كان لدى الجميع هذه النباتات في الثمانينيات: النباتات المنزلية التي تستحق مكانًا في غرفة المعيشة الخاصة بك

نعلم جميعًا أن ما يدور حولنا يأتي؛ غالبًا ما ترجع أنماط الموضة والهندسة المعمارية والتصميم الداخلي إلى الماضي وتعيد إحياء الاتجاهات الشعبية في العام الماضي. حتى النباتات تقع داخل وخارج الموضة. يبدو أن الثمانينيات اتصلت بك وتريد أن ترسل لك سرخس بوسطن. ماذا، تلك النباتات القديمة البالية التي كانت لدى جدتك في غرفة معيشتها؟ نعم، لقد عادت هذه السراخس الكلاسيكية المورقة، لترتفع على أجنحة التطرف الدرامي الذي سادت الثمانينيات.
هذه ليست العودة الأولى لسرخس بوسطن، التي كانت تحظى بشعبية كبيرة في العصر الفيكتوري ثم شهدت انتعاشًا في عشرينيات القرن الماضي. وبعد مرور 60 عامًا، أصبح من الممكن رؤية السرخس في جميع أنحاء المجموعات الداخلية والخارجية للمسلسل التلفزيوني الشهير “Full House” (1987-1995) وفقًا لتونكادال. ربما كانت شعبية سرخس بوسطن في الثمانينيات مدفوعة بتفضيل العصر للنباتات المنزلية سهلة الرعاية وتلك التي تدلي ببيان جريء، مثل سرخس بوسطن. الأطفال الذين ولدوا في الثمانينيات يصلون إلى الأربعينيات من عمرهم في هذا العقد وربما يشعرون بالحنين إلى سرخس بوسطن الذي نشأوا معه. هذا السرخس هو نبات السلال المعلقة المثالي بسعفه المتتالية، وقد تساعد هذه السمة في تفسير شعبيته في الثمانينيات. ارتفعت شعبية السلال المعلقة في العقد السابق لأن الجميع كانوا يصنعون لها شماعات مكرامية.
جرب المظهر الجريء لسرخس بوسطن للحنين إلى الثمانينيات
إذا كنت على استعداد لاحتضان هذا النمط الكلاسيكي، فقم بزراعة سرخس بوسطن في تربة عضوية جيدة التصريف وضعها في مكان يحصل على ضوء ساطع وغير مباشر. حافظ على رطوبة التربة بشكل متساوٍ، ولا تدعها تجف تمامًا أبدًا، لكن قلل من الري خلال فترة السكون الشتوي للسرخس لتجنب تعفن الجذور. تحتاج سرخس بوسطن الاستوائية إلى درجة حرارة الغرفة بين 60 إلى 70 درجة فهرنهايت والرطوبة إلى الحد الذي يوصي الخبراء بوضعها بالقرب من مصدر المياه، مثل الحمام أو المطبخ. في الواقع، سوف يزدهر نبات السرخس الخاص بك في حمامك المليء بالبخار. إذا كان الهواء المحيط به جافًا جدًا، فقد يجذب السرخس القشور أو سوس العنكبوت. ضع في اعتبارك احتياجات الرطوبة إذا كان نبات السرخس في سلة معلقة؛ تعليقها عاليًا جدًا أو بالقرب من فتحات تكييف الهواء يمكن أن يكون خطأ النبات المعلق الذي يقتل سرخس بوسطن الخاص بك لأنه سيجفف التربة. يمكنك مساعدة النبات على الاحتفاظ بالرطوبة والرطوبة عن طريق استخدام أصيص داخل الأصيص وتضمين طبقة من طحالب الإسفاجنوم. عندما ينتج السرخس نموًا جديدًا، قم بالتخصيب باستخدام مستحلب السمك أو سماد النباتات المنزلية بنصف القوة، مع اتباع تعليمات الملصق؛ يمكنك أيضًا تجربة الأسمدة إذا كانت الأوراق تبدو باهتة.
لتقليم نبات سرخس بوسطن للحصول على نبات مزدهر، ابدأ بقطع الأوراق المتغيرة اللون عند ظهورها. يمكنك أيضًا تقليم نبات سرخس بوسطن بشكل كبير في الربيع أو الصيف أو عندما يحتاج إلى إعادة زراعته في الأصيص. تقليم الجوانب فقط وليس الجزء العلوي من النبات. في أوائل الربيع، استخدم التقسيم لنشر نبات سرخس بوسطن الخاص بك لتحقيق نمو أكمل طوال فصل الربيع.