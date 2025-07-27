كان غريغوري سوتو دافعًا خلف نزهة الأوريولز قبل التجارة

سان فرانسيسكو – اعتبر غريغوري سوتو ظهوره ضد فريق Mets في وقت سابق من هذا الشهر كشيء من الاختبار لمسؤولي الفريق.

مع العلم أن Mets كانوا يبحثون عن مساعدة من Bullpen قبل الموعد النهائي للتجارة ، قال اللاعب الأيسر يوم السبت إنه كان متحمسًا للغاية عندما واجه الفريق قبل ما يزيد قليلاً عن أسبوعين أثناء تواجده على الأوريولز.

“أنا (أردت) أريهم ما كنت قادرًا على فعله” ، قال سوتو من خلال مترجم بعد فوز ميتس 2-1 على العمالقة. “فقط حتى يتمكنوا من رؤية ما تمكنت من القيام به حتى يتمكنوا من التداول من أجلي.”

نصب سوتو 1 ²/₃ أدوار بدون أهداف مجتمعة في هذين المظاهرين.

في يوم الجمعة ، استحوذت METS على المخلص المخضرم في صفقة أرسلت أباريق الدوري الصغرى ويلنجتون أراسينا وكاميرون فوستر إلى الأوريولز.

سُئل سوتو ، الذي سيتم تنشيطه في سلسلة يوم الأحد ضد العمالقة في أوراكل بارك ، عما كان مفتونًا به حول الحصول على تداوله إلى Mets.

وقال: “الطريقة التي يلعبون بها اللعبة ، والثقافة التي لديهم هنا ، والكثير من اللاتينيين هنا أيضًا”. “هذا فريق يريد الفوز ، وأريد الفوز ببطولة ، ولهذا السبب أريد أن أكون هنا.”

ألقى Tylor Megill جلسة ثورات يوم الخميس وسيكرر العملية يوم الأحد وهو يستند نحو العودة من التهاب الكوع.

لا يمكن أن يعود Megill ، وهو مدرج في القائمة المصابة لمدة 60 يومًا ، قبل 14 أغسطس ، لكن إعادة تأهيله ستأخذه إلى ما بعد ذلك التاريخ.

دخل Mets اليوم الناجح في محاولات القاعدة الـ 25 الماضية ، وهي أطول سلسلة في MLB هذا الموسم. بشكل عام ، قام فريق Mets بتحويل 89.4 في المائة من محاولات القاعدة المسروقة ، وهو أعلى معدل في البطولات الكبرى والأفضل في تاريخ الامتياز.

مدد فريق Mets سلسلة الفوز على الطرق إلى خمس مباريات ولكن بشكل عام على بعد 24-28 من Citi Field هذا الموسم. كان عصر الفريق 3.94 على الطريق هذا الموسم ، الذي يدخل اللعب ، في المرتبة الثالثة في البطولات الكبرى.