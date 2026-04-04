كايل تاكر لديه أول سباق لفريق دودجرز على أرضه بعد الأسبوع الأول البطيء

واشنطن – لم يكن هناك ارتياح ولا ابتهاج عندما روى كايل تاكر أول جولة له على أرضه باعتباره المراوغ يوم الجمعة.

بدلاً من ذلك، مجرد سخرية من لاعب الفريق الجديد البسيط.

وقال “لقد كان لطيفا”. “أول كرة فعلية أضربها في الهواء جيدًا.”

السؤال الآن: هل سيبدأ موسم 2026؟

في حين أن كل نجم تقريبًا في تشكيلة دودجرز المحملة ناضل خلال المنزل الافتتاحي للموسم الباهت الأسبوع الماضي، إلا أن ظهور تاكر دودجرز لأول مرة كان قد بدأ بداية بطيئة بشكل خاص.

في أول ست مباريات له، كان فقط 4 مقابل 23 مع اثنين من RBIs وضربة قاعدة إضافية واحدة.

كانت ضرباته التسعة في تلك الفترة أيضًا غير معهود، وتتعارض مع سمعته كآلة أساسية.

تغيرت الأمور يوم الجمعة، عندما ذهب تاكر 3 مقابل 6 مع اثنين من RBIs وأول كرة طويلة له هذا العام. وعلى الرغم من أنه لم يكن الوحيد الذي وجد تأرجحه فجأة في هزيمة 13-6 أمام فريق واشنطن ناشونالز، إلا أن عودته إلى الظهور ربما كانت أكبر تطور في ذلك اليوم.

بعد كل شيء، لا يقوم آل دودجرز بمقامرة مالية فقط مع تاكر، الذي استمالوه بعقد ضخم بقيمة 240 مليون دولار هذا الشتاء.

إنهم يراهنون عليه أيضًا في واحدة من أهم النقاط في تشكيلتهم: الضرب في المركز الثاني باعتباره خط الحماية الأساسي للرجل الرائد شوهي أوهتاني.

بالفعل، شهد أوهتاني عددًا قليلاً من الملاعب القابلة للضرب هذا الموسم. إذا لم يضرب تاكر، سيكون من الأسهل على الفرق الاستمرار في التدافع حوله.

وقال روبرتس عن أوهتاني، الذي قام بالمشي سبع مرات حتى هذه اللحظة، لكنه بدا أيضًا “قلقًا” لإحداث المزيد من الضرر: “إنه يحب الضرب، ولا يحب المشي”.

وأضاف روبرتس: “إن وصول (تاكر) إلى القاعدة وكونه يمثل تهديدًا، يغير الطريقة التي سيتعامل بها الفريق مع شوهي”.

لم يكن تاكر يشكل تهديدًا كبيرًا قبل يوم الجمعة. خلال الأسبوع الافتتاحي للموسم، شعر أنه فقد الكثير من الأخطاء في المنطقة.

قال: “لقد كنت أرتكب نوعًا من الأخطاء في الملاعب أكثر مما أفعل عادةً وأضرب أكثر مما أفعل عادةً”. “ربما لأنني أخطأت في بعض الرميات ودخلت في حسابات أسوأ، (انحدرت) من هناك.”

وهكذا، ركز نجم كل النجوم أربع مرات يوم الجمعة على “محاولة إخراج نفسي منه”، وأصبح أكثر عدوانية في وقت مبكر من التهم على أمل أن يحدث شيء ما.

في الشوط الثالث، أدى ذلك إلى أغنية منفردة محورية في الملعب الأول – محصورة بين هوميروس Ohtani الذي ربط اللعبة بثلاثة أشواط في الخفافيش السابق، وانفجار الضوء الأخضر لـ Mookie Betts في اليوم التالي.

في الشوط الخامس، انفرد تاكر مرة أخرى بعد التأرجح في جميع الملاعب الثلاثة التي رآها في منطقة الضربة، وأخطأ في الملاعب الأولين قبل أن يدخن مضربًا عبر الملعب للقيادة في الجري.

جاء أفضل تأرجح لتاكر في المركز السابع، عندما نصب كمينًا آخر لكرة كسر الملعب الأول من المخلص الأيسر كين فالديشوك وسدد خطأ القطع المركزي على بعد 404 قدمًا إلى اليمين.

كان الانفجار بمثابة تأمين غير ضروري في تلك المرحلة. لكن حقيقة خروجها من الجهة اليسرى كانت مهمة لسبب مختلف: ضرب كل من Ohtani وTucker من الجانب الأيسر من اللوحة، مما يعني أنهما سيشاهدان الكثير من الضربات الجنوبية عندما تبدأ الفرق في المطابقة خارج ساحة اللعب.

وقال روبرتس عن تاكر، الذي لديه انقسامات مهنية أكثر حيادية من حتى أوهتاني، لكنه لم يتعرض لأي إصابة في المواجهات بين اليسار واليسار في وقت سابق من هذا العام: “لدي فكرة جيدة أنه يقوم بعمل جيد مقابل اليد اليسرى”. “لم يبدو الأمر رائعًا في وقت مبكر. لكنني أعتقد أكثر بالنسبة له، أنه يمكنه الحصول على بعض الضربات وما زال يضرب هوميروس، كان ذلك لا يزال جيدًا.”

دحض تاكر أي فكرة كان يضغط عليها في أسبوعه الأول كمراوغ، أو أن ديناميكية أوهتاني أضافت أي ضغط إضافي على اللوحة.

وبطريقته الواقعية، قال إنه ببساطة “يحاول أن يشعر بالراحة في منطقة الجزاء ويحاول التأرجح في الملاعب الجيدة”.

يوم الجمعة، أدى ذلك إلى أول أداء مميز له مع فريقه الجديد.

ويأمل فريق دودجرز أن يروا المزيد من الأشياء المشابهة للمضي قدمًا.