كان قرار ديماريو ديفيس بالعودة إلى موطنه في جيتس “لا يحتاج إلى تفكير”

عاد ديماريو ديفيس في فصل ثالث.

وقع الظهير هذا الأسبوع مع فريق Jets، وهو الفريق الذي صاغه في عام 2012 ثم تم تداوله معه في عام 2017. يعود ديفيس بعمر 37 عامًا وقضى يوم الخميس في مركز تدريب فلورهام بارك التابع للفريق للتعارف مرة أخرى.

قال ديفيس: “إن الأمر يشبه العودة إلى المنزل حقًا”.

منحت شركة Jets لديفيز صفقة بقيمة 22 مليون دولار لمدة عامين، مع ضمان 15 مليون دولار، ويرجع ذلك جزئيًا إلى مهارته في الملعب ولكن أيضًا لقدرته القيادية خارجه.

يُعرف ديفيس بأنه أحد أفضل القادة في اتحاد كرة القدم الأميركي، وهذا شيء يحتاجه المدرب آرون جلين في فريقه.

وقال ديفيس: “أنا أؤمن بالكثير مما يتم بناؤه هنا تحت قيادة آرون جلين، المعروف أيضًا باسم AG، وبالنسبة لي كقائد، كانت هذه هي المهمة التي كنت متحمسًا للدخول فيها”. “لم أدرك أبدًا أن مغادرتي هنا شعرت أن المهمة على المستوى الشخصي كانت غير مكتملة إلى حدٍ ما. وعندما حصلت على فرصة للعودة إليها وما يتم بناؤه، فأنا متحمس جدًا لذلك. أعتقد أن هناك الكثير من الأشياء الرائعة في الأفق لهذه المنظمة. يمكنك بالفعل رؤية لمحات عما يتم بناؤه.”

ووصف ديفيس العودة بأنه “أمر لا يحتاج إلى تفكير” بمجرد أن أصبح من الواضح أنه لن يعود إلى فريق القديسين، الفريق الذي لعب معه منذ عام 2018.

قال ديفيس: “أعرف ما يعنيه أن تكون جزءًا من عائلة جيتس”. “أعرف ما يعنيه ارتداء هذه الألوان، وارتداء هذه العلامة التجارية، وهذا يعني الكثير للعودة. … إنه لأمر رائع أن أعود وأن أكون طائرة نيويورك جت. يجب أن يكون الجميع متحمسين لما هو قادم.”

لقد عبر ديفيس وجلين المسارات من قبل. كان جلين مستكشفًا عندما تمت صياغة ديفيس بواسطة الطائرات. كان جلين مدربًا مساعدًا شابًا عندما أمضى ديفيس عامًا مع فريق براون، ثم كان عضوًا في فريق القديسين عندما وقعوا مع ديفيس.

قال ديفيس إنه يؤمن بجلين ويعتقد أنه يستطيع مساعدته في تغيير الثقافة مع الطائرات.

قال ديفيس: “أعتقد أنه يتعين علينا فقط الاستمرار في القيام بما يدعو إليه”. “أعتقد أنه ينشر كل الرسائل الصحيحة. يبدو أن هناك غرفة خلع الملابس من اللاعبين الذين اشتروا ما يدربه. لقد تم إحضارنا فقط للمساعدة في تعزيز ذلك. إذا كان هناك أي شيء، استخدم أصواتنا لرفع مستوى الصوت.”

يتوقع ديفيس أشياء كبيرة من الطائرات.

قال ديفيس: “(جلين) لديه الرؤية. لديه المهمة”. “كل ما يتعين علينا القيام به هو إبقاء هذا الشيء ثابتًا وسنخرج من الجانب الآخر وأعتقد أنه سيصدم العالم.”

أكد مصدر أن وكيل السلامة المجاني توني آدامز وافق على صفقة لمدة عام واحد مع العمالقة. إنه آخر طائرة سابقة تجتمع مع المدرب روبرت صالح في تينيسي.