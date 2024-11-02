كان للعمالقة ميزة داخلية في الكشف عن تيرون تريسي

بدأ طريق تيرون تريسي جونيور إلى العمالقة بعد أسابيع قليلة فقط من ولادته.

وذلك عندما تم تعيين جويل توماس كمساعد خريج في جامعة بوردو، حيث عمل جنبًا إلى جنب مع زميله المدرب الشاب لامار كونراد في عام 2000.

بعد ما يقرب من ربع قرن، كان مدرب ظهير تريسي في بوردو الموسم الماضي هو كونراد ومدربه مع العمالقة هذا الموسم هو توماس.

قال توماس: “توجد دائمًا شعلة خاصة عندما تتحدث عن الأماكن التي زرتها وحصلت على تجربة رائعة، لذا فالأمر يبدأ هناك”. “كان لدي معلومات جيدة فيما يتعلق بتركيبة الشخص – هل هم على استعداد لوضع وجوههم في النار للحماية (التمرير)؟ – والمعلومات التي كانت ذات مصداقية.

صاغ العمالقة الصاعد تريسي في الجولة الخامسة.

لقد تغلب على إيريك جراي المحترف في السنة الثانية ليكون البديل الأساسي في المعسكر التدريبي وتغلب على المخضرم ديفين سينجليتاري (عقد مدته ثلاث سنوات بقيمة 16.5 مليون دولار) ليكون في المقدمة بعد مباراتين بمسافة 100 ياردة في أول أربع مباريات له.

قال توماس: “لقد جئت من خلفية حيث يجب أن يكون للعداء قيمة ثلاثية”.

تريسي، البالغ من العمر 24 عامًا، هو فقط في سنته الثانية كلاعب خلفي، بعد أن لعب دور المتلقي خلال السنوات الخمس الأولى من مسيرته الجامعية (أربعة في ولاية أيوا).

أصبح العمالقة مفتونين بعد أن قدم عرضًا رياضيًا في NFL Combine.

وقال توماس: “إن السمة الوحيدة التي لا تسمع عنها كثيراً هي الذكاء”. “إنه لاعب كرة قدم ذكي. لقد استوعب الأشياء التي نطلب منه القيام بها وتطويرها.

لم يكن تريسي متاحًا لوسائل الإعلام هذا الأسبوع أثناء وجوده في بروتوكول الارتجاج الذي فرضه اتحاد كرة القدم الأميركي.

تم السماح له باللعب يوم الأحد ضد القادة من قبل طبيب أعصاب مستقل بعد تدريب يوم الجمعة.

قال المدرب الرئيسي بريان دابول: “لقد قام بمسرحيات عندما لم يتم حظرها”. “هذا ما يجب أن يفعله الظهير الجيد أيضًا. حيث لا يكون مسدودًا تمامًا ويمكنه التدفق من خلاله، حتى لو كان على بعد ياردتين أو ثلاثة. لكنني أعتقد أن بعضًا من قوته وقوة انفجاره قد ظهرا في الركض عبر المهاجمين أو جعل أحد اللاعبين يخطئ في الفضاء. لقد استحق وقت لعبه.”

قد يقول زملاؤه في الفريق أن تريسي يلعب كالأحمق. في الواقع، أشار توماس إلى بعض الكلاب الشهيرة، تلك التي تم تدريبها على خلق محفزات مشروطة على يد عالم النفس إيفان بافلوف في تسعينيات القرن التاسع عشر.

قال توماس: “في أي وقت تحصل فيه على ممثلين، تتعلم صورة لكيفية حدوث شيء ما”. “الأمر مثل بافلوف: فجأة تسمع شيئًا ما، وترى شيئًا ما، وتتعرف عليه ثم تتصرف.

“في هذه المباراة الأخيرة، الأسلوب الذي لعب به هو الأسلوب الذي نحاول حرقه في أذهانهم بقدر ما ينحدرون، ويكونون بدنيين، ويكونون حاسمين في الجروح بدلاً من الرقص حول الحفرة.”

يبلغ متوسط ​​تريسي 5.2 ياردة لكل حمل مع هبوطين.

فقط القادة قورتربك جايدن دانيلز (424) والقراصنة الذين يركضون للخلف بوكي إيرفينغ (395) لديهم أكثر من 376 ياردة من تريسي بين الناشئين.

قال توماس وهو يفكر في يوم المسودة: “كنت أعلم أنه بمجرد وصولنا إلى غرفة القيادة هناك أنه سيكون في اللعب”. “لقد حصلت بالفعل على (درجة) أعلى قليلاً مما حصلنا عليه، لذلك حصلنا على قيمة”.