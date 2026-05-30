كان لدى الجميع هذا في حمامهم في الستينيات – والآن نعلم أنه علامة حمراء للصحة

صدق أو لا تصدق، لدى كريس جينر علاقة غريبة باتجاه الحمام في الستينيات والذي تلاشى بحلول الثمانينيات. وعلى وجه التحديد، تقوم جينر بتنسيق جميع العناصر الموجودة في حمامها، المزين باللون الأسود، بما في ذلك ورق التواليت. لا يوجد أي من الأشياء البيضاء لجينر. في الواقع، اشتكت ابنتها كيم كارداشيان ذات مرة من أنها لا تستطيع رؤية نفسها تقيم في منزل والدتها مؤقتًا لأن “ورق التواليت أسود” (عبر لنا أسبوعيا).

اليوم، قد يبدو شراء ورق التواليت الأسود (أو حتى العثور عليه في أي مكان) غريبًا جدًا. ومع ذلك، كان ورق التواليت الملون (خاصة أنواع الباستيل) رائجًا في الستينيات، كما لاحظ المعلقون الذين ردوا على سؤال على فيسبوك حول ما يتذكر الناس رؤيته في حماماتهم منذ أكثر من 50 عامًا.

إذا كانت فكرة شراء ورق التواليت باللون الوردي، أو الأخضر، أو الأزرق، أو الأرجواني الفاتح تبدو ممتعة، فقد تتساءل عن سبب تجاهلها. اتضح أن هناك عدة أسباب وراء اختفاء الورق TP ذو الألوان الزاهية، بما في ذلك المخاوف من أن الورق قد يسبب بعض الأذى الجسدي للمستخدمين.