كان لدى الجميع هذه الأشياء في الثمانينيات: اتجاه غرفة المعيشة الذي يعود لعام 2026

هل تحتاج إلى دليل على أن كل شيء قديم يعود إلى الموضة؟ النمط الذي كان على الهامش إلى حد كبير هو الذي يحكم ديكور المنزل مرة أخرى. “التصميم والأزياء، في رأيي، لهما حلقة تمتد من 20 إلى 25 عامًا، حيث نعود بالزمن ونعيد بعض العناصر”، أوضح المصمم موغدا جيريش أوما لصحيفة The Spruce، مشيرًا إلى أن هناك عنصر الحنين في اللعب الذي يجعل الناس يعودون إلى الشعور بالألفة. وهي مجرد خبيرة واحدة تقول الآن إنه يجب عليك تبني الاتجاه الهامشي الذي سيطر على الثمانينيات. وأشار المصمم الرئيسي ومؤسس شركة MGU Design إلى أن “الوسائد ذات الشرابات والأهداب أصبحت شائعة، سواء كانت ذات هامش متباين أو في نفس الظل”. “إنه يضيف القليل من اللمسة الساحرة إلى الوسائد.”

يروج مصممو الديكور لقدرة القطع على ربط القصص الملونة معًا في مكان ما وإضافة طبقة من المرح والأناقة. وبعد سنوات من اختيار البساطة وجميع درجات اللون البيج، يتطلع أصحاب المنازل إلى تقديم بيان أكبر من خلال خيارات التصميم الخاصة بهم. طريقة لإيقاظ المزيد من الوسائد الأساسية والأرائك الانسيابية في غرفة المعيشة، “في الآونة الأخيرة، استبدل الناس أثاثهم عديم اللون بقطع أكثر فريدة وممتعة”، كما أشارت بيثاني ستروبل، المصممة الرئيسية في Totum Home، إلى The Zoe Report. “أعتقد أن الهامش هو تلك اللمسة القصوى التي نتوق إليها.”