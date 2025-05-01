كان JJ Redick يتصرف “Childish” قبل خسارة اللعبة 5 – ESPN Insider Blasts Lakers Coach

سيكون موسمًا طويلًا في لوس أنجلوس بعد أن تم وضع ليكرز بسهولة من قِبل Timberwolves في سلسلة مباراة فاصلة من خمس مباريات.

واجه JJ Redick ، ​​مدرب فريق الصاعد JJ Redick ، ​​صعوبة في تسليم دورات فريقه ، وحتى كافح من أجل إدارة عواطفه ، وفقًا لما قاله برايان ويندهورست من ESPN.

وقال ويندهورست في حلقة يوم الخميس من “Get Up”: “قال ريجي ميلر في البث الليلة الماضية إنه كان عليه أن يحاول تهدئته في اجتماع المسبق لأن JJ كان يتصرف ، بصراحة ، صبيانية”.

اقتحم Redick من مؤتمره الصحفي المسبق مع الصحفيين بعد أن سئل عما إذا كان قد انعكس على قراره بترك نفس التشكيلة المكونة من خمسة رجال في الملعب في النصف الثاني بأكمله من اللعبة 4 ، وإذا كان لديه مساعد ، فقد يميل إلى المساعدة في مثل هذا الموقف.

فجرت لوس أنجلوس تقدمًا بمقدار 10 نقاط في الربع الرابع لتنخفض 3-1 في المسلسل الذي يمهد الطريق للقضاء يوم الأربعاء.

“هل تقول ذلك لأنني عديمي الخبرة وكان هذا قرارًا عديمي الخبرة الذي اتخذته؟” ورد ريدك الغضب قبل أن يخرج من الغرفة. “هل تعتقد أنني لا أتحدث مع مساعدي حول البدائل في كل مهلة؟ هذا افتراض غريب.”

من غير المعروف ما إذا كان Redick قد عقد اجتماعه المسبق مع طاقم البث قبل أو بعد مؤتمره الصحفي ، لكن Windhorst استذكر ميلر قائلاً إنه كان عليه أن يحاول مساعدةه.

“لا أقصد هذا بطريقة شخصية ، تدرب JJ Redick بشكل غير ناتج للغاية في هذه السلسلة” ، تابع Windhorst. “في الماضي ، سوف يدرك JJ أنه لم يضع ليكرز في أفضل وضع للفوز.”

استشهد Windhorst أيضًا بمدرب ليكرز الذي يضاعف أنماط استبداله “غير عقلانية” في اللعبة 4 ثم اختار استخدام Maxi Kleber في اللعبة 5 ، التي لعبت آخر مرة في يناير.

بدلاً من ذلك ، وضع Redick مركز Jaxson Hayes on Ice في اللعبة 5 بعد أن بلغ متوسطه 7.5 دقيقة في المسابقات الأربع الأولى و 19.5 دقيقة خلال الموسم العادي.

سيتميز The Offseason المقبلة بالتأكيد بأطنان من الأسئلة حول القائمة وما إذا كان Lakers سيواصل بناء LeBron James البالغ من العمر 40 عامًا ، الذي أصبح الآن لوكا دونسيتش كزميل في الجري.

ستحتاج لوس أنجلوس إلى تحسين قائمتها ، وخاصة في المركز ، وتعطل العديد من حراس الدفاع لمنحهم فرصة للتنافس على الألقاب للمضي قدمًا.

صنع مافريكس نهائيات الدوري الاميركي للمحترفين العام الماضي مع Doncic كأفضل لاعب له جزئيًا لأن Backcourt تميزت عدة مراكز يمكنها الدفاع عن السلة والتستر على أخطائه الدفاعية.

المدير العام روب بيلينكا قد قطع عمله بالنسبة له.