كان روبرت شو في حالة سكر بالفعل أثناء تصوير هذا الفيلم

منذ اللحظة الأولى ، يظهر روبرت شو في فيلم “Jaws” لعام 1975 ، يسرق العرض. في المشهد ، يقوم شخصيته ، وهو قائد البحر المسمى Quint ، بتجميع أظافره أسفل السبورة لجذب انتباه زملائه السكان في بلدة شاطئ الساحل الشرقي التي يتم ترهيبها من قبل قرش أبيض كبير. ولكن وراء الكواليس ، أضاف سلوك الممثل البريطاني المولد مستوى آخر من الفوضى إلى فيلم مملوء بالفعل بالاضطراب على مجموعة من “الفكين” ، والذي شمل قاربهم ، أو ORCA ، ويغرق ثلاث مرات ، وقرش متحرك متخلف ، والمخرج ستيفن سبيلبرغ يتجاوز الميزانية والجدول السابق.
إلى جانب الخلاف مع زميله الممثل ، ريتشارد دريفوس ، أصبح الإفراط في استخدام شو للكحول مشكلة. بدت كل من هذه المشكلات مرتبطة بتصوير الاضطرابات التي شملت قدرًا كبيرًا من التوقف. عندما سئل في مقابلة تلفزيونية في عام 1975 كيف “اندفع نفسه” لمشهد في ظل هذه الظروف ، أجاب شو: “سكوتش ، الفودكا ، الجن ، أيا كان … أميل إلى الشرب عندما أشعر بالملل تمامًا” (عبر يوتيوب). في مشهد محوري على وجه الخصوص ، حيث يكون لشو مونولوج دراماتيكي طويل ، كان في حالة سكر في حالة سكر ، ويتطلب من سبيلبرغ إعادة المشهد في اليوم التالي.
عداء ملحمي تغذيه الكحول؟
بحلول الوقت الذي قام فيه ستيفن سبيلبرغ بإلقاء روبرت شو في فيلم “Jaws” ، اكتسب الممثل شكسبير بالفعل سمعة طيبة لكونه في شربه. لكنه حصل على ترشيح لجائزة الأوسكار في عام 1967 لدور داعم في “رجل لجميع المواسم” ، وكان في اثنين من الزيارات الكبيرة ، “من روسيا مع الحب” و “اللدغة”. ومع ذلك ، تم قطعه من نفس القماش مثل الممثلين البريطانيين الآخرين مثل ريتشارد بيرتون وبيتر أوتول (الذين اعتبروا نفسه إيرلنديًا) ، وكلاهما كان في حالة سكر على الشاشة. “اشرب؟ هل يمكنك أن تتخيل أن تكون نجمًا سينمائيًا ويضطر إلى أخذ الأمر على محمل الجد بدون مشروب؟” لاحظ شو في مقابلة مع الناس عام 1977. “أنا أتفق مع ريتشارد بيرتون على أن الشراب يمنح الشعر للحياة. إن الشراب للممثلين هو خطر مهني ولد إلى حد كبير بدافع الخوف.”
على مجموعة “Jaws” ، قد يكون ريتشارد دريفوس قد بدأ عن غير قصد من العداء مع شو. بينما كانوا يصورون في البحر ، ذكر شو أنه يتمنى أن يتمكن من التخلي عن الشرب. التقط Dreyfuss كأس Shaw من الويسكي وألقاه من الفكرة ، ويبدو أنه كان يعتقد أنه كان مفيدًا. اعتقد دريفوس أن شو ، الذي عذبه لبقية الإنتاج ، لم يغفر له أبدًا لقذفه. كان الممثل الأصغر سنا يقول في وقت لاحق أن شو كان “رجلًا خوفني ، الذي أخافني ، والذي كان مبهجًا ، وأحببته وكرهته …” (عبر يوتيوب).
مونولوج شابها الشراب
قبل أن يبدأ ستيفن سبيلبرغ في إطلاق مشهد دراماتيكي يضم مونولوج لشخصية روبرت شو ، جاء شو إلى المخرج. “أنت تعرف ، ستيفن ، كل هذه الشخصيات الثلاثة كانت تشرب ، وأعتقد أنه يمكنني القيام بعمل أفضل بكثير في هذا الخطاب إذا سمحت لي بتناول عدد قليل من المشروبات قبل أن أتعامل مع الخطاب” ، أخبره (عبر Entertainment Weekly). وافق سبيلبرج على مضض. يبدو أن شو كان لديه عدد قليل جدًا ، حيث كان على عضوين من طاقم الفيلم أن يحملوه على متن القارب لتصوير المشهد الذي توقف عن التصوير.
في وقت مبكر من صباح اليوم التالي ، اعتذر شو بغزارة وأمسح المشهد الذي يصف فيه شخصيته كوينت المصير الفظيع للبحارة في إنديانابوليس الأمريكيين الذين قتلوا على يد أسماك القرش بعد غرق غواصة يابانية خلال الحرب العالمية الثانية. لقد فعل ذلك في أربعة يأخذ وأعاد كتابًا المونولوج في الواقع إلى حد ما – كان أيضًا كاتبًا وكاتبًا مسرحيًا في الخيال – لإنشاء واحدة من أكثر المشاهد التي لا تنسى في “Jaws”. أصبح شو رصينًا في عام 1977 ، لكنه توفي بنوبة قلبية مفاجئة في العام المقبل في 51 فقط.