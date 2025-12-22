كان لدى DK Metcalf تاريخ مع المعجبين من المشاجرة العنيفة في منتصف اللعبة

قد يكون هناك ما هو أكثر من لحظة انتشار DK Metcalf المؤسفة أكثر من اللقطات التي التقطتها كاميرات CBS.

ذكرت شبكة NFL يوم الاثنين أن ميتكالف، الذي أمسك بأحد مشجعي فريق Lions الذي كان يتكئ على السور يوم الأحد وضربه، له تاريخ مع هذا المشجع. وفقًا للتقرير، أبلغ ميتكالف عن نفس المشجع لأمن سيهوكس الموسم الماضي. (لعب فريق Seahawks في ملعب Ford Field في الأسبوع الرابع من العام الماضي.) ولم تُعرف على الفور سبب قيام Metcalf بوضع علامة على المشجع في ذلك الوقت وعواقب تلك الحادثة المزعومة.

ما هو معروف هو أن ميتكالف، الذي يلعب الآن مع ستيلرز، اقترب من المشجع في الربع الثاني، وأمسك بقميصه لسحبه إلى الأسفل، وتبادل الكلمات ثم حاول على الأقل ضربه، واتصل بالشعر المستعار الأزرق للمشجع.

الكلمات المتبادلة محل نزاع. قال المشجع – الذي أخبر صحيفة ديترويت فري برس أن اسمه ريان كينيدي – إنه أطلق على الجمهور اسم حكومته DeKaylin Zecharius Metcalf.

وقال كينيدي، الذي ورد أنه لم يتم طرده من اللعبة، لصحيفة فري برس: “إنه لا يحب اسم حكومته”. “لقد ناديته بذلك ثم أمسك بي ومزق قميصي.”

ولم يخاطب ميتكالف الصحفيين بعد انتصار ستيلرز ولم يوضح بعد جانبه من الصراع. نقلت شبكة NFL عن مصدر مقرب من ميتكالف، الذي زعم أن المعجب وصف والدة ميتكالف بأنها “كلمة مهينة ووصف ميتكالف بأنه شيء يعرف كلانا أنك لا تسميه رجلاً أسود”.

هذا ما قيل للنجم السابق تشاد جونسون أيضًا.

وقال جونسون في برنامجه الإذاعي “Nightcap”: “من الواضح أنني لا أتغاضى عن وضع يديك على مروحة أو لكم المروحة، لكنه وصفه بإهانة عنصرية، وأطلق عليه كلمة “n”، كما وصف والدته بـ “ac-t”.

يقوم اتحاد كرة القدم الأميركي بمراجعة الحادث قبل إصدار أي تأديب.