كان نيك جمال كروفورد السابق متحمسًا ليكون بديل كلايد فرايزر في MSG

يعلم جمال كروفورد أن لديه مكانًا كبيرًا – وأنيقًا – ليملأه، لكن حارس نيكس السابق متحمس لدوره الجديد كمحلل ألعاب في شبكة MSG Network لـ Clyde Frazier بدءًا من مسابقة الأربعاء في فينيكس.

ومن المتوقع أن يستدعي كروفورد، الذي ضمت فرقه التسعة في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين فترة خمس سنوات مع نيكس في الفترة من 2004 إلى 2008، حوالي 10 مباريات بدلاً من فرايزر هذا الموسم، بدءًا من أول ثلاث مباريات من رحلة الفريق المكونة من خمس مباريات ضد صنز. والجاز والناغتس.

وقال كروفورد يوم الثلاثاء في مؤتمر عبر الهاتف مع صحيفتين محليتين: “من الواضح أن نيكس بالنسبة لي كان دائمًا بمثابة عائلة، لذلك بقيت دائمًا على اتصال وعلى اتصال مع الناس هناك”. “لقد كانت فكرتهم… أعتقد أنهم ربما رأوا ذلك حتى قبل أن أراها، وهو أنني أستطيع القيام بعمل جميل، لذلك أنا متحمس لذلك.

“من الواضح أنه لا أحد، لا أحد، لا أحد هو والت/كلايد. فهو واحد سواء كان “يتحرك ويتحرك” أو أي من أقواله. إنه كنز. لذا يسعدني أن أشارك معه وأستمتع ببعض المرح معه.”

ويعتزم فرايزر البالغ من العمر 79 عامًا – وهو عضو في قاعة المشاهير كلاعب ومذيع – تقليص جدول سفره هذا الموسم.

“لقد كان يدعو المباريات قبل أن ألعب، لكني أتذكر بعض أقواله. وقال كروفورد: “كنت أعود وأشاهد (إعادة) المباريات عندما كنت ألعب فقط لأسمع ما قاله”. “لا يمكنك تكراره. لا يمكنك محاولة إنشاء شيء كهذا، عليك فقط أن تكون على طبيعتك. لأنه من الواضح أنه شخص نتطلع إليه جميعًا. إنه الأفضل عندما يتعلق الأمر بالمحللين الذين يعملون مع فريق (واحد). لذا، لن أحاول أن أكون مثله، لأنني لا أستطيع ذلك. لكنني سأذهب وأستمتع وأكون جاهزًا للعمل.

كروفورد، الحائز على جائزة أفضل رجل سادس في الدوري الاميركي للمحترفين ثلاث مرات والذي تقاعد في عام 2020 بعد 20 عامًا من مسيرة الدوري الاميركي للمحترفين، عمل في المواسم الأخيرة كمحلل ألعاب وفي استوديو TNT.

عندما سُئل عما إذا كان يأمل في توسيع دوره مع MSG إذا / عندما يقوم فرايزر بتخفيض جدول أعماله بشكل أكبر أو يتقاعد في النهاية، أضاف كروفورد البالغ من العمر 44 عامًا أنه “لا ينظر إلى الأمر إلى هذا الحد” وهو “سعيد فقط لوجوده هنا”. المزيج.”

أما بالنسبة لتشكيلة هذا العام التي تضم الوافدين الجدد كارل أنتوني تاونز وميكال بريدجز، فيعتقد كروفورد أن نيكس بدأ يكتسب بعض التماسك بعد ثلاثة انتصارات متتالية بعد بداية بطيئة 5-6.

“أشياء مثل هذه تستغرق وقتًا. وقال كروفورد: “من الواضح أننا في الشهر الأول من الموسم، وسيكونون فريقًا مختلفًا بعد شهر من الآن، أعتقد بطريقة جيدة، ومن الواضح أنهم أصبحوا أكثر اعتيادًا”. “يبدو الأمر جيدًا على الورق، لكن عليك أن تعمل عليه ويستغرق وقتًا، لكن ليس لدي أدنى شك في أنهم سيحققون خطواتهم في نهاية الموسم.

“أعتقد أن السماء هي الحد الأقصى بالنسبة لهم. لا أريد أن أمارس أي ضغط عليهم، لكنني أعتقد أنه عندما يكونون على حق ويكونون في حالة تأهب ويبذلون قصارى جهدهم، أعتقد أنهم يمكن أن يكونوا جيدين مثل أي شخص في الشرق.