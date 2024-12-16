كان لدى دافانتي آدامز لعبة الوحش

الأبطال والأصفار والهجوم الكامل من فوز جيتس 32-25 على جاكوار يوم الأحد:

بطل

حصل Davante Adams على تسع تمريرات لمسافة 198 ياردة واثنين من TDs في الفوز، مع العديد من حفلات الاستقبال التي قام بها غيرت اللعبة.

أول TD له، والذي كان رقم 100 في مسيرته، أعطى فريق Jets تقدمهم الأول، 17-16.

جاء هدفه الثاني في مسافة 71 ياردة من الالتقاط والهرب مما أعطى Jets التقدم 25-22 مع بقاء 3:24 في المباراة.

أدى صيده الأخير إلى وضع Jets على خط 1 ياردة للفوز باللعبة TD.

البطل المجهول

عادةً ما يكون آرون رودجرز هو البطل في الانتصارات، لكن آدامز كان جيدًا جدًا لدرجة أنه دفع رودجرز إلى المجهول بعد أن أكمل 16 من 30 لمسافة 289 ياردة بثلاثة TDs وبدون دوران.

كان رودجرز أيضًا هو الرائد في سباق Jets بمسافة 45 ياردة في ستة عمليات تدافع رئيسية.

صفر

لم يلعب لاعب الوسط في Jaguars Mac Jones بشكل سيئ، حيث أكمل 31 من 46 لمسافة 294 ياردة، لكنه ألقى اثنين من INTs، وآخرها أنهى المباراة لأنه لم يتمكن من إعادة Jags مرة أخيرة.

الإحصائيات الرئيسية

لم يتم استقبال آدامز في الشوط الأول قبل أن ينتهي بتسعة لمسافة 198 ياردة و 2 TDs.

اقتباس من اليوم

“إنهم جميعًا مميزون. لهذا السبب تلعب. أنت تلعب من أجل حب اللعبة، ولقضاء لحظات مثل هذه مع أولادك، لتكون قادرًا على تحقيق إنجازات كبيرة.

– آرون رودجرز يتحدث عن فوز جيتس