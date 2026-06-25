كان رأس ميتس المزدوج موسمهم الكارثي باختصار

لا يوجد سبب لتلطيف الأمر: لقد كان حريقًا في القمامة في موسم واحد في كوينز.

لم يعد مشجعو Mets يأخذون – ولا يمكنهم أن يأخذوا – العزاء من الكلمات بعد الآن. إنهم بحاجة إلى اتخاذ إجراء من فريقهم – وقد يتم توجيه هذه الإجراءات بشكل أفضل نحو موسم 2027 في هذه المرحلة لأنه يبدو كما لو أن المعجزات فقط هي التي يمكنها إنقاذ عائلة أمازين الآن.

بعد اكتساح الرأس المزدوج المروع يوم الأربعاء في سيتي فيلد، يتأخر فريق ميتس (34-46) بفارق 14.5 مباراة عن الشجعان ليحتل المركز الأول في شرق NL. ليس يوليو بعد.

لقد عادوا أيضًا تسع مباريات في السباق للحصول على مكان في الدوري الوطني. للوصول إلى هناك، سيتعين عليهم إعاقة سبعة فرق، بما في ذلك الأشبال، الذين تغلبوا عليهم 10-3 و10-5 في مباراة ليلية ونهارية.