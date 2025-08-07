كان روبرت شو في حالة سكر بالفعل أثناء تصوير هذا الفيلم

منذ اللحظة الأولى ، يظهر روبرت شو في فيلم “Jaws” لعام 1975 ، يسرق العرض. في المشهد ، يقوم شخصيته ، وهو قائد البحر المسمى Quint ، بتجميع أظافره أسفل السبورة لجذب انتباه زملائه السكان في بلدة شاطئ الساحل الشرقي التي يتم ترهيبها من قبل قرش أبيض كبير. ولكن وراء الكواليس ، أضاف سلوك الممثل البريطاني المولد مستوى آخر من الفوضى إلى فيلم مملوء بالفعل بالاضطراب على مجموعة من “الفكين” ، والذي شمل قاربهم ، أو ORCA ، ويغرق ثلاث مرات ، وقرش متحرك متخلف ، والمخرج ستيفن سبيلبرغ يتجاوز الميزانية والجدول السابق.

إلى جانب الخلاف مع زميله الممثل ، ريتشارد دريفوس ، أصبح الإفراط في استخدام شو للكحول مشكلة. بدت كل من هذه المشكلات مرتبطة بتصوير الاضطرابات التي شملت قدرًا كبيرًا من التوقف. عندما سئل في مقابلة تلفزيونية في عام 1975 كيف “اندفع نفسه” لمشهد في ظل هذه الظروف ، أجاب شو: “سكوتش ، الفودكا ، الجن ، أيا كان … أميل إلى الشرب عندما أشعر بالملل تمامًا” (عبر يوتيوب). في مشهد محوري على وجه الخصوص ، حيث يكون لشو مونولوج دراماتيكي طويل ، كان في حالة سكر في حالة سكر ، ويتطلب من سبيلبرغ إعادة المشهد في اليوم التالي.