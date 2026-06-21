كان لدى الجميع هذا في خزانة الأدوية الخاصة بهم لعقود من الزمن – والآن نعلم أنه علامة حمراء للصحة

لعقود من الزمن، اعتمد الناس على أداة طبية من القرن التاسع عشر لصحتهم: مقياس الحرارة الزئبقي. ومع ذلك، بحلول عام 2010، كانت الأسماء الكبيرة مثل منظمة الصحة العالمية تدعو الصناعات إلى التخلص التدريجي من هذه الأداة القديمة في غضون السنوات القليلة المقبلة بسبب المخاوف بشأن الصحة والسلامة. وفقًا لمركز السموم الوطني في العاصمة، لا تشكل موازين الحرارة الزئبقية أي خطر طالما أن 0.5 إلى 0.6 جرام من الزئبق موجودة داخل الزجاج. ولكن إذا تسرب الزئبق، فإنه يمكن أن يتم امتصاصه في الجلد عن طريق الاستنشاق ويؤدي على الفور إلى العديد من المشاكل، بما في ذلك التهاب الحلق، وصعوبات التنفس، والسعال، وألم في الصدر، والقيء، والصداع.
علاوة على ذلك، يمكن أن يمتص الزئبق مباشرة في الجلد إذا داس عليه الشخص بعد ملامسته لزجاج مقياس الحرارة المكسور. على الرغم من أن الكمية الصغيرة من العنصر لن تكون كافية للتسبب في أي مشاكل خطيرة، إلا أنها قد تؤدي إلى أمراض جلدية مثل الصدفية. ومن الجدير بالذكر أن الزئبق يمكن أن يسبب تهيج الجلد إذا لامس الجلد السليم أيضًا. ومن المهم أيضًا تنظيف الزئبق بشكل مناسب لتقليل مخاطر التعرض لمزيد من التعرض له.
تشير وكالة حماية البيئة إلى أن استخدام المكنسة الكهربائية يمكن أن يزيد من مستويات التعرض المحمول جوا، واستخدام مكنسة لكنس العنصر يمكن أن ينشره في جميع أنحاء المنزل بكميات أقل. حتى شيء بسيط مثل الملابس التي يتم ارتداؤها أثناء التعرض للزئبق يمكن أن ينقل العنصر. في حالة انكسار مقياس الحرارة الزئبقي، توصي وكالة حماية البيئة بفتح النوافذ، وإبعاد الأشخاص والحيوانات الأليفة عن منطقة الانسكاب، واتباع الإرشادات الموصى بها للتنظيف.
لقد حلت موازين الحرارة الرقمية محل موازين الحرارة الزئبقية القديمة بشكل مطرد
وبينما تحدثت المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية الدكتورة مارغريت تشان في اتفاقية ميناماتا لعام 2013، والتي سعت إلى التخلص التدريجي من إنتاج واستيراد وتصدير الأدوات الطبية القائمة على الزئبق، فقد أوضحت مخاطر المادة الكيميائية. وقال الدكتور تشان: “الزئبق هو أحد المواد الكيميائية العشرة الأولى التي تثير قلقاً كبيراً على الصحة العامة، وهو مادة تنتشر في النظم البيئية وتبقى فيها لأجيال، مما يسبب اعتلالاً شديداً في الصحة وإعاقة ذهنية للسكان المعرضين لها”.
وفي عام 2024، أفادت منظمة الصحة العالمية أن ألبانيا وبوركينا فاسو والهند والجبل الأسود وأوغندا انضمت جميعها إلى مشروع بقيمة 134 مليون دولار لوضع حد لاستخدام الزئبق في الأجهزة الطبية. وفي الوقت نفسه، حظرت أوروبا إنتاج وتوزيع موازين الحرارة المعتمدة على الزئبق في عام 2009. وفي هذه الأيام، أفضل طريقة لقياس درجة حرارتك هي باستخدام مقياس حرارة رقمي، والذي يأتي بوضوح دون التعرض لخطر التعرض للزئبق. لعقود من الزمن، اعتبرت موازين الحرارة الزئبقية الطريقة الأكثر دقة لقياس درجة الحرارة. ومع ذلك، وجدت دراسة أجريت عام 1986 في مجلة التمريض المتقدم أن موازين الحرارة الزئبقية والرقمية كانت متقاربة في الدقة في المتوسط.
في بعض النواحي، قد يعطي مقياس الحرارة الرقمي قراءة أكثر دقة قليلاً لأنه يوفر رقمًا دقيقًا ويلغي الحاجة إلى التخمين الذي يتطلبه مقياس الحرارة الزئبقي. علاوة على ذلك، يمكن لمقياس الحرارة الرقمي أن يوفر سهولة أكبر في الاستخدام لأنه لا يتطلب من المستخدم هزه لتحريك الزئبق في مكانه. بالطبع، يوفر مقياس الحرارة الرقمي أيضًا نتائج في أقل من 60 ثانية، في حين أن نظيره القديم يمكن أن يستغرق بضع دقائق لمعرفة ما إذا كانت درجة حرارتك مرتفعة بما يكفي لتكون حمى. ومع ذلك، من المهم معرفة كيف ومتى يتم استخدام الأنواع العديدة الأخرى من موازين الحرارة.