كان فيلم “لن أتخلى عنك أبدًا” لريك آستلي بمثابة الكمال في الثمانينيات حتى أفسده الإنترنت

منذ فترة طويلة، كانت أغنية “Never Gonna Give You Up” لريك آستلي أغنية بوب لائقة وممتعة تمامًا في الثمانينيات، ولكن بعد ذلك استحوذ عليها الإنترنت وحولها إلى مزحة، مما أدى إلى مثل هذا التشبع الذي أصبح سماعها مزعجًا تمامًا. كل هذا بسبب التاريخ الطويل غير الضروري لـ Rickroll، حيث يعد مستخدمو الإنترنت برابط لمحتوى مثير للاهتمام وبدلاً من ذلك يعيدون توجيه الأطراف المطمئنة إلى الفيديو الموسيقي المستضاف على YouTube لـ “Never Gonna Give You Up”. وبالتالي فإن Rickroll. وفقًا لقناة ABC News الأسترالية، بدأ الأمر برمته على قناة 4chan. قد ينقر الشخص على شيء مثير، وسيؤدي ذلك إلى مقطع فيديو لبطة على عجلات. كانت الكمامة تسمى duckrolling، لكنها لم تنجح تمامًا مثل Rickrolling.

لقد كان الأمر مضحكًا لفترة من الوقت، ولكن الآن بعد مرور ما يقرب من 20 عامًا، لا يزال الناس يحاولون خداع الآخرين. إنه أمر متعب، وقد أصبح قديمًا، ومن الغريب الاستمرار في مهاجمة آستلي، المنخرطة ببراءة في الأمر برمته. لم يجني Astley الكثير من ميم Rickroll، لأنه ليس كاتب أغاني معتمدًا وبالتالي لا يحق له الحصول على الإتاوات الناتجة عن بث الفيديو عبر الإنترنت. لا يقتصر الأمر على أن Rickrolling ما زال يظهر افتقارًا تامًا للإبداع وروح الدعابة اللطيفة، ولكنه دمر سحر كستناء أغنية البوب. انظر ماذا فعلوا بـ “لن أتخلى عنك أبدًا”