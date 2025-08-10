كان لاول مرة في دلافينز زاك ويلسون رميًا واحدًا من الخدش

بدا زاك ويلسون مثل نفسه القديم.

بكل أسوأ الطرق.

خلال مباراة Dolphins ‘Preseason ضد The Bears يوم الأحد ، ارتد تمثال نصفي Ex-Jets ما كان يمكن أن يكون تمريرة سهلة إلى Tanner Conner في مباراة ثانية وهدف في وقت مبكر من الربع الثاني.

قام ويلسون بتزوير عملية نقل ، ودحرجت على يساره وكان تحت الضغط ، لكن كونر كان مفتوحًا على مصراعيه ويمكن أن يمر بالالتزام في منطقة النهاية.

رمية ويلسون هبطت بشكل جيد أمام كونر.

وأقال ويلسون أيضًا من قبل أوستن بوكر بعد أن يحدق في تاهج واشنطن ، مما أجبر الدلافين على بونت.

قاد محركان هبوطين ، لكنه أنهى 5 مقابل 9 مقابل 96 ياردة ولا توجد عمليات هبوط أو اعتراض في ما انتهى به الأمر 24-24.

جاء الجزء الأكبر من تلك الساحات على اتصال 35 ياردة مع Nick Westbrook-ichine في مسرحية الثانية من المشاجرة.

أمضى ويلسون العام الماضي مع برونكو بعد انتهاء مدة الطائرات الكارثية.

صاغت Jets Wilson بالاختيار العام رقم 2 في عام 2021 ووجهته إلى دنفر في الماضي.

وقع صفقة لمدة عام بقيمة 6 ملايين دولار مع الدلافين في هذا الموسم ، ويقاتل الصاعد كوين إيوارز للفوز في وظيفة النسخ الاحتياطي خلف توا تاجوفيلوا.

لم يكن ظهور Ewers لأول مرة في الموسم ، حيث سيحصل على 5 مقابل 18 مقابل 91 ياردة ، ولا توجد عمليات هبوط ولا اعتراضات.

قام الدلافين بصياغة Ewers في الجولة السابعة في أبريل.