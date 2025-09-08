كان هذا هو الفصل الأخير من آرون رودجرز جيتس

رياضة
كان هذا هو الفصل الأخير من آرون رودجرز جيتس

جاءت أكثر اللحظات التي لا تنسى لإقامة آرون رودجرز مع الطائرات في الأسبوع الأول من عام 2023 ، عندما نفد من النفق في 11 سبتمبر ، وحمل العلم الأمريكي إلى هتافات لدرجة أن ملعب Metlife هز.

نعلم جميعًا ما حدث بعد فترة وجيزة من هذا المدخل الكبير ، وخرجت لحظات رودجرز الأخرى التي لا تنسى في الغالب من الملعب بعد ذلك.

في يوم الأحد ، نفد رودجرز من نفق ملعب Metlife مرة أخرى في الأسبوع الأول. هذه المرة ، كان في زاوية مختلفة ، مدخل الزوار ، وكان الصوت هذه المرة Boos بدلاً من هتافات عندما عاد Rodgers باللون الأسود والذهبي من Steelers.

بعد ثلاث ساعات ، عاد رودجرز إلى هذا النفق ، وضخ قبضته لمشجعي ستيلرز الذين كانوا لا يزالون هناك ورفع يده إلى أذنه إلى جماهير الطائرات التي سُمِّلها بفوز 34-32 من ستيلرز.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

مرحبًا بكم في آراء الإخبارية، وجهتكم الأولى للأخبار الشاملة والمستجدات من جميع أنحاء العالم. نحن هنا لنقدم لكم تغطية دقيقة وتحليلات متعمقة للأحداث الجارية في مختلف المجالات، سواء كانت سياسية، اقتصادية، رياضية، ثقافية، أو اجتماعية. فريقنا من الصحفيين والمحللين ملتزمون بتزويدكم بأحدث الأخبار والمعلومات الموثوقة التي تهمكم. نشكركم على ثقتكم ونعتز بتقديم خدمة إخبارية رائدة لكم.

[email protected]

© 2025 آراء الإخبارية