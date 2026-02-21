كان فوز ليكرز على كليبرز بمثابة حقيبة مختلطة للوجبات السريعة

لوس أنجلوس – قدمت المباراة الأولى لفريق ليكرز هذا الموسم بقائمة صحية تمامًا مساء الجمعة ضد كليبرز كل لمحات التفاؤل التي يمكن أن يأملها أصحاب المصلحة.

كما سلط الضوء على بعض أكبر مخاوفهم.

الجيد لليكرز في فوزه على كليبرز 125-122: البداية الساخنة للوكا دونيتش، والهجوم الذي يبدو مسيطرًا لفترات طويلة.

أيضًا ، بدت التشكيلة الأساسية المكونة من Donči و Austin Reaves و Marcus Smart و LeBron James و Deandre Ayton وكأنها مناسبة بشكل طبيعي.

لكن المخاوف ظلت كما هي، حيث واجه دفاع ليكرز صعوبة في إيقاف الكرة لفترات طويلة.

لكنهم حصلوا على أهم ليلة في Crypto.com Arena عندما أهدر نيك باتوم رمية ثلاثية محتملة، مع احتفاظ فريق ليكرز بفارق 3 نقاط، وهو هامش فوزهم.

وتقدم دونتشيتش مع ليكرز برصيد 38 نقطة و11 تمريرة حاسمة وست متابعات. وأضاف ريفز 29 نقطة وست متابعات في أول مباراة له في التشكيلة الأساسية منذ ديسمبر، بينما سجل ليبرون جيمس 13 نقطة و11 تمريرة حاسمة.

ماذا يعني

تحسن ليكرز إلى 34-21، بما في ذلك 16-10 على أرضه.

أضاع كليبرز (27-29) فرصة التحسن إلى 0.500 للمرة الأولى منذ أوائل نوفمبر.

نقطة التحول: خروج كاوهي ليونارد

تم استبعاد ليونارد بسبب ألم في الكاحل الأيسر في أواخر الربع الرابع.

تقدم فريق ليكرز بنتيجة 112-109 بعد أن قام Donči بالانتقال 3، مما أدى إلى استدعاء مدرب Clippers Ty Lue للمهلة قبل 5:11 من نهاية المباراة.

ولكن عندما استؤنفت المباراة، لم يتمكن لو من استعادة أفضل لاعبيه على الأرض، مما أدى إلى تبخير جزء كبير من قوة هجوم كليبرز.

تقدم ليكرز لبقية الطريق.

وقاد ليونارد كليبرز برصيد 31 نقطة وخمس تمريرات حاسمة وأربع متابعات.

بن ماثورين، الذي خرج مسجلاً 38 نقطة في الفوز على أرضه يوم الخميس على ناجتس، سجل 26 نقطة من مقاعد البدلاء لكنه خرج من الملعب قبل 1:49 دقيقة.

أفضل لاعب: لوكا دونسيتش

تم تقريبًا اختيار غير تقليدي لماركوس سمارت، الذي صنع زوجًا من القابض 3 وسترة متوسطة المدى.

لكن الطريقة التي بدأ بها دونسيتش المباراة – 17 نقطة وأربع تمريرات حاسمة في الربع الأول – وأنهى المباراة برصيد 12 نقطة في الربع الرابع حسمت قضيته.

كانت نقاط Donči الـ 22 في الشوط الأول بمثابة النصف الثامن والعشرين من الدوري هذا الموسم برصيد 20 نقطة أو أكثر.

احصائيات المباراة: 54.8%

وكانت هذه هي النسبة المئوية التي حققها ليكرز بثلاث نقاط أمام كليبرز، وهي ثاني أعلى نسبة لهم من العمق في مباراة هذا الموسم.

قاد Donči فريق Lakers بتسديد 8 من 14 في 3 ثوانٍ، مع تسديد Reaves 4 من 5 من خارج القوس.

تظل النسبة المئوية الأعلى للموسم البالغة 3 نقاط 55.9٪، عندما حققوا 19 من 34 3 في الفوز في 13 يناير على هوكس.

التالي

سيستضيف فريق ليكرز فريق سيلتيكس بعد ظهر يوم الأحد الساعة 3:30 مساءً في المباراة التي ستبث على المستوى الوطني على قناة NBC/Peacock.

وسيكشف الفريق عن تمثال بات رايلي قبل المباراة ضد منافسي ليكرز منذ فترة طويلة.

سيبقى كليبرز أيضًا في جنوب كاليفورنيا، حيث سيستضيف مباراة ماجيك مساء الأحد في Intuit Dome.