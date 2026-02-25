كان مغني كورنبول هذا في الثمانينيات مغنيًا قويًا بشكل مدهش لموسيقى الروك

في أواخر السبعينيات، اجتمعت فرقة بلاك جاك معًا. على الغناء الرئيسي: مايكل بولتون، يؤدي تحت اسمه الأول مايكل بولوتين، وعلى الجيتار، عضو Kiss منذ فترة طويلة بروس كوليك. لم يحقق أي من ألبومي استوديو بلاك جاك، وهما الألبوم الأول الذي يحمل عنوانًا ذاتيًا في السبعينيات وألبوم “Worlds Apart” في الثمانينيات، الكثير من النجاح، لكن الأغنية المنفردة “Love Me Tonight” أظهرت مواهب بولتون. الأغنية خشنة وثقيلة وجذابة أيضًا، ويقوم بولتون بثقة بغناء الكلمات بصوته الغليظ والعاطفي. موسيقى الروك القوية بما يكفي لملء الساحة ويمكن الوصول إليها بما يكفي للحصول على بعض البث الإذاعي، قد تُذكّر Bolton وBlackjack و”Love Me Tonight” المستمعين بـ Journey أو Def Leppard أو أجنبي. ومع ذلك، وصلت أغنية “Love Me Tonight” إلى المركز 62 على قائمة البوب.

ثم أصبح مايكل بولوتين هو مايكل بولتون وذهب منفردًا. في حاشية في التاريخ الغريب لموسيقى الهيفي ميتال، لم ينجح بولتون في اختبار الأداء ليصبح واحدًا من العديد من المطربين الرئيسيين في Black Sabbath، ثم استمتع بأغنيتين بسيطتين على مخطط موسيقى الروك، “Fool’s Game” في عام 1983 و”Everybody’s Crazy” في عام 1985. الأول، مع لوحات المفاتيح، والقيثارات الممزقة، والغناء المرتفع، أرسل بولتون إلى مسار الرحلة مرة أخرى. أظهر “الجميع مجنون”، والذي ظهر أيضًا في الموسيقى التصويرية لـ “العودة إلى المدرسة”، أن المغني كان من الممكن أن يكون نجم موسيقى الروك الصلب بدلاً من نجم الروك الناعم. إنه يؤيد ذلك تمامًا عبر الميكروفون، وهو ينتحب بشدة بأسلوب شخص مثل سامي هاجر.