست جريئة جدًا لدرجة أنها تبدو خارج المكان أو تتعارض مع المزيد من القطع الصامتة. على الرغم من كونها وردية اللون، إلا أنها لا تبدو طفولية، بل مرتفعة وناضجة. حتى لو كان لديك أرضيات فينيل رمادية محبطة أو جدران بيج باهتة، فإن هذه الملحقات العتيقة التي يسهل العثور عليها ستضيف لمسة شخصية رقيقة.