كان لدى الجميع واحدة في منزلهم في الثمانينيات – ومفاصلنا مرعوبة من العودة

في يومنا هذا وفي عصرنا هذا، قد يبدو مفهوم المرتبة المملوءة بالماء سخيفًا بعض الشيء. ومع ذلك، كانت الفكرة منطقية تمامًا في الثمانينيات نظرًا لأن الأسِرَّة المائية كانت رائجة في ذلك الوقت. لقد انتقلت قيمة صناعة قاع الماء من 50 مليون دولار سنويًا في عام 1977 إلى 2 مليار دولار سنويًا في عام 1989 (حسب لوس أنجلوس تايمز). ويمكن أن يعزى جزء من هذا الازدهار إلى الفوائد الصحية المتصورة للأسرّة المائية.
يُعتقد أن هذا الاختراع سيغير قواعد اللعبة بالنسبة لأولئك الذين يتعاملون مع آلام الظهر لأنه من المفترض أن يكون محيطًا حول الجسم لتوفير دعم الظهر. بالإضافة إلى ذلك، تم تسويق الأسِرَّة المائية على أنها صحية وطاردة لعث الغبار ومناسبة تمامًا لمن يعانون من الحساسية. ومع ذلك، فقد أثبتت في النهاية أنها واحدة من البدع العديدة في الثمانينيات، حيث أنها شكلت 5٪ فقط من سوق المراتب بحلول عام 2013 (عبر Sioux City Journal). للأسف، علاقة حب العالم للأسرة المائية لم تنته بعد. في عشرينيات القرن الحادي والعشرين، بدأ العديد من منشئي TikTok في مناقشة الأسِرَّة المائية وشعبيتها، مما دفع الآخرين إلى إلقاء نظرة على تجربة استخدام واحدة.
في حين أعرب بعض الناس عن تقديرهم للكيفية التي ساعد بها تأثير التبريد في السرير على النوم بشكل أفضل، فقد أعرب آخرون عن تقديره لكونه متينًا ومريحًا. مع كل هذا الخطاب، ليس من المستغرب أن تتنبأ Verified Markets بأن الأسِرَّة المائية قد تعود عالميًا بين عامي 2025 و2033، مع نمو حجم السوق بنسبة 6% ليصل إلى 1.9 مليار دولار. ومع ذلك، مع الأخذ في الاعتبار جميع الجوانب الصحية لاستخدام السرير المائي بانتظام (مثل تأثيره على مفاصل الجسم) وكل ما يحدث لجسمك عندما تنام على مرتبة سيئة، فمن المحتمل أن تعيد النظر في شراء الحنين إلى الماضي.
قد لا تكون الأسِرَّة المائية جيدة لدعم الظهر كما تبدو
وفي حديثه إلى Better Homes & Gardens، قال ديفيد كارتليدج، نائب رئيس قسم ابتكار المنتجات في شركة Mattress Firm، إن الأسِرَّة المائية كانت في الغالب مفيدة للحنين إلى الماضي. وقال كارتليدج: “إنها لا توفر العناصر الأساسية لمرتبة رائعة، والدعم المناسب، وتخفيف الضغط، وتنظيم درجة الحرارة، وكلها أمور ضرورية لمحاذاة العمود الفقري والنوم التصالحي”. وفي الوقت نفسه، كتب جراح العمود الفقري الدكتور ستيفانو سينيكروبي، في منشور على موقعه على الإنترنت، أن عدم الثبات في قاع الماء يمكن أن يتسبب أيضًا في غرق الشخص في مرتبة منخفضة للغاية، مما قد يؤدي بدوره إلى اختلال العمود الفقري.
قد يؤدي عدم النوم في وضع محايد على قاع مائي أيضًا إلى مشاكل في المفاصل وآلام أسفل الظهر. بالإضافة إلى ذلك، قد يواجه الوركين والكتفين ضغطًا إضافيًا بسبب عدم توزيع الوزن بشكل متساوٍ على قاع الماء. علاوة على ذلك، فإن الافتقار إلى الدعم القطني في الأسِرَّة المائية التقليدية لم يؤثر كثيرًا على المفاصل والظهر أيضًا.
مع أخذ كل هذا في الاعتبار، من الرائع أن يكون هناك الكثير من أنواع المراتب المختلفة التي تعتبر رائعة حقًا لظهرك. بالنسبة للبعض، قد لا يكون النوم على سرير مائي مريحًا تمامًا لأن الماء يمكن أن يتدفق في بعض الأحيان، خاصة عندما يتحرك شخص آخر في السرير، ويصدر أصواتًا تعطل النوم. ويمكنك أن تقول وداعًا للنوم لمدة ليلة إذا توقف سخان الماء المرفق مع السرير عن العمل لأن السرير سيصبح باردًا جدًا بحيث لا يمكن الاستلقاء عليه. نعلم جميعًا أن الكثير من الأشياء تحدث لأدمغتنا عندما نحرم من النوم، ولا شيء منها جيد.