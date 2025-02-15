كان عرض Saquon Barkley’s Eagles Parade كل شيء عن Love فيلادلفيا

تمطر مدينة فيلادلفيا بحق ساكون باركلي مع الكثير من الحب الأخوي يوم الجمعة ، وقام نجم العمالقة السابق بإعادته إلى مشجعي النسور والموظفين خلال موكب البطولة والاحتفال بهم.

هرع اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا للركض إلى الخلف لأكثر من 2000 ياردة وحصل على أول خاتم من مسيرته في Super Bowl في موسمه الأول في Philly بعد مغادرته العمالقة العام الماضي في وكالة حرة.

“لا يمكنك استخدام الكلمات لوصف هذا. وقال باركلي خلال مقابلة تلفزيونية خلال مقابلة تلفزيونية خلال عرض تلفزيوني خلال عرض تلفزيوني خلال مقابلة تلفزيونية خلال العرض ، في كل مرة أعتقد أن فيلي لا يمكنه نقلها إلى مستوى آخر ، فإنها تأخذها إلى مستوى “Nother”. “أنا وعائلتي سعداء ويشرفون أن أكون جزءًا من هذه المنظمة وجزء من هذه المدينة. رجل ، هذا الفريق يستحق كل شيء ، وهنا نحن.

“أنت في مكان واحد ، وتعتقد أن هذا هو المكان الذي تريد أن تكون فيه وتتقاعد هناك ، ويحدث الحياة. جئت إلى هنا والآن لم أستطع أن أتخيل اللعب في أي مكان آخر. “

وقع فريق Pro Bowler ثلاث مرات على عقد مدته ثلاث سنوات بقيمة 37.75 مليون دولار مع النسور في مارس بعد أن أمضى المواسم الستة الأولى من مسيرته في اتحاد كرة القدم الأميركي مع العمالقة.

شوهدت باركلي وهي تستمتع بالعديد من التفاعلات الشخصية مع أشخاص على طول طريق العرض ، بما في ذلك التقاط الصور مع فتاة تبلغ من العمر ثلاث سنوات عقدت لافتة تبين أن عيد ميلادها.

كما أصبح منتج ولاية بنسلفانيا فيروسيًا لاكتشاف صبي نسور في الحشد ورفعه على المتاريس للانضمام إلى الاحتفال.

من الصعب تخيل هدية عيد ميلاد ثالثة أفضل من صورة مع Saquon ❤ (عبر byalexcoffey)pic.twitter.com/vfveluvrms – NFL (nfl) 14 فبراير 2025

وأحضر معجبين آخر يدعى ريان كويغلي – وهو مؤيد للنسور وناجي من الهجوم الإرهابي في نيو أورليانز – إلى المسرح وهو يخاطب الحشد.

وقال باركلي ، الذي حصل على 97 ياردة في الفوز على النسور 40-21 على الزعماء: “قد أستمتع كثيرًا”. “في كل مرة أعتقد أنهم لا يستطيعون أخذها أكثر من ذلك ، فإنهم يأخذونها إلى مستوى آخر تمامًا. انها بالتأكيد تجاوزت التوقعات. يا رجل ، حصلنا على أفضل المعجبين في العالم. “