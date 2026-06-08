كان لدى الجميع هذه النباتات في الثمانينيات: النباتات المنزلية التي تستحق مكانًا في غرفة المعيشة الخاصة بك

نعلم جميعًا أن ما يدور حولنا يأتي؛ غالبًا ما ترجع أنماط الموضة والهندسة المعمارية والتصميم الداخلي إلى الماضي وتعيد إحياء الاتجاهات الشعبية في العام الماضي. حتى النباتات تقع داخل وخارج الموضة. يبدو أن الثمانينيات اتصلت بك وتريد أن ترسل لك سرخس بوسطن. ماذا، تلك النباتات القديمة البالية التي كانت لدى جدتك في غرفة معيشتها؟ نعم، لقد عادت هذه السراخس الكلاسيكية المورقة، لترتفع على أجنحة التطرف الدرامي الذي سادت الثمانينيات.

هذه ليست العودة الأولى لسرخس بوسطن، التي كانت تحظى بشعبية كبيرة في العصر الفيكتوري ثم شهدت انتعاشًا في عشرينيات القرن الماضي. وبعد مرور 60 عامًا، أصبح من الممكن رؤية السرخس في جميع أنحاء المجموعات الداخلية والخارجية للمسلسل التلفزيوني الشهير “Full House” (1987-1995) وفقًا لتونكادال. ربما كانت شعبية سرخس بوسطن في الثمانينيات مدفوعة بتفضيل العصر للنباتات المنزلية سهلة الرعاية وتلك التي تدلي ببيان جريء، مثل سرخس بوسطن. الأطفال الذين ولدوا في الثمانينيات يصلون إلى الأربعينيات من عمرهم في هذا العقد وربما يشعرون بالحنين إلى سرخس بوسطن الذي نشأوا معه. هذا السرخس هو نبات السلال المعلقة المثالي بسعفه المتتالية، وقد تساعد هذه السمة في تفسير شعبيته في الثمانينيات. ارتفعت شعبية السلال المعلقة في العقد السابق لأن الجميع كانوا يصنعون لها شماعات مكرامية.