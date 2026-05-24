كايتلين كلارك ترتدي خوذة مخصصة، وتحظى بحفاوة بالغة في دور إندي 500 جراند مارشال

تولت كايتلين كلارك مسؤولية بداية سباق إنديانابوليس 500.

كان نجم Indiana Fever بمثابة Grand Marshall لأول مرة في أحد أشهر السباقات في العالم في Indianapolis Motor Speedway يوم الأحد.

استقبلت صفوف وصفوف من المشجعين كلارك وهي في طريقها إلى المسرح لبدء السباق، ووقعت بعض التوقيعات. توقفت أفضل لاعبة مبتدئة في بطولة WNBA لعام 2024 عن التقاط بعض الصور الخاصة بها، وهي ترتدي خوذة Indiana Fever المخصصة.

تلقت كلارك تصفيقًا صاخبًا من أكثر من 300 ألف معجب من الحاضرين عندما تقدمت إلى الميكروفون، مما منحهم التلويح العصبي وإبهامهم للتدبير الجيد.

“أيها السائقون، إلى سياراتكم!” قال كلارك قبل التصفيق.

لقد اختارت ماركوس إريكسون، الذي حصل على اللقب في عام 2022، للقيام بذلك مرة أخرى هذا العام، بل ونشرت صورة من صف الحفرة في Instagram Stories الخاصة بها.

“نعم، أنا في فريق الحفرة”، علق كلارك على الصورة.

لقد كانت استراحة رائعة من دراما الإصابة التي أحاطت بها وبفير، الذين بدأوا المباراة بنتيجة 4-2.

وجهت WNBA تحذيرًا للفريق بعد فشلها في الكشف بشكل صحيح عن حالة إصابة كلارك قبل مباراة الأربعاء ضد بورتلاند فاير. تم استبعاد كلارك قبل ساعتين من تعرضه لإصابة في الظهر بعد عدم وجوده في تقرير الإصابة في اليوم السابق. بموجب قاعدة WNBA، يجب تحديد تصنيف الإصابة للمباراة بحلول الساعة 5 مساءً في اليوم السابق للمباراة لتجنب العقوبة المالية.

واستيقظت كلارك، العائدة من إصابات متعددة أدت إلى تقصير موسم 2025، من النوم في يوم المباراة، وفقًا للمدربة ستيفاني وايت، التي نفت أن يكون ذلك جزءًا من أي إدارة محتملة لأحمال النجمة.

كلارك الذي بلغ متوسطه 23.8 نقطة. أضاف 9.0 تمريرات حاسمة و 4.4 كرات مرتدة في خمس مباريات هذا الموسم لاحقًا أن العلاج الطبيعي في المنزل لم يكن كافيًا لإرخائه بدرجة كافية للعب.