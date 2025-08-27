كان جون مولاني وأوليفيا مون يمرون به خلال مباراة كوكو جوب في الولايات المتحدة المفتوحة

كان جون مولياني وأوليفيا مون على حافة مقعدهما ، حيث فاز الأمريكي كوكو جوف في أستراليا أجلا توملجانوفيتش في أول مباراة لهما في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة مساء الثلاثاء.

لم تستطع شب “Saturday Night Live” وممثلة “X-Men: Apocalypse”-التي ربطت العقدة في يوليو الماضي في نيويورك-أن تنظر بعيدًا عن العمل أثناء عرض سلسلة من تعبيرات الوجه المتوترة ، كما هو موضح في مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.

عند نقطة ما ، شوهد مولاني يميل إلى الأمام في مقعده واكتسب قبضته بالقرب من وجهه.

كتب أحد الأشخاص على X. “كان ضغط دمه”.

“(هو) يعيش كل نقطة” ، أضاف آخر.

قام Gauff رقم 3 بتصنيف Tomljanovic في معركة من ثلاث مجموعات ، 6-4 ، 6-7 (2) ، 7-5 ، استمر ساعتين و 57 دقيقة في ملعب آرثر آش.

ويأتي ذلك بعد أن انفصل جوف البالغ من العمر 21 عامًا عن طرق مع أحد مدربيها ، مات دالي ، وجلبت خبير الميكانيكا الحيوية غافن ماكميلان قبل بدء بطولة الولايات المتحدة المفتوحة.

لا تزال جوبف ، التي كافحت مع خدمتها منذ هزيمتها في الجولة الأولى في ويمبلدون الشهر الماضي ، تعمل مع مدربها منذ فترة طويلة جان كريستوف فاير.

“نعم ، لقد كانت مباراة صعبة” ، قالت جوف في مقابلتها على الملعب. “لقد كانت لدي فرص لتكون مجموعات متتالية. كانت أجلا صعبة. لم يكن هذا هو الأفضل ، لكنني سعيد بالوصول إلى الجولة التالية. أحاول ، لكن هذا تحسن من الأسبوع الماضي في سينسي.”

ضربت جوف 62 أخطاء غير مفيدة في خسارتها أمام ياسمين باوليني في إيطاليا في مباراة ربع النهائي المفتوحة في سينسيناتي.

ستواجه دونا فيكيتش في الجولة الثانية من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة يوم الخميس.