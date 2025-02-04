كان DeAndre Hopkins “يفقد حب هذه اللعبة” قبل تجارة الزعماء

نيو أورليانز – أخبرته أمي DeAndre Hopkins دائمًا أن الأشياء الجيدة تأتي إلى أولئك الذين ينتظرون.

ولكن ، في منتصف موسم آخر ضائع ، يمكن لساعة موقوتة على مهنة كرة القدم اختبار حتى أكثر الأمور صبورًا.

أفضل جهاز استقبال سابق في اتحاد كرة القدم الأميركي يظهر أول ظهور له في Super Bowl مع The Chiefs في نهاية موسم التجريب الذي بدأ مع Titans.

أخرج هوبكنز نفسه من خسارة 34-10 أمام الفواتير في 20 أكتوبر-مستشعرًا أن موسم تينيسي كان يهتم بالاختيار رقم 1 في مسودة اتحاد كرة القدم الأميركي 2025-وتم تداوله في غضون أيام.

قال هوبكنز كنقطة توضيح: “لم أحصل على مقعد”. “هذه هي المرة الأولى في حياتي المهنية حيث كنت مثل ،” يا رجل ، أنا لا أنتمي هنا في هذا المجال الآن. ” لم نكن نربح ، لم يتم استدعاء أي مسرحيات لي – ليس أنني لاعب يحتاج إلى الكرة على الإطلاق ، ولكن إذا كنت في الملعب ، فأنا أريد أن أدرج في شيء ما. “

هوبكنز ، 32 عامًا ، عبارة عن شركة All-Pro التي بلغت خمس مرات ، حيث بلغ متوسط ​​92 صيدًا مقابل 1،222 ياردة وثمانية لمس أرض من 2014-21 مع تكساس والكرادلة. خلال ذلك الوقت ، عانى من فوزتين في التصفيات – نفس المبلغ الذي لديه في آخر مباراتين.

أدار المدير العام في آنذاك Carthon تعاطف مع إحباط هوبكنز.

وقال هوبكنز مع جعبة في صوته: “كنت مثل ،” لقد فقدت حب هذه اللعبة تقريبًا في هذه الحالة “. “يمكن أن أتحدث إلى هذا الأمر لأنه يفهمني. لقد كان مثل ، “أراها في عينيك أن هذا ليس المكان الذي قد ترغب فيه. أجرينا تلك المحادثة الصعبة. في اليوم التالي تم تداول “.

هوبكنز ، الذي أعمى والدته في عام 2002 عندما ألقى شخص غريب الحمض في وجهها ، لا يسعها إلا أن ترى حكمتها في رحلته.

قال هوبكنز: “لقد علمتني ماما دائمًا … لدي إيمان”. “أشعر أن هذا ما فعلته. على مدار 12 عامًا ، لم أشكو أبدًا. لم أشك أبدًا. كنت أعرف دائمًا قدراتي حتى عندما كان الناس مثل ، “DeAndre ، يتم غسلك. لا يمكنك الخروج وجعل تلك المسرحيات. ذهبت في ألعاب كبيرة وصنعت تلك المصيد “.

عاد هوبكنز على مدار الساعة بثمانية مصيد مقابل 92 ياردة واثنين من الهبوط في مباراته الثانية لرؤساء الزعماء.

لم يعود إلى هذه الأرقام في حين ظهر الصاعد Xavier Worthy وعاد هوليوود براون من الإصابة لتعزيز فيلق الاستلام ، لكن صبر هوبكنز لم يتم اختباره مرة أخرى.

إن صنعه إلى Super Bowl 2025 يعني أكثر مما كان عليه عندما كان على قمة الجبل الفردي.

ربما مكافأة هوبكنز لبقاء صبور كما كان طالما كان – من خلال طريق متعرج من 17 قورتربك مختلف خلال مواسمه العشرة الأولى – في الدوري حيث يتم تصوير أجهزة الاستقبال لأن ديفاس هي فرصة للعب مع باتريك ماهومز.

لكل لقاء موجز مع لاعب كرة قدم محترف مثل Deshaun Watson أو Kyler Murray ، اشتعلت هوبكنز من ثلاثة Tom Savages أو Brock Osweilers.

“هذا ، بالنسبة لي ، له أهمية أكبر” ، قال هوبكنز. “في ذلك الوقت ، كان لدي كل الجوائز. كنت All-Pro ، Pro Bowl ، كل هذه الأشياء. لكنني لم أكن ألعب (يفوز). أود أن أتخلى عن هذا – للفوز ببطولة – في أي يوم. “