كان للفيديو الموسيقي لـ A-Ha Take On Me ميزانية باهظة لعام 1985 – وكان يستحق كل قرش

بحلول الوقت الذي أصدرت فيه a-ha المقطع المصاحب لأغنيتها المنفردة “Take On Me” في عام 1985، أصبحت مقاطع الفيديو الموسيقية عبارة عن أفلام مصغرة فنية للغاية، وتطورت بعيدًا عن غرضها الأولي كأدوات لتسويق الموسيقى. ولكن مع ظهور قناة MTV في المزيد من المنازل في الثمانينيات، حاول المزيد من الفنانين حقًا صنع شيء مميز من خلال مقاطع الفيديو الخاصة بهم، وسيستغرق الأمر الكثير من الوقت والجهد والمال لإنشاء شيء متميز عن جميع مقاطع فيديو موسيقى الروك الأخرى التي يتم بثها على مدار الساعة. بالنسبة لها، كان هذا يعني الحصول على ميزانية لم يسبق لها مثيل من قبل شركة التسجيلات الخاصة بها. سيساعد إنتاج “Take On Me” في جعل مثل هذه الميزانيات المتضخمة مجرد جزء من ممارسة الأعمال التجارية في صناعة الموسيقى المضطربة في الثمانينيات.
“Take On Me” هو نوع من الأغاني الناجحة في الثمانينيات والتي من شأنها أن تثير المشاعر لدى كل جيل من جيل الطفرة السكانية. إن جوهرة موسيقى البوب السينثبوب سريعة الوتيرة من الفرقة النرويجية النجمية a-ha هي دعوة جادة وجادة لتجربة قصة رومانسية، يتم تقديمها بصوت حزين مدعوم بجميع أنواع الآلات الرائعة والإلكترونية والثمانينيات. كانت مثل هذه الأغنية العاطفية بحاجة إلى فيديو عاطفي بنفس القدر، وهذا ما حدث. أثناء إنشاء فيديو “Take On Me” الشهير الذي لا يُنسى لآها، أنفقت الفرقة والمتعاونون معها كل سنت من المبلغ الصادم المكون من ستة أرقام الذي تلقته للقيام بذلك.
لقد كلف تحويل الآها إلى شخصيات كرتونية ثروة
يستخدم فيلم “Take On Me” مزيجًا سلسًا من الحركة الحية والرسوم المتحركة ليحكي قصة عاشقين، أحدهما إنساني (يلعبه بونتي بيلي) والآخر مصور (مغني آها مورتن هاركيت). تستدعي إحدى شخصيات الكتاب الهزلي امرأة حقيقية إلى عالمه الخطير، وتتحول أيضًا إلى رسم متحرك بالقلم الرصاص، حتى يطاردهم الأشرار وينتهي بهم الأمر في العالم الحقيقي. يتم تجميع الكثير من الحبكة والرسوم المتحركة في أربع دقائق فقط، وقد تم تشجيع المخرج ستيف بارون على القيام بذلك من قبل المدير التنفيذي لشركة Warner Bros. Records جيف أييروف.
مقتنعًا جدًا بأن a-ha يمكن أن يصل إلى الولايات المتحدة من خلال التسويق الكافي، خصص أييروف ما كان في ذلك الوقت مبلغًا ضخمًا مقابل مقطع فيديو: 100000 جنيه إسترليني، أو ما يقرب من 500000 دولار أمريكي من أموال عام 2025. قال بارون لـ Vulture: “نادرًا ما حصلنا على هذا النوع من الميزانية”. “لقد كانت ميزانية مصممة للقيام بشيء مذهل حقًا.” طلب أييروف أيضًا من بارون أن يصنع فيديو رسوم متحركة وأن يستأجر رسامي الرسوم المتحركة مايكل باترسون وكانديس ريكينغر، وهما ثنائي ماهر في عملية تسمى روتوسكوبينج. بهذه الطريقة، يأخذ رسامو الرسوم المتحركة إطارات الفيلم ويتتبعون الصور منها. وهي تشبه الرسومات المتحركة، وهي مربوطة معًا.
نجحت مناورة أييروف الباهظة الثمن. حققت أغنية “Take On Me” نجاحًا كبيرًا، وباع ألبومها “Hunting High and Low” مليون نسخة في الولايات المتحدة. وقد فاز الفيديو نفسه بستة جوائز MTV Video Music Awards، بما في ذلك أفضل فيديو تجريبي وأفضل فنان جديد في فيديو.