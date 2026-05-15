كان الحكام على حق في عدم إجراء أي مكالمة في مباراة بيستونز-كافالييرز المثيرة للجدل: الدوري الاميركي للمحترفين

أعلن مكتب رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين أن المسؤولين كانوا على حق في حجب صافراتهم في الثواني الأخيرة من الربع الرابع من مباراة كافالييرز بيستونز الخامسة التي أقيمت ليلة الأربعاء في ديترويت، والتي فاز بها كليفلاند 117-113 في الوقت الإضافي.

في مباراة التعادل قبل حوالي ثانية من نهاية اللائحة ، بدا أن جاريت ألين لاعب كليفلاند يتقدم ويتعثر على أوسار طومسون لاعب ديترويت بينما ذهب الأخير للكرة السائبة.

بدلاً من احتساب خطأ وإرسال طومسون إلى خط المرمى، سمح الحكام بمواصلة اللعب، وأرسلوا المباراة إلى الوقت الإضافي.

كان بيستونز غاضبًا بعد المباراة بسبب عدم الاتصال.

وقال مدرب بيستونز جيه بي بيكرستاف خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: “(جاريت ألين) أخطأ على أوسار”. “الأمر واضح. إنه يعرقله عندما يحاول الحصول على كرة مرتخية. موقف نهاية المباراة، هذا صعب.”

قال فريق بيستونز كيد كننغهام: “هذا خطأ”. “لقد كان خطأ طوال المباراة، ولم يكن خطأ في ذلك الوقت.”

وأضاف دانيس جينكينز لاعب ديترويت: “نحن، بيستونز، نعلم أنه كان خطأ”. “لكننا لا نتوقع ذلك.”

وفقًا لتقرير آخر دقيقتين للدوري، فإن اتصال ألين لم يكن مبررًا لصافرة الحكم.

وجاء في التقرير: “يتقدم ألين وطومسون بشكل قانوني إلى نفس المكان أثناء متابعة الكرة السائبة (قبل أن يستحوذ أي من اللاعبين على الكرة)، ويفقد كلاهما توازنهما من الاتصال الهامشي”.

يعكس حكم الدوري ما قاله رئيس الطاقم توني براذرز لمراسل البلياردو بعد المباراة.

قال براذرز: “أثناء اللعب المباشر، كان كلا اللاعبين يتجهان نحو الكرة وكان هناك احتكاك عرضي بالساقين مع عدم استحواذ أي لاعب على الكرة”.

وبهذا الفوز، سيكون لدى كافالييرز فرصة لاختتام السلسلة في كليفلاند يوم الجمعة، مع انتظار نيكس في نهائيات المنطقة الشرقية.