كايلا نيكول تتحدث عن كيفية تأثير التصيد من الرومانسية بين تايلور سويفت وترافيس كيلسي عليها

تحدثت كايلا نيكول بصراحة عن مدى تأثير النقد اللاذع الذي تعرضت له عبر الإنترنت وسط قصة حب صديقها السابق ترافيس كيلسي مع تايلور سويفت “إلى حد” حيث شككت في “قيمتي الإجمالية كشخص”.

خلال حلقة الأربعاء من مسلسل فوكس الواقعي “القوات الخاصة: أصعب اختبار في العالم”، تحدثت نيكول – التي واعدت نجم تشيفز بشكل متقطع لمدة خمس سنوات – عن التداعيات، معربة عن التعليق البغيض الذي تركها في “حالة من الضعف.”

“إن المرور بانفصال علني، لأكون صريحًا، كان أمرًا ساحقًا. قالت العارضة والمؤثرة البالغة من العمر 32 عامًا في اعترافها: “لم أواجه شيئًا كهذا من قبل”.

“… مع تحولي إلى عنوان رئيسي إلى شيء صغير جدًا مثل صديقة سابقة لشخص ما، أشعر أنه إذا أكملت هذا (تحدي ‘القوات الخاصة’) فسيكون له تأثير هائل على نفسي.”

في مكان آخر من الحلقة، قالت كايلا إنها حصلت على “الكثير من السخرية” لأن (كيلس) تواعد “نجمة كبيرة”، وأنها “حقًا” تحب سويفت، 35 عامًا، واصفة الفائزة بجائزة جرامي 14 مرة بأنها “موهوبة جدًا”. “.

واصلت نيكول إكمال تحدي القفز بالحبال في حلقة الأربعاء ولكن تم سحبها جانبًا من قبل طاقم الإخراج بعد ذلك.

بعد أن عُرضت عليها مقالة تتمحور حول كيلسي، 35 عامًا، وسويفت، قامت المؤثرة بتفصيل التعليق السلبي الذي تعرضت له.

“إنه ثابت جدًا. قالت: “مرهقة”. “… لا يهم. يمكنني النشر عن كون السماء زرقاء، وسيكون لدى الأشخاص رد حول حبيبهم السابق ووضعهم الجديد. لقد أثر عليّ عن غير قصد إلى الحد الذي جعلني أتساءل عن قيمتي الإجمالية كشخص.

عندما سألها أحد أعضاء طاقم العمل عن سبب الفوضى التي جعلتها تشكك في قيمتها، قالت كايلا بعاطفة: “أعتقد أنها مجرد مقارنة. انها مجرد مثل في الحلقة. أعتقد أنني مازلت أحاول معرفة كيفية التعامل معها.”

تم الإبلاغ عن انفصال كيلسي ونيكول لأول مرة في عام 2022.

وبعد مرور عام، تم ربط بطلة Super Bowl ثلاث مرات بسويفت، حيث خرج الزوجان علنًا في أكتوبر 2023 – بعد شهر من حضورها أول مباراة لها في لعبة Chiefs.

إن حلقة الأربعاء من “القوات الخاصة” ليست المرة الأولى التي تتحدث فيها كايلا عن كيفية تأثير التصيد على مساحة رأسها.

في شهر أكتوبر الماضي، قامت كايلا بتفصيل ما تحملته من معجبي سويفت في برنامج “Unapologetically Angel” الخاص بـ Angel Reese.

وقالت لريس في ذلك الوقت: “سأكذب إذا قلت إن هذا المستوى من الكراهية والفوضى عبر الإنترنت لا يؤثران علي”.