كان لدى مايكل جاكسون بعض عادات النظافة المشكوك فيها

عندما يقوم نجوم البوب بتقديم أطباقهم، فإنهم يقدمون أطباقهم بشكل كبير. خذ المغني ليونيل ريتشي، على سبيل المثال. وفي سيرته الذاتية الصادرة عام 2025، تحدث بإسهاب عن الفنان الأسطوري مايكل جاكسون. على الرغم من أنه يتذكر الأيقونة الراحلة باعتزاز (توفي جاكسون في عام 2009)، إلا أنه نقل أيضًا بعض ممارسات النظافة المشكوك فيها التي يقول إن جاكسون كان يمارسها.
ومن بين أكثر الأمور إثارة للدهشة هو أن جاكسون كان يرتدي نفس الملابس لعدة أيام، بما في ذلك الملابس الداخلية، مما أدى إلى ظهور رائحة كريهة بسبب عدم انتظام العناية والاستحمام. تثير هذه الادعاءات الصادمة سؤالا جديا: هل تشكل عادات النظافة المشكوك فيها مشاكل صحية مشروعة؟
في السيناريو الأول، ربما تدور المشكلة الأكبر حول إعادة ارتداء الملابس التي تلامس الجلد. على سبيل المثال، قد لا يكون الحفاظ على نفس الملابس الداخلية دون تغيير لعدة أيام هو أفضل طريقة للبقاء خالية من الجراثيم. ومع ذلك، كشف استطلاع أجراه تومي جون الأقدم أن 45% من الأفراد الذين يعيشون في الولايات المتحدة ينتظرون يومين على الأقل لتغيير ملابسهم الداخلية. ولكن كم من الوقت طويل جدا؟
الحصول على الأوساخ على الملابس الداخلية القذرة
اتضح أن تخطي الملابس الداخلية الجديدة أحيانًا ليس أسوأ قرار يمكنك اتخاذه في العالم. ومع ذلك، يمكن أن يؤثر ذلك على حياتك الاجتماعية.
في مقابلة مع اليوم، ناقش أستاذ علم الأحياء الدقيقة وعلم الأمراض الدكتور فيليب تيرنو خصوصيات وعموميات ارتداء السكيفيز غير المغسولة في معظم الأيام. “بشكل عام، لن يؤذيك ذلك بقدر ما قد تضر نظافتك بسمعتك.” ومع ذلك، فقد أضاف تحذيرًا عليك أن تضعه في الاعتبار، “إذا تحدثت عن أسبوع أو أسبوعين، فإننا الآن ندخل في نمو قوي للكائنات الحية ومن الواضح أنه ستكون هناك رائحة.”
ومع ذلك، لا يتفق الجميع على أن إعادة استخدام ملابسك الداخلية لعدة أيام هي خطة للحياة. في حديثه مع The Healthy، أوصى طبيب OB-GYN الدكتور شيري روس بتغيير الملابس الداخلية يوميًا – وهو بعيد كل البعد عن الاستجابة الهادئة للدكتور تيرنو. وأشار الدكتور روس إلى أن “الملابس الداخلية القذرة أو المستعملة توفر أرضاً خصبة للبكتيريا والخميرة والفطريات، وغالباً ما تكون ملوثة بالبراز”.
في نفس المقال من The Healthy، ناقشت طبيبة الأمراض الجلدية الدكتورة ماريسا جارشيك الآثار الجانبية غير المقصودة المرتبطة بالجلد والتي يمكن أن تأتي من ارتداء نفس الملابس الداخلية لفترة طويلة جدًا. وذكرت أنه “عندما يبقى العرق أو الزيت على الجلد لفترة طويلة، فقد يؤدي ذلك إلى ظهور رائحة كريهة أو انسداد المسام، مما يؤدي إلى ظهور البثور”. وبعبارة أخرى، قد ينتهي بك الأمر إلى ظهور حب الشباب على الأرداف.
تجاوز مزيل العرق لصالح الروائح الطبيعية
لا يوجد أي دليل على أن جاكسون عانى من تلك المشاكل الجلدية المحددة، على الرغم من أنه كان يعاني من البهاق. الأشخاص مثل جاكسون الذين يصابون بالبهاق يفقدون التصبغ في مناطق من الجلد. وفقًا لابنه، برينس جاكسون، كان ملك البوب محرجًا بشأن إصابته بالبهاق، لكنه كان صريحًا بشأن تشخيص حالته (سي إن إن). ومع ذلك فإن البهاق لا يسبب رائحة كريهة للجلد ولا يشكل خطرا على الصحة.
على أية حال، إذا كان ريتشي صادقاً في مذكراته، فربما كانت رائحة جسد جاكسون كريهة حتى لو كان يرتدي ملابس داخلية جديدة كل يوم. لماذا؟ وأكد ريتشي أن جاكسون لم يضع مزيل العرق أبدًا عندما كان حوله. وهذا يثير علبة جديدة تمامًا من الديدان: ماذا سيحدث إذا لم ترتدي أي مزيل للعرق مطلقًا؟
في مقال لشبكة سي إن إن، أوضح أستاذ الأمراض الجلدية الدكتور جوشوا زيتشنر الحقيقة وراء ما إذا كان من الفظيع تخطي العادة الأمريكية المتمثلة في دهن مزيل العرق أم لا. وقال: “العرق في حد ذاته عديم الرائحة”، مما يعني أنك لن تكون رائحته كريهة على الفور. وأضاف: “لكن البكتيريا الموجودة على الجلد تحلل العرق، مما يخلق رائحة كريهة”.
ربما يكون من المنطقي أن تغتسل بانتظام، خاصة إذا كنت لا تخطط لاستخدام مزيل العرق وتفضل إيقاف رائحة الجسم بدون مزيل العرق. إذا قررت عدم الاستحمام لفترة من الوقت، وهو ما قال ريتشي أن جاكسون فعله، فسينتهي الأمر بجسمك بإنتاج الكثير من البكتيريا التي من المحتمل أن تجعل رائحتك جميلة، حسنًا، كريهة.