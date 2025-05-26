كان جوش هارت كاتب نيكس الذي كان بإمكانه أفضل التعامل مع التخفيض على مقاعد البدلاء

إنديانابوليس – ننسى X’s و O’s. نعم ، هذه هي دائما مهمة وذات صلة بتكوينات التشكيلة. ولكن ما يتم تجاهله غالبًا هو العنصر البشري في كرة السلة.

هناك غرور متورط مع هؤلاء اللاعبين. المال على المحك. تهتز الثقة بسهولة في البعض ، غير قابلة للكسر في الآخرين. تحالفات مزورة في غرف خلع الملابس.

وعندما تنظر إلى أسفل قائمة مبتدئين نيكس العاديين ، لا يوجد سوى مرشح واحد فقط يمكنه التعامل مع التخفيض على مقاعد البدلاء دون أن يتطور إلى ضغينة أو كسر ثقة: جوش هارت.

قال هارت صباح الأحد: “لقد كنت الرجل الخامس عشر ، لقد كنت الرجل الثالث ، لقد كنت الرجل السادس ، لقد كنت في أي شيء”. “أشعر حقًا أنني بداية في الدوري. أعتقد أنني لعبت مذهلة هذا العام.