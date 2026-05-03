كان ظهور كارل أنتوني تاونز في فيلم The Devil Wears Prada 2 بمثابة “شرف”

لقد كان موسمًا كبيرًا بالفعل بالنسبة لكارل أنتوني تاونز.

قاد نيكس إلى فوز سلسلة الجولة الأولى على هوكس، ويوم الجمعة، تم إصدار فيلم “The Devil Wears Prada 2” في دور العرض، مع ظهور تاونز بشكل رائع.

يلعب تاونز دوره في الفيلم، حيث يظهر في مشهد يحضر فيه حفلة في منزل ميراندا بريستلي في هامبتونز، والتي تلعب دورها ميريل ستريب.

تعرف على شخصية آندي التي لعبت دورها آن هاثاواي.

أخبرته أنها من أشد المعجبين به وبفريق نيكس.

قال تاونز: “لقد كان شرفًا”. “لقد كان شرفًا وكان من الرائع رؤية جماهير العمل في عالم التمثيل، وأن أكون قادرًا على رؤيتهم يفعلون ما يفعلونه على أعلى مستوى، لقد كان شرفًا كبيرًا”.

تمت دعوة تاونز إلى العرض الأول على السجادة الحمراء، لكنه لم يتمكن من الحضور.

كانت نفس ليلة المباراة الثانية من سلسلة الجولة الأولى لنيكس ضد هوكس.

في الحياة الواقعية، تعد هاثاواي البالغة من العمر 43 عامًا من أشد المعجبين بفريق نيكس، وكثيرًا ما تحضر المباريات في الحديقة.

قالت هاثاواي في ظهورها الأخير في برنامج The Tonight Show بطولة جيمي فالون: “أنا هادئ جدًا ومحب وهادئ، لكنني أيضًا من النوع الذي أفكر في ارتداء قميص OG (Anunoby) هنا اليوم”.

“عندما أكون في المباراة، أريدهم أن يعرفوا أنني أعرف من هم وأنهم سيفوزون. لا أريد أن أتساءل: ماذا تفعل؟” (و) كل ذلك؛ أريدهم أن يعرفوا أنه لا يمكنك ارتكاب أي خطأ. أحاول أن أكون معجبة لطيفة ومحبة وأمومة.

بدأ نيكس في استخدام جالين برونسون كأداة فحص بشكل متكرر في نهاية سلسلة هوكس.

يعتقد المدرب مايك براون أنه لم ير سوى حارسًا واحدًا أفضل كمراقب: جون ستوكتون.

قال براون: “يجب أن تكون لديك صلابة في التعامل مع الفحص، لأنه إذا كنت حارسًا أساسيًا، فمن المحتمل أنك تقوم بفحص شخص أكبر منك في كل مرة تقوم فيها بفحص شخص ما”. “كان لدى جون صلابة تجاهه. وجالين لديه صلابة تجاهه. ستيف (كاري) لديه صلابة تجاهه. الأمر يأخذ ذلك أولاً وتأتي بقية الأشياء بعد ذلك.”