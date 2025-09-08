كان هذا هو الفصل الأخير من آرون رودجرز جيتس

جاءت أكثر اللحظات التي لا تنسى لإقامة آرون رودجرز مع الطائرات في الأسبوع الأول من عام 2023 ، عندما نفد من النفق في 11 سبتمبر ، وحمل العلم الأمريكي إلى هتافات لدرجة أن ملعب Metlife هز.

نعلم جميعًا ما حدث بعد فترة وجيزة من هذا المدخل الكبير ، وخرجت لحظات رودجرز الأخرى التي لا تنسى في الغالب من الملعب بعد ذلك.

في يوم الأحد ، نفد رودجرز من نفق ملعب Metlife مرة أخرى في الأسبوع الأول. هذه المرة ، كان في زاوية مختلفة ، مدخل الزوار ، وكان الصوت هذه المرة Boos بدلاً من هتافات عندما عاد Rodgers باللون الأسود والذهبي من Steelers.

بعد ثلاث ساعات ، عاد رودجرز إلى هذا النفق ، وضخ قبضته لمشجعي ستيلرز الذين كانوا لا يزالون هناك ورفع يده إلى أذنه إلى جماهير الطائرات التي سُمِّلها بفوز 34-32 من ستيلرز.