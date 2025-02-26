كان لدى مراسل Telemundo Super Bowl Adan Manzano Xanax في نظامه: الشرطة

أكد المسؤولون أن مراسل Telemundo الذي عثر عليه ميتًا في غرفة فندق في نيو أورليانز قبل أيام قليلة من تغطية Super Bowl ، كان لديه Xanax في نظام وفاته.

شوهد آدون مانزانو ، 27 عامًا ، وهو مراسل لشركة Telemundo Kansas City ، آخر مرة في الكاميرات الأمنية التي يتم إغرائها في غرفة فندق من قبل ما يسمى “Bourbon Street Hustler” Danette Colbert الذي عثر عليه مع هاتفه المحمول وبطاقة الائتمان في منزلها.

في يوم الثلاثاء ، أظهر تقرير تمهيدي لعلم السموم ألبرازولام في نظام مانانزو في وقت وفاته ، وفقًا لتقارير KCTV.

كينر ، لوس أنجلوس ، الشرطة ديت. يضيف المنفذ أن جيفري فيتزموريس شهد في قاعة قاعة أبرشية جيفرسون.

وقال فيتزموريس إن المراسل لم يصف زاناكس قبل وفاته.

على الرغم من أنه من غير الواضح بالضبط كيف أو متى دخلت المادة نظام مانزانو ، قال المسؤولون إن نفس الدواء تم العثور عليه لاحقًا في مقر كولبيرت.

في 11 فبراير ، أخبرت إدارة شرطة كينر المراسلين أن كولبير كان لديه تاريخ من الرجال المخدرين وسرقة منهم ، لكنه كان ينتظر التقرير لاكتشاف ما إذا كان مانزانو قد تم تخديره.

قبل لحظات من وفاته ، شوهد المراسل وهو يحمل حقيبة تسوق بلاستيكية بينما كان يسير خلف كولبير في نفس الغرفة في فندق نيو أورليانز ، سيُجد قريبًا ميتًا أثناء إقامته هناك لتغطية Super Bowl.

ألقت الشرطة القبض على كولبير ، 48 عامًا ، في اليوم التالي.

بعد أيام من وفاته ، قال المسؤولون في مؤتمر صحفي في 7 فبراير إن كولبير استخدم بطاقة مانزانو الائتمانية في العديد من المتاجر حول نيو أورليانز.

تم القبض عليها ووجهت إليها تهمة السرقة فيما يتعلق بقضية مانزانو.

زعم ديفيد بتلر ، 52 عامًا ، أنه تعرض للتخدير وسرقة عندما اقترب منه كولبير وامرأة أخرى لتناول المشروبات في الحي الفرنسي في عام 2021.

أخبر بتلر NBC News أنه شعر “بالارتباك” عندما أنهى كوكتيله.

وقال للمخرج: “لقد أدخلتني في نوع من الضواحي السوداء التي كانت حرفيًا هناك”. “وهذا هو آخر شيء أتذكره في تلك الليلة.”

تشير سجلات محكمة نيفادا إلى أن كولبير قد وجهت إليه تهمة في عام 2022 بالسرقة الكبرى وإدارة دواء للمساعدة في ارتكاب جناية في قضيتين منفصلتين. تم رفض كلتا الحالتين بعد أن رفض الضحايا الإدلاء بشهادته في المحكمة.

أدين كولبيرت في أكتوبر الماضي بتهمة الاحتيال في الكمبيوتر ، والسرقة ، ونقل الأموال غير القانونية للأموال النقدية ، مع قاضي المقاطعة الجنائية في أورليانز ناندي كامبل في وقت السجن وأمرها بدلاً من ذلك بدفع استعادة والبقاء تحت المراقبة لمدة خمس سنوات ، وفقًا لسجلات المحكمة.

ومع ذلك ، على الرغم من تاريخها الإجرامي ، جادل محاميها خلال جلسة السندات في المحكمة بأن ماضيها يجب ألا يلعب دورًا في هذه القضية ، وفقًا لتقارير WDSU.

ومع ذلك ، فإن القاضي الذي يشرف على جلسة الاستماع نفى رابطة كولبير ووصفها بأنها “خطر على المجتمع”.