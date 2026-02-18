كان فيلم “لن أتخلى عنك أبدًا” لريك آستلي بمثابة الكمال في الثمانينيات حتى أفسده الإنترنت

منذ فترة طويلة، كانت أغنية “Never Gonna Give You Up” لريك آستلي أغنية بوب لائقة وممتعة تمامًا في الثمانينيات، ولكن بعد ذلك استحوذ عليها الإنترنت وحولها إلى مزحة، مما أدى إلى مثل هذا التشبع الذي أصبح سماعها مزعجًا تمامًا. كل هذا بسبب التاريخ الطويل غير الضروري لـ Rickroll، حيث يعد مستخدمو الإنترنت برابط لمحتوى مثير للاهتمام وبدلاً من ذلك يعيدون توجيه الأطراف المطمئنة إلى الفيديو الموسيقي المستضاف على YouTube لـ “Never Gonna Give You Up”. وبالتالي فإن Rickroll. وفقًا لقناة ABC News الأسترالية، بدأ الأمر برمته على قناة 4chan. قد ينقر الشخص على شيء مثير، وسيؤدي ذلك إلى مقطع فيديو لبطة على عجلات. كانت الكمامة تسمى duckrolling، لكنها لم تنجح تمامًا مثل Rickrolling.
لقد كان الأمر مضحكًا لفترة من الوقت، ولكن الآن بعد مرور ما يقرب من 20 عامًا، لا يزال الناس يحاولون خداع الآخرين. إنه أمر متعب، وقد أصبح قديمًا، ومن الغريب الاستمرار في مهاجمة آستلي، المنخرطة ببراءة في الأمر برمته. لم يجني Astley الكثير من ميم Rickroll، لأنه ليس كاتب أغاني معتمدًا وبالتالي لا يحق له الحصول على الإتاوات الناتجة عن بث الفيديو عبر الإنترنت. لا يقتصر الأمر على أن Rickrolling ما زال يظهر افتقارًا تامًا للإبداع وروح الدعابة اللطيفة، ولكنه دمر سحر كستناء أغنية البوب. انظر ماذا فعلوا بـ “لن أتخلى عنك أبدًا”
لقد جعل Rickrolling الاستمتاع بـ Never Gonna Give You Up أمرًا مستحيلًا
عادةً ما تتحرك الاتجاهات عبر الإنترنت ذهابًا وإيابًا في غضون أيام، لكن Rickrolling استمر منذ عام 2007، حيث احتل محتوى الإنترنت الطعم والتبديل مع فيديو أغنية “Never Gonna Give You Up” لريك آستلي المرتبة الأولى في عام 1988. تكمن الفكاهة في الخداع، لكن الأغنية والمغني أصبحا محور النكتة. المقطع يعود إلى الثمانينيات بشكل مؤلم – آستلي، يرتدي ملابس غير مناسبة، أصبحت الآن قديمة، ويرقص بشكل غريب من خلال صور مفككة لأشخاص آخرين يقومون برقصات حديثة. يعد إنتاج الأغنية المعتمد على التوليف مناسبًا جدًا لوقته أيضًا. في الأساس، الفيديو الموجود على الطرف الآخر من برنامج Rickroll يواجه المشاهد بفكرة مفادها أن فترة الثمانينات كانت بلهاء. بالتأكيد، ولكن ألا يوجد أي عصر بعد عقود؟
لقد دُفنت أغنية بوب رائعة تحت كل تلك السخرية المناهضة للحنين. تحتوي أغنية “Never Gonna Give You Up” على خطاف لحني جذاب لا يمكن إنكاره، وكورس سريع النيران يسهل الغناء معه، ويعاملها أستلي على محمل الجد، واعدًا بالحب والتفاني الذي لا يموت بصوت عميق ونية جادة. حصد الفيديو 1.7 مليار مشاهدة، معظمها من شركة Rickrolling، لأن القليل من الناس سيشاهدونه بمحض إرادتهم الآن. لقد سئم العالم من أغنية “Never Gonna Give You Up” بسبب الإزعاج المضحك بشكل متناقص، في حين أنها في الحقيقة لحن يمكن أن يقف بمزاياه الخاصة. بعد كل شيء، هناك الكثير من أغاني الروك الأسوأ والأكثر تأريخًا من الثمانينيات والتي كانت مبتذلة للغاية لدرجة أن آذاننا لا تزال تحترق من الإحراج.