كان لدى الجميع واحدة في الخمسينيات – الآن ستشعر بسعادة غامرة للعثور عليها في متجر التوفير

هناك اتجاه سباكة قديم أصبح مرغوبًا بشكل غير متوقع. في الخمسينيات من القرن العشرين، كانت الأحواض والمغاسل الملونة رائجة للغاية. تم استبدال الحمامات ذات السباكة الباستيل في النهاية بمراحيض وأحواض وأحواض استحمام بيضاء موحدة. ومع ذلك، مع بدء أصحاب المنازل والمصممين في الرغبة في المزيد من الشخصية في تصميماتهم الداخلية، تشهد السباكة الملونة نهضة ثانية – وربما دائمة –
إذا وجدت قطعة سباكة ملونة في متجر التوفير المحلي الخاص بك، فهي عملية شراء رائعة لعدة أسباب. بعيدًا عن اللون، تميل جودة السباكة القديمة إلى أن تكون ثقيلة ومتينة بشكل عام. غالبًا ما يتم تصنيع الأحواض والأحواض في منتصف القرن من البورسلين لتدوم طويلاً. ومع ذلك، كن على دراية بالخدوش السطحية والخدوش، وكن مستعدًا لإعادة صقل البورسلين. ومع ذلك، فإن الشقوق الحقيقية يمكن أن تجعل الحوض غير صالح للاستخدام، لذلك قم دائمًا بفحص ما يجده متجر التوفير الخاص بك. إذا وجدت هذه العناصر القيمة والراقية في متجر التوفير ولم تكن خائفًا من القليل من الألوان، فإن السباكة المستوحاة من الخمسينيات هي طريقة مذهلة لإضفاء طابع شخصي على مساحتك الخاصة.
اختيار الأحواض والمغاسل والمراحيض الملونة لحمامك
هناك العديد من خيارات الألوان المختلفة للاختيار من بينها إذا كنت تريد إعادة إنشاء هذا المظهر القديم. يمكنك إما اختيار إضافة قطعة واحدة ملونة إلى حمامك – مثل حوض واحد باللون الأزرق الفاتح – أو يمكنك تنسيق جميع أعمال السباكة الخاصة بك لتتناسب. الألوان الباردة، مثل الأزرق الفاتح أو الأخضر النعناعي، يمكن أن تضفي على حمامك شعورًا غريبًا دون أن تبدو مبهرجة للغاية. إذا كنت تريد أن يستحضر منزلك السحر المرح لمنتجع بالم سبرينغز في منتصف القرن، جرب حوض استحمام أو مرحاض وردي فاتح تمامًا!
عندما يتعلق الأمر بتصميم السباكة الملونة الخاصة بك، يمكنك تحقيق التوازن بينها وبين الديكور الحديث أو الالتزام بحمام مستوحى من الطراز القديم. على سبيل المثال، تبدو الأجهزة المصنوعة من الكروم معاصرة ولكنها تناسب أيضًا أسلوب منتصف القرن. يمكن أن تساعدك التركيبات ذات اللون الفضي على المزج بين الماضي والحاضر. للحصول على مظهر كلاسيكي غير اعتيادي، أضف إكسسوارات مثل ستائر المقاهي المكشكشة أو مناشف الباستيل أو المرايا الصدفية. لديك أيضًا فرصة مثالية لتجربة اتجاه غمر الألوان، والذي لا يقتصر على الطلاء فحسب، بل يمكنك أيضًا القيام بذلك باستخدام البلاط. إذا لم تكن محظوظًا بما يكفي للعثور على قطع سباكة ملونة في متجر السلع المستعملة، فحاول البحث في الموارد عبر الإنترنت مثل Etsy أو Facebook Marketplace أو 1stDibs. بالنسبة لأولئك الذين يحبون المظهر الغريب والحنين، ستحبون أفكار الحمام الإبداعية هذه.