كان للفيديو الموسيقي لـ A-Ha Take On Me ميزانية باهظة لعام 1985 – وكان يستحق كل قرش

بحلول الوقت الذي أصدرت فيه a-ha المقطع المصاحب لأغنيتها المنفردة “Take On Me” في عام 1985، أصبحت مقاطع الفيديو الموسيقية عبارة عن أفلام مصغرة فنية للغاية، وتطورت بعيدًا عن غرضها الأولي كأدوات لتسويق الموسيقى. ولكن مع ظهور قناة MTV في المزيد من المنازل في الثمانينيات، حاول المزيد من الفنانين حقًا صنع شيء مميز من خلال مقاطع الفيديو الخاصة بهم، وسيستغرق الأمر الكثير من الوقت والجهد والمال لإنشاء شيء متميز عن جميع مقاطع فيديو موسيقى الروك الأخرى التي يتم بثها على مدار الساعة. بالنسبة لها، كان هذا يعني الحصول على ميزانية لم يسبق لها مثيل من قبل شركة التسجيلات الخاصة بها. سيساعد إنتاج “Take On Me” في جعل مثل هذه الميزانيات المتضخمة مجرد جزء من ممارسة الأعمال التجارية في صناعة الموسيقى المضطربة في الثمانينيات.

“Take On Me” هو نوع من الأغاني الناجحة في الثمانينيات والتي من شأنها أن تثير المشاعر لدى كل جيل من جيل الطفرة السكانية. إن جوهرة موسيقى البوب ​​السينثبوب سريعة الوتيرة من الفرقة النرويجية النجمية a-ha هي دعوة جادة وجادة لتجربة قصة رومانسية، يتم تقديمها بصوت حزين مدعوم بجميع أنواع الآلات الرائعة والإلكترونية والثمانينيات. كانت مثل هذه الأغنية العاطفية بحاجة إلى فيديو عاطفي بنفس القدر، وهذا ما حدث. أثناء إنشاء فيديو “Take On Me” الشهير الذي لا يُنسى لآها، أنفقت الفرقة والمتعاونون معها كل سنت من المبلغ الصادم المكون من ستة أرقام الذي تلقته للقيام بذلك.