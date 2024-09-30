كان لدى آرون رودجرز لحظة “مرحبًا بكم في الطائرات” المخيفة

احتاج فريق Jets إلى آرون رودجرز ليكون سوبرمان، لكنه أنهى فترة ما بعد الظهيرة الكئيبة والضبابية في استاد MetLife وهو يعاني من الضرب والضرب والإحباط بشكل واضح ويحتاج إلى حوض استحمام ساخن لكلا ساقيه، وخسر عباءته وخسر مباراة لم يكن من المفترض أن تخسرها أبدًا.

كان أمام روبرت صالح ورودجرز 10 أيام للتحضير لمواجهة شون بايتون-بو نيكس برونكو وكنت تعتقد أنها كانت 10 دقائق…13 ركلة جزاء؟ هذه ليست نفس الطائرات القديمة (لا أعتقد ذلك). ولكن هذا هو نفس حماقة الطائرات القديمة.

لم يكن هذا أفضل لاعب في فريق Rodgers ولم تكن هذه طائرات Super Bowl Jets.

وقال رودجرز: “أعتقد أننا كنا نقتل أنفسنا نوعًا ما، لا أستطيع أن أقول إنني قدمت مباراة مذهلة، لقد أضعت بعض الرميات، وكان الطقس سيئًا، ولكن كذلك فعلت بعض رمياتي”.

لقد تعرض لإكراه متكرر وظهر وهو يعرج بعد تعرضه للكيس في الربع الرابع وبدا وكأنه لاعب وسط يبلغ من العمر 40 عامًا لأول مرة هذا الموسم.

كانت هذه هي المرة الخامسة في مسيرة رودجرز التي لا يسجل فيها هجومه أي هبوط.

وقال رودجرز: “عندما يصل دفاعك إلى 10، يجب أن تفوز بالمباراة بنسبة 100 بالمائة في كل الأوقات”. “هذا يتعلق بالهجوم، إنه يقع على عاتقي. نعم، ليست جيدة بما فيه الكفاية.”

كانت هذه كوميديا ​​من الأخطاء – باستثناء أن رودجرز (24-42، 225 ياردة) لم يضحك بعد برونكو 10، جيتس 9. لقد كان متذمرًا (خمسة أكياس).

لقد قام بتنظيم وحدة هجومية غير منضبطة – خمس بدايات خاطئة، وهدف ميداني بعد الهدف الأول والهدف الأول – والذي تصرف كما لو أن إيقاعه أصبح فجأة لغة أجنبية.

وقال رودجرز: “لقد كان هذا بعيدًا عن طبيعتنا”. “يبدو وكأنه غريب. لا أعرف ما إذا كنا بحاجة إلى إجراء تغييرات جماعية بناءً على نوع من اللعبة الشاذة.

لم يتمكن من تقريب جريج زورلين من هدف ميداني ضائع بمسافة 50 ياردة في الدقيقة الأخيرة.

لقد حصل على فرصة أخيرة في الأربعين من عمره مع 1:27 ولم يتبق أي مهلات بعد أن أضاع ويل لوتز هدفًا ميدانيًا بطول 50 ياردة. بمساعدة تمريرة تدخل على رايلي موس ضد مايك ويليامز، تقدم رودجرز إلى دنفر 32. ولكن بعد ذلك رمي غير مكتمل لوليامز.

في السلسلة السابقة، مع بقاء 2:31، ألقى ثلاث مرات غير مكتملة متتالية من أصل 45 قبل أن يتم إقالته من قبل PJLocke.

لقد ألقى الكرات المتعرجة بينما كانت أجهزة الاستقبال الخاصة به – غاريت ويلسون وكزافيير جيبسون – متعرجة في الدقيقتين الأخيرتين اليائستين.

قال رودجرز: “لم نكن على نفس الصفحة حقًا”.

لم يكن نجما الهجوم الشابان في فريق Jets – ويلسون (5-41، تعثر واحد في الربع الأول) وهول (10-4 اندفاع، 2-14 استلام) من العوامل. كان من المفترض أن يذكر رودجرز وويلسون الجميع برودجرز ودافانت آدامز، هل تذكرون؟ واجه Hall مشكلة في قدمه وبداياته الخاطئة ويحتاج إلى الاستفادة منها مرة أخرى أكثر في لعبة التمرير.

قال رودجرز: “هناك الكثير من الأخطاء الذهنية، والعديد من الرميات السيئة، ثم فقدنا بعض الأشياء السهلة، وبعض أشياء الحماية التي كان ينبغي أن تكون سهلة، وبعض أشياء تعديل المسار التي كان ينبغي أن تكون سهلة. لا أعلم، تركيزنا لم يكن حادًا كما كان في الأسابيع الثلاثة الأولى.

البداية الخاطئة للحارس الأيسر جون سيمبسون في المركز الرابع والهدف عند الدقيقة 1 أجبرت صالح على قبول هدف ميداني. تم استدعاء تدخل تمريرة بطول 34 ياردة في منطقة النهاية على موس ضد ألين لازارد يسبق زوجًا من جولات القاعة المحشوة ورمية رودجرز المتسارعة.

وقال رودجرز: «يجب أن تحصل على سبعة أهداف في هذا الدوري حتى تفوز. “أتيحت لنا عدة فرص للتقدم بفارق هدفين، لكننا لم نفعل ذلك، ولهذا خسرنا”.

كانت عمليته بأكملها في حالة من الفوضى. حتى أنه كانت هناك أوقات كان من المحتمل أن يخشى فيها مشجعو Jets المصابون بالذعر من أن يكون لاعب وسط فريق Broncos الاحتياطي المسمى Zach Wilson قد اختطف رقم 8 في فريق Rodgers وتسلل إلى تجمع Jets (آسف، لم أستطع المقاومة). أتساءل عما إذا كان شون بايتون، على متن رحلة العودة إلى دنفر، قد يميل إلى تكرار اقتباسه السيئ السمعة لشخص ما حول مدرب برونكو 2022 ومنسق هجوم جيتس الحالي ناثانيال هاكيت: “واحدة من أسوأ وظائف التدريب في تاريخ اتحاد كرة القدم الأميركي. “

الثالث و 16 من دنفر 20. تسديدة من منطقة النهاية؟ لا، جولة القاعة بطول 3 ياردات. الثالث والرابع عشر في NYJ 30. استكمال 6 ياردات لجيبسون.

قال رودجرز: “لقد تركنا هذا يفلت من أيدينا”.

بالنسبة لرودجرز، كانت هذه لحظة مخيفة ومتواضعة “مرحبًا بكم في الطائرات”. أحد تلك الأيام التي تبدأ فيها بالتساؤل عما إذا كانت الحياة تبدأ عند سن الأربعين.