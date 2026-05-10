كان لدى كيم كارداشيان تمدد الأوعية الدموية في الدماغ لسنوات – ما مدى شيوعه؟

تصدرت كيم كارداشيان عناوين الأخبار عندما كشفت في حلقة 20 نوفمبر 2025 من الموسم السابع من برنامج “The Kardashians” أنه بعد إجراء فحص Prenuvo، علمت أنها مصابة بتمدد الأوعية الدموية في الدماغ. أوضحت كيم لأختها الكبرى كورتني كارداشيان (عبر اشخاص): “اتصلوا بي اليوم وقالوا: كل شيء يبدو رائعًا. لكن لديك تمدد الأوعية الدموية في دماغك”. وأضافت: “إنهم يقولون: لقد كان هناك منذ سنوات عديدة. لقد كان هنا منذ بضع سنوات”.
ووفقا لكيم، عند الاتصال بجراح الدماغ الدكتور كيث بلاك، نصحها بالحضور حتى يتمكن من إلقاء نظرة، مشيرا إلى أن الإجهاد يمكن أن يسبب تمزق تمدد الأوعية الدموية. يكفي أن نقول إن كيم ليس معروفًا تمامًا بأخذ الأمور ببساطة. قالت كورتني لاحقًا في اعتراف حول الأخبار الطبية لأختها: “أنا بالتأكيد قلقة بشأن كيم. لديها الكثير مما يحدث بين العمل وأطفالها الأربعة، ولا أريدها أن تعاني من تمدد الأوعية الدموية بالطبع”.
لحسن الحظ، كيم ليست وحدها في محنتها، حيث أن تمدد الأوعية الدموية في الدماغ شائع إلى حد ما. وكما تبين، فإن الوراثة تؤثر أيضًا على احتمالية الإصابة بتمدد الأوعية الدموية في الدماغ، كما تفعل بعض سلوكيات نمط الحياة.
يزيد تاريخ العائلة وعوامل نمط الحياة من فرص الإصابة بتمدد الأوعية الدموية
وفقًا لمؤسسة تمدد الأوعية الدموية في الدماغ، يعاني شخص واحد من كل 50 شخصًا من تمدد الأوعية الدموية في الدماغ دون تمزق. قالت الدكتورة نينا مور، جراح الأعصاب في كليفلاند كلينيك، لشبكة إن بي سي نيوز في عام 2025: “(تمدد الأوعية الدموية) أكثر شيوعًا مما تعتقد”. وأضافت: “قد لا تعرف الكثير من دراسات التاريخ الطبيعي في الواقع معدل الإصابة الكامل بعدد تمدد الأوعية الدموية الموجود لأننا لا نقوم فقط بفحص الجميع”. “إذا قمنا بفحص الجميع، فأنا متأكد من أننا سنعثر على المزيد.”
ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن التاريخ العائلي لتمدد الأوعية الدموية في الدماغ يمكن أن يزيد من فرص الشخص في الإصابة به، كما هو الحال مع بعض عوامل نمط الحياة. وقالت الدكتورة لورا شتاين، الأستاذة المساعدة في علم الأعصاب في كلية إيكان للطب في ماونت سيناي، إن “عوامل الخطر الأكثر وصفًا تشمل الاستعداد (التاريخ العائلي لتمدد الأوعية الدموية)، وارتفاع ضغط الدم، وتدخين السجائر، والالتهابات”.
من الضروري اكتشاف تمدد الأوعية الدموية في الدماغ مبكرًا
وفقا لجراح الأعصاب وأخصائي الأشعة العصبية الدكتور روبرت إم ستارك، فإن اكتشاف تمدد الأوعية الدموية في الدماغ في وقت مبكر هو المفتاح. وأوضح في منشور بالمدونة (عبر نظام جاكسون الصحي): “إذا تم العثور على هذه الآفات، فيمكن علاجها إذا كانت شديدة الخطورة أو مراقبة نموها إذا كانت منخفضة الخطورة”. وفي نهاية المطاف، قد يعني هذا الفرق بين تمدد الأوعية الدموية والسكتة الدماغية بالنسبة للمريض.
كما تذكرون، في عام 2023، كشفت نجمة مسلسل Game of Thrones إميليا كلارك علنًا أنها “تفتقد” أجزاء من دماغها بعد تمدد الأوعية الدموية، وقد تمزق أحدها، مما أدى إلى سكتة دماغية ونزيف تحت العنكبوتية. أوضح كلارك خلال ظهوره عام 2022 في برنامج “Sunday Morning Live” على قناة BBC: “السكتات الدماغية – بمجرد عدم وصول الدم إلى أي جزء من دماغك لثانية واحدة، فإن الدم يجد طريقًا مختلفًا للتجول ولكن بعد ذلك يختفي أي جزء مفقود منه”. ومع ذلك، اعتبرت نفسها محظوظة، مشيرة إلى أنها جزء من “أقلية صغيرة جدًا من الأشخاص” الذين تغلبوا على مثل هذه الحالة الطبية الطارئة التي تهدد حياتهم.