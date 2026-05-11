كان لدى الجميع واحدة في منزلهم في الثمانينيات – ومفاصلنا مرعوبة من العودة

في يومنا هذا وفي عصرنا هذا، قد يبدو مفهوم المرتبة المملوءة بالماء سخيفًا بعض الشيء. ومع ذلك، كانت الفكرة منطقية تمامًا في الثمانينيات نظرًا لأن الأسِرَّة المائية كانت رائجة في ذلك الوقت. لقد انتقلت قيمة صناعة قاع الماء من 50 مليون دولار سنويًا في عام 1977 إلى 2 مليار دولار سنويًا في عام 1989 (حسب لوس أنجلوس تايمز). ويمكن أن يعزى جزء من هذا الازدهار إلى الفوائد الصحية المتصورة للأسرّة المائية.

يُعتقد أن هذا الاختراع سيغير قواعد اللعبة بالنسبة لأولئك الذين يتعاملون مع آلام الظهر لأنه من المفترض أن يكون محيطًا حول الجسم لتوفير دعم الظهر. بالإضافة إلى ذلك، تم تسويق الأسِرَّة المائية على أنها صحية وطاردة لعث الغبار ومناسبة تمامًا لمن يعانون من الحساسية. ومع ذلك، فقد أثبتت في النهاية أنها واحدة من البدع العديدة في الثمانينيات، حيث أنها شكلت 5٪ فقط من سوق المراتب بحلول عام 2013 (عبر Sioux City Journal). للأسف، علاقة حب العالم للأسرة المائية لم تنته بعد. في عشرينيات القرن الحادي والعشرين، بدأ العديد من منشئي TikTok في مناقشة الأسِرَّة المائية وشعبيتها، مما دفع الآخرين إلى إلقاء نظرة على تجربة استخدام واحدة.

في حين أعرب بعض الناس عن تقديرهم للكيفية التي ساعد بها تأثير التبريد في السرير على النوم بشكل أفضل، فقد أعرب آخرون عن تقديره لكونه متينًا ومريحًا. مع كل هذا الخطاب، ليس من المستغرب أن تتنبأ Verified Markets بأن الأسِرَّة المائية قد تعود عالميًا بين عامي 2025 و2033، مع نمو حجم السوق بنسبة 6% ليصل إلى 1.9 مليار دولار. ومع ذلك، مع الأخذ في الاعتبار جميع الجوانب الصحية لاستخدام السرير المائي بانتظام (مثل تأثيره على مفاصل الجسم) وكل ما يحدث لجسمك عندما تنام على مرتبة سيئة، فمن المحتمل أن تعيد النظر في شراء الحنين إلى الماضي.