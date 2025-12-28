كان لدى باري مانيلو شكوك جدية حول أغنيته المنفردة كوباكابانا عام 1978

“تتحدث هذه القصة عن الحب والعاطفة والكراهية والعنف والقتل وإدمان الكحول والعصاب وكل الأشياء الممتعة في الحياة.” هذه هي الطريقة التي قدم بها باري مانيلو أغنيته الناجحة “كوباكابانا” إلى قاعة ألبرت الملكية في لندن عام 1978. وكان المغني المولود في بروكلين وسهل الاستماع قد أصدر بالفعل خمسة ألبومات استوديو على مدى خمس سنوات بحلول ذلك الوقت وحصل على بعض الاهتمام التجاري، لكن “كوباكابانا” هي التي أطلقت مسيرته المهنية وشهرته إلى الستراتوسفير. ولم يكن لديه أي إيمان تقريبًا بأن الأغنية ستجعلها كبيرة.

كما يقول مانيلو في مقابلة مع شبكة إن بي سي نيوز، فهو “في الحقيقة لم يضع أمواله على” كوباكابانا أثناء عملية الكتابة والتسجيل. على الرغم من الموضوع المظلم، تبدو الأغنية وكأنها رقصة دوارة سقطت خلال ذروة الديسكو في أواخر السبعينيات. لكنها كانت لا تزال غريبة مقارنة بما كان شائعا في ذلك الوقت. كما قال مانيلو في المقابلة المذكورة أعلاه، “لقد بدا الأمر رائعًا حقًا، لكنها كانت بطاقة جديدة. لم يكن أحد يصنع أغانٍ كهذه. لم نعتقد أبدًا أنه سيتم تشغيلها على الراديو.”

ومع ذلك، مانيلو وكتابه المشاركون بروس سوسمان وجاك فيلدمان مضىوا قدمًا في المسار الخاص بإصدار مانيلو عام 1978، “حتى الآن”. قال مانيلو في مقابلته مع NBC News إنهم قاموا بعد ذلك بتسليم الأغنية إلى منسقي الأغاني في المراقص، وقد أحبها الجميع. تقدم سريعًا إلى حفل توزيع جوائز جرامي الحادي والعشرين في عام 1979، وفاز مانيلو بجائزة جرامي الأولى والوحيدة عن أغنية “كوباكابانا” (كان لديه 15 ترشيحًا في وقت كتابة هذه السطور). حسمت أغنية “كوباكابانا” مسيرة مانيلو المهنية وظلت إحدى أغانيه المميزة حتى الوقت الحاضر.