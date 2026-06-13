كان هذا موجودًا في كل مكان في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين – تصميم البلاط الجميل الذي يجب أن يتجه مرة أخرى

كان التصميم الداخلي في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين مثيرًا للاهتمام بكلمة واحدة. هناك الكثير من اتجاهات ديكور المنزل من العقد الأول من القرن الحادي والعشرين والتي لم تتقادم بشكل جيد، ولكن كان هناك عدد متساوٍ من خيارات التصميم التي بدت وكأنها فريدة حقًا. غالبًا ما يتبنى المصممون الملمس والمواد الطبيعية دون الابتعاد عن العناصر التي تضيف وزنًا بصريًا أو دراما، وعلى الرغم من أن الأشياء لم تكن بالتأكيد جريئة مثل جماليات الثمانينيات القديمة، إلا أن هذه المساحات كانت لها شخصية. في الوقت الحاضر، بعد أكثر من عقد من البلاط الأبيض لبلاط مترو الأنفاق وأرضيات الفينيل ذات اللون الرمادي، أصبح من الواضح أن التصميم البسيط والرائع بدأ يسبب لنا جميعًا التعب. الآن بعد أن بحثنا جميعًا عن طريقة لإضفاء لمسة من الإثارة على مساحاتنا ومنحها تلك اللمسات المخصصة التي تشعرك وكأنك في بيتك، هناك اتجاه واحد من أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين يتناسب تمامًا مع هذه الرغبة الحديثة: القوائم.

بالنسبة لأولئك الذين لم يتقنوا اللغة الإيطالية مؤخرًا، فإن اللستيلو عبارة عن بلاطات صغيرة يمكن إضافتها إلى الأرضيات لإنشاء حدود أو القليل من الزخرفة الإضافية. عادة ما تكون طويلة وضيقة، وإذا اعتنقت الطراز التوسكاني في مطبخك في الماضي، فمن المحتمل أنك على دراية بمظهرها بالفعل. هذه المطابخ القديمة إلى حد ما – وإن كانت مريحة – ليست المكان الوحيد الذي ستبدو فيه الليستيلو في المنزل. مع بعض التصميمات الأكثر حداثة، يمكن للبلاط الحدودي أن يضيف المزيد من الجمال إلى الحمامات والبلاطات الخلفية والأرضيات، كل ذلك دون الشعور بأنه قديم.