كان لدى كيم كارداشيان تمدد الأوعية الدموية في الدماغ لسنوات – ما مدى شيوعه؟

تصدرت كيم كارداشيان عناوين الأخبار عندما كشفت في حلقة 20 نوفمبر 2025 من الموسم السابع من برنامج “The Kardashians” أنه بعد إجراء فحص Prenuvo، علمت أنها مصابة بتمدد الأوعية الدموية في الدماغ. أوضحت كيم لأختها الكبرى كورتني كارداشيان (عبر اشخاص): “اتصلوا بي اليوم وقالوا: كل شيء يبدو رائعًا. لكن لديك تمدد الأوعية الدموية في دماغك”. وأضافت: “إنهم يقولون: لقد كان هناك منذ سنوات عديدة. لقد كان هنا منذ بضع سنوات”.

ووفقا لكيم، عند الاتصال بجراح الدماغ الدكتور كيث بلاك، نصحها بالحضور حتى يتمكن من إلقاء نظرة، مشيرا إلى أن الإجهاد يمكن أن يسبب تمزق تمدد الأوعية الدموية. يكفي أن نقول إن كيم ليس معروفًا تمامًا بأخذ الأمور ببساطة. قالت كورتني لاحقًا في اعتراف حول الأخبار الطبية لأختها: “أنا بالتأكيد قلقة بشأن كيم. لديها الكثير مما يحدث بين العمل وأطفالها الأربعة، ولا أريدها أن تعاني من تمدد الأوعية الدموية بالطبع”.

لحسن الحظ، كيم ليست وحدها في محنتها، حيث أن تمدد الأوعية الدموية في الدماغ شائع إلى حد ما. وكما تبين، فإن الوراثة تؤثر أيضًا على احتمالية الإصابة بتمدد الأوعية الدموية في الدماغ، كما تفعل بعض سلوكيات نمط الحياة.