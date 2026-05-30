كان لدى الجميع هذا في حمامهم في الستينيات – والآن نعلم أنه علامة حمراء للصحة

صدق أو لا تصدق، لدى كريس جينر علاقة غريبة باتجاه الحمام في الستينيات والذي تلاشى بحلول الثمانينيات. وعلى وجه التحديد، تقوم جينر بتنسيق جميع العناصر الموجودة في حمامها، المزين باللون الأسود، بما في ذلك ورق التواليت. لا يوجد أي من الأشياء البيضاء لجينر. في الواقع، اشتكت ابنتها كيم كارداشيان ذات مرة من أنها لا تستطيع رؤية نفسها تقيم في منزل والدتها مؤقتًا لأن “ورق التواليت أسود” (عبر لنا أسبوعيا).
اليوم، قد يبدو شراء ورق التواليت الأسود (أو حتى العثور عليه في أي مكان) غريبًا جدًا. ومع ذلك، كان ورق التواليت الملون (خاصة أنواع الباستيل) رائجًا في الستينيات، كما لاحظ المعلقون الذين ردوا على سؤال على فيسبوك حول ما يتذكر الناس رؤيته في حماماتهم منذ أكثر من 50 عامًا.
إذا كانت فكرة شراء ورق التواليت باللون الوردي، أو الأخضر، أو الأزرق، أو الأرجواني الفاتح تبدو ممتعة، فقد تتساءل عن سبب تجاهلها. اتضح أن هناك عدة أسباب وراء اختفاء الورق TP ذو الألوان الزاهية، بما في ذلك المخاوف من أن الورق قد يسبب بعض الأذى الجسدي للمستخدمين.
مخاوف بشأن المهيجات الكيميائية في ورق التواليت الملون
القلق الصحي الرئيسي المتعلق بورق التواليت الملون ينبع من الأصباغ المستخدمة أثناء عملية التصنيع. وفقًا لمقطع فيديو على YouTube من الجانب المشرق، لم تكن الأصباغ منظمة للغاية في الستينيات، ويمكن أن يسبب الاتصال بأصباغ معينة تهيجًا جلديًا لبعض الأشخاص.
خذ على سبيل المثال الأصباغ الأساسية المفضلة لتلوين المنسوجات والمواد الورقية. في حين أنها يمكن أن تنتج ظلالًا نابضة بالحياة وموثوقة، إلا أن الأصباغ قد تؤدي أيضًا إلى تفاعلات جلدية موضعية. تحدد DermNet الأصباغ الأساسية كأحد أنواع الأصباغ العديدة المرتبطة بحساسية صبغات النسيج.
بالطبع، إذا كنت حساسًا لأي نوع من الأصباغ أو العطور، فقد تواجه أعراضًا غير سارة مثل الطفح الجلدي أو الحكة بعد استخدام ورق التواليت الأبيض العادي أيضًا. (راجع دائمًا الطبيب الذي لديه معرفة بأنواع الطفح الجلدي المختلفة لمعرفة السبب الدقيق لانزعاجك.)
وفقا لمؤسسة الربو والحساسية الأمريكية، فإن أي نوع من ورق التواليت يمكن أن يكون مزعجا. ناقش مقال نُشر عام 2010 في مجلة طبيب الأسرة الكندي حالة امرأة أبلغت عن حكة في الأعضاء التناسلية وألم خفيف بعد استخدام نوع واحد من ورق التواليت. وعندما عادت إلى نوع مختلف، هدأت مشاكلها. (اقرأ لماذا يجب عليك تجنب ورق التواليت المعطر.)
بمعنى آخر، ليس من المستبعد أن يكون ورق التواليت الملون جذابًا ولكنه غير صحي لبعض الأشخاص. ومع ذلك، هناك أسباب أخرى تجعل العثور على TP الملون أكثر صعوبة الآن.
مشاكل أخرى مع TP الملونة
وبغض النظر عن المحادثات الصحية، فقد تسبب ورق التواليت الملون أيضًا في حدوث مشكلات بيئية. ناقش مقال نشر عام 2010 في مجلة تلوث الماء والهواء والتربة الحاجة الملحة لإيجاد طرق لتسريع التحلل الحيوي للأصباغ الاصطناعية. قد يتراكم ورق التواليت ذو الألوان الزاهية أيضًا في الأنابيب والمجاري، مما يجعله يحصل على درجات منخفضة من السباكين. من غير المستغرب، أنه على الرغم من أن ورق التواليت الملون كان رائجًا في السابق، إلا أنه لم يعد محبوبًا عندما أصبح الناس أكثر وعيًا بالبيئة.
كان السبب الأخير وراء نهاية ورق التواليت الجذاب هو الابتعاد المجتمعي عن الحمامات الملونة ذات الأجهزة المطابقة باللون الوردي والأزرق والأخضر والأصفر. وبحلول الثمانينات، بدأ تجهيز الحمامات بأجهزة بيضاء، وحذت حذوها ورق التواليت. (مع ذلك، يبدو أن المصممين المعاصرين يتجهون نحو إبراز حماماتهم المحايدة بألوان ناعمة مثل الأخضر والأزرق في عام 2026. هل يمكن لـ TP الملون الأكثر صحة أن يعود أيضًا؟)
إذا كنت لا تزال ترغب في شراء ورق التواليت الملون، فيمكنك شراؤه عبر الإنترنت. ومن المثير للاهتمام، إذا كنت مسافرًا إلى فرنسا لقضاء عطلة أحلامك، فمن المحتمل أن ترى الكثير من TP الوردي عند القيام بأعمالك. (أوه، وإذا كنت تتساءل، يمكنك أن تقرأ عما استخدمه الناس قبل اختراع ورق التواليت.)