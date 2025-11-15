عندما يقوم نجوم البوب ​​بتقديم أطباقهم، فإنهم يقدمون أطباقهم بشكل كبير. خذ المغني ليونيل ريتشي، على سبيل المثال. وفي سيرته الذاتية الصادرة عام 2025، تحدث بإسهاب عن الفنان الأسطوري مايكل جاكسون. على الرغم من أنه يتذكر الأيقونة الراحلة باعتزاز (توفي جاكسون في عام 2009)، إلا أنه نقل أيضًا بعض ممارسات النظافة المشكوك فيها التي يقول إن جاكسون كان يمارسها.

ومن بين أكثر الأمور إثارة للدهشة هو أن جاكسون كان يرتدي نفس الملابس لعدة أيام، بما في ذلك الملابس الداخلية، مما أدى إلى ظهور رائحة كريهة بسبب عدم انتظام العناية والاستحمام. تثير هذه الادعاءات الصادمة سؤالا جديا: هل تشكل عادات النظافة المشكوك فيها مشاكل صحية مشروعة؟

في السيناريو الأول، ربما تدور المشكلة الأكبر حول إعادة ارتداء الملابس التي تلامس الجلد. على سبيل المثال، قد لا يكون الحفاظ على نفس الملابس الداخلية دون تغيير لعدة أيام هو أفضل طريقة للبقاء خالية من الجراثيم. ومع ذلك، كشف استطلاع أجراه تومي جون الأقدم أن 45% من الأفراد الذين يعيشون في الولايات المتحدة ينتظرون يومين على الأقل لتغيير ملابسهم الداخلية. ولكن كم من الوقت طويل جدا؟