كان لدى الجميع هذه الأشياء في الثمانينيات: اتجاه غرفة المعيشة الذي يعود لعام 2026

هل تحتاج إلى دليل على أن كل شيء قديم يعود إلى الموضة؟ النمط الذي كان على الهامش إلى حد كبير هو الذي يحكم ديكور المنزل مرة أخرى. “التصميم والأزياء، في رأيي، لهما حلقة تمتد من 20 إلى 25 عامًا، حيث نعود بالزمن ونعيد بعض العناصر”، أوضح المصمم موغدا جيريش أوما لصحيفة The Spruce، مشيرًا إلى أن هناك عنصر الحنين في اللعب الذي يجعل الناس يعودون إلى الشعور بالألفة. وهي مجرد خبيرة واحدة تقول الآن إنه يجب عليك تبني الاتجاه الهامشي الذي سيطر على الثمانينيات. وأشار المصمم الرئيسي ومؤسس شركة MGU Design إلى أن “الوسائد ذات الشرابات والأهداب أصبحت شائعة، سواء كانت ذات هامش متباين أو في نفس الظل”. “إنه يضيف القليل من اللمسة الساحرة إلى الوسائد.”
يروج مصممو الديكور لقدرة القطع على ربط القصص الملونة معًا في مكان ما وإضافة طبقة من المرح والأناقة. وبعد سنوات من اختيار البساطة وجميع درجات اللون البيج، يتطلع أصحاب المنازل إلى تقديم بيان أكبر من خلال خيارات التصميم الخاصة بهم. طريقة لإيقاظ المزيد من الوسائد الأساسية والأرائك الانسيابية في غرفة المعيشة، “في الآونة الأخيرة، استبدل الناس أثاثهم عديم اللون بقطع أكثر فريدة وممتعة”، كما أشارت بيثاني ستروبل، المصممة الرئيسية في Totum Home، إلى The Zoe Report. “أعتقد أن الهامش هو تلك اللمسة القصوى التي نتوق إليها.”
كيف تميل إلى الاتجاه المهدب
إذا كنت من محبي الذهاب إلى المنزل أو الذهاب إلى المنزل، فيمكنك تقديم بيان كبير باستخدام الأثاث الهامشي – الشرابات المزخرفة تشق طريقها الآن إلى كل شيء بدءًا من الأرائك والكراسي وحتى المساند وأغطية المصابيح. ولكن إذا كنت ترغب فقط في اختبار الوضع، فإن الوسائد هي طريقة رائعة لاحتضان اتجاه تفاصيل الشرابة. يمتد النمط من سلسلة كاملة من هامش الفرشاة القصير الرقيق إلى هامش الشرابة إلى مظهر الحبل الملتوي لأهداب البويون أو الخيوط الأطول من هامش السلسلة. وإذا كنت تريد حقًا الحصول على كرة، ففكر في الزخارف الصغيرة الرقيقة الموجودة في هامش بوم بوم. وبمجرد اختيار مظهرك المفضل، لا تتردد في اللعب بالألوان – إما التمسك بظل مماثل للحصول على شعور أكثر تماسكًا أو اختيار هامش بلون مكمل للون الرئيسي للوسادة.
بينما يستمتع تجار التجزئة بالقطع المهدبة المعروضة في العديد من العلامات التجارية الكبرى، يمكنك أيضًا اتباع طريق DIY، وترقية الوسائد البسيطة باستخدام خدعة خيطية ذكية. كل ما يتطلبه هذا المشروع هو حفنة من أعواد المصاصة وبعض الخيوط ومسدس الغراء والقليل من الإبداع. على الرغم من أن الأسلوب يعد طريقة رائعة لإيقاظ مساحة ثابتة، إلا أنك ستحتاج إلى أن تتذكر أنه يمكنك الحصول على الكثير من الأشياء الجيدة. في حين أن بعض الوسائد المهدبة تعتبر لهجة مبهجة، فإن الغرفة المليئة بالشرابات يمكن أن تبدو وكأنها مساحة فيكتورية خانقة أكثر من كونها حديثة وأنيقة.