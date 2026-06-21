كان لدى الجميع هذا في خزانة الأدوية الخاصة بهم لعقود من الزمن – والآن نعلم أنه علامة حمراء للصحة

لعقود من الزمن، اعتمد الناس على أداة طبية من القرن التاسع عشر لصحتهم: مقياس الحرارة الزئبقي. ومع ذلك، بحلول عام 2010، كانت الأسماء الكبيرة مثل منظمة الصحة العالمية تدعو الصناعات إلى التخلص التدريجي من هذه الأداة القديمة في غضون السنوات القليلة المقبلة بسبب المخاوف بشأن الصحة والسلامة. وفقًا لمركز السموم الوطني في العاصمة، لا تشكل موازين الحرارة الزئبقية أي خطر طالما أن 0.5 إلى 0.6 جرام من الزئبق موجودة داخل الزجاج. ولكن إذا تسرب الزئبق، فإنه يمكن أن يتم امتصاصه في الجلد عن طريق الاستنشاق ويؤدي على الفور إلى العديد من المشاكل، بما في ذلك التهاب الحلق، وصعوبات التنفس، والسعال، وألم في الصدر، والقيء، والصداع.

علاوة على ذلك، يمكن أن يمتص الزئبق مباشرة في الجلد إذا داس عليه الشخص بعد ملامسته لزجاج مقياس الحرارة المكسور. على الرغم من أن الكمية الصغيرة من العنصر لن تكون كافية للتسبب في أي مشاكل خطيرة، إلا أنها قد تؤدي إلى أمراض جلدية مثل الصدفية. ومن الجدير بالذكر أن الزئبق يمكن أن يسبب تهيج الجلد إذا لامس الجلد السليم أيضًا. ومن المهم أيضًا تنظيف الزئبق بشكل مناسب لتقليل مخاطر التعرض لمزيد من التعرض له.

تشير وكالة حماية البيئة إلى أن استخدام المكنسة الكهربائية يمكن أن يزيد من مستويات التعرض المحمول جوا، واستخدام مكنسة لكنس العنصر يمكن أن ينشره في جميع أنحاء المنزل بكميات أقل. حتى شيء بسيط مثل الملابس التي يتم ارتداؤها أثناء التعرض للزئبق يمكن أن ينقل العنصر. في حالة انكسار مقياس الحرارة الزئبقي، توصي وكالة حماية البيئة بفتح النوافذ، وإبعاد الأشخاص والحيوانات الأليفة عن منطقة الانسكاب، واتباع الإرشادات الموصى بها للتنظيف.